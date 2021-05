Le cuffie true wireless HONOR EarBuds 2 SE trapelano con un design già visto

Questo mese Huawei dovrebbe tenere un evento di lancio in cui potrebbe lanciare vari nuovi prodotti, tra i quali delle cuffie true wireless, tuttavia sembra che anche la sua ex controllata HONOR non resterà a guardare.

Un nuova indiscrezione di oggi emersa su Weibo rivela il design delle prossime cuffie TWS che la società potrebbe lanciare a breve in Cina.

Le cuffie HONOR EarBuds 2 SE appaiono simili a Huawei FreeBuds 4i

Le cuffie HONOR EarBuds 2 SE appaiono abbastanza simili alle Huawei FreeBuds 4i lanciate pochi mesi fa, con l’unica differenza visibile che riguarda l’astuccio di ricarica.

Le presunte cuffie true wireless di HONOR sono trapelate nella variante di colore bianco e vista la somiglianza con il prodotto di Huawei dovrebbero includere driver dinamici da 10 mm e terminali in-ear in silicone.

Il dispositivo indossabile è atteso con Bluetooth 5.2 e cancellazione attiva del rumore, oltre a controlli gestuali tattili.

Le cuffie TWS Huawei FreeBuds 4i visibili nell’immagine di copertina includono una batteria da 55 mAh che secondo l’azienda sono in grado di offrire fino a 10 ore di riproduzione musicale con la cancellazione attiva del rumore disattivata e fino a 7,5 ore con ANC abilitata.

La data di lancio delle cuffie HONOR EarBuds 2 SE non è ancora nota, tuttavia il prezzo potrebbe essere simile al prodotto di Huawei che è di 449 yuan in Cina, corrispondenti a circa 57 euro al cambio attuale.

Fonte