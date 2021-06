macOS 12 Monterey è ufficiale: controllo universale, nuovo safari e le altre novità

Il keynote di apertura della WWDC 2021 si è concluso e con lui sono state svelati il nome e le principali novità del nuovo aggiornamento software dei computer della mela: ecco a voi macOS 12 Monterey, è ufficiale.

L’aggiornamento è disponibile da subito in Beta per gli sviluppatori mentre la Beta pubblica sarà disponibile a partire dal mese di luglio 2021 per poi arrivare in versione stabile durante l’autunno, le stesse tempistiche per iOS 15, iPadOS 15. Vediamo dunque le principali novità che porterà.

Controllo Universale: un mouse per tutti i dispositivi

La principale novità di macOS 12 Monterey è Universal Control, in sintesi la possibilità di spostare letteralmente il puntatore del mouse dal computer all’iPad, dall’iPad all’iMac ecc. In pratica con un mouse o un trackpad soltanto, poter gestire ciò che succede su più dispositivi, semplicemente portando il cursore sul lato dello schermo.

Purtroppo non è però possibile spostare un’applicazione da un dispositivo ad un altro mentre con il semplice drag&drop si può spostare o copiare uno o più file tra device.

Miglioramenti su FaceTime

Tutti i miglioramenti che Apple ha annunciato su FaceTime per iOS li ha logicamente ufficializzati anche per macOS 12 Monterey. Parliamo della nuova visualizzazione a griglia per videochiamate in multi-utenza, alla possibilità di collaborare in diretta o di condividere un link dedicato per far entrare in videochiamata anche chi non ha smartphone o computer della mela, semplicemente tramite il browser, e della funzione Share&Play per cui è possibile guardare contenuti multimediali a distanza, in contemporanea, per commentarli tramite audio o chat.

Novità estetiche e funzionali su Safari

Un’altra app rivista con l’aggiornamento a macOS 12 Monterey è il browser Safari che negli ultimi anni sta recuperando terreno rispetto alla concorrenza. La barra di navigazione in alto è stata completamente rinnovata per renderla più minimale: ogni tab del browser ha il suo spazio e i menu sono stati racchiusi sotto un’unica voce. Vengono poi introdotti i Gruppi di Tab per realizzare degli aggruppamenti di siti e assegnarli un nome così da essere facilmente individuabili.

Shortcut arriva su Mac

macOS 12 Monterey porta per la prima volta le scorciatoie su Mac. A detta di Apple, a lungo andare, questa funzione sostituirà di fatto l’app Automator e infatti è possibile importare da questo le azioni già create.

Focus Mode anche su macOS

Una delle funzionalità più interessanti annunciate su iOS 15 è la modalità Focus che va a ridurre lo stress dovuto alla ricezione delle numerose notifiche giornaliere andandole a silenziare per un determinato periodo di tempo o condizione. Questa sarà disponibile anche su macOS 12 Monterey con inoltre la possibilità di creare delle modalità personalizzate per Gaming, Coding, etc.. con comportamenti e funzioni diverse.

Potrebbe interessarti: tutte le novità di iOS 15