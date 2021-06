Ecco i wallpaper di iOS 15 e macOS 12 Monterey pronti da scaricare

Ieri è stata una giornata piuttosto vivace per Apple e per i tanti fan del colosso di Cupertino. Durante la WWDC 2021, l’annuale conferenza per sviluppatori, gli executive di Apple hanno accompagnato Tim Cook durante la presentazione delle più importanti novità relative ad iOS 15, macOS 12 Monterey, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 e molto altro.

Ecco i wallpaper pronti da scaricare

L’arrivo della prima beta di iOS 15 e macOS 12 Monterey ci offre la possibilità di “trasformare” i nostri smartphone e computer e renderli un po’ più simili a quelli di chi sta già testando tutte le novità dei nuovi sistemi operativi. Come? Semplicemente installando i wallpaper di iOS 15 e macOS 12 Monterey. Contrariamente a quanto avvenne l’anno passato con l’arrivo delle beta di iOS 14 e macOS 11 Big Sur, in questo caso il team Apple si è limitato ad aggiungere solo un wallpaper per quanto riguarda iOS 15 e macOS 12 Monterey, ovviamente nella modalità adatta per fondersi con il tema chiaro o scuro dei due sistemi operativi.

Entrambi possono essere scaricati a risoluzione massima dalla galleria sottostante in attesa che il team di sviluppo ne aggiunga degli altri con l’arrivo delle nuove beta.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori notebook del mese.