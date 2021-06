Amazon Prime Video novità giugno 2021: film, serie TV e originals

Le novità Amazon Prime Video di giugno 2021 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2021 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione, ancora una volta partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

The Mauritanian (original)

Partiamo con le novità Amazon Prime Video di giugno 2021 con The Mauritanian, film basato su Guantanamo Diary, autobiografia bestseller del New York Times scritta da Mohamedou Ould Slahi. Segue la storia vera di un uomo imprigionato per anni a Guantanamo Bay senza essere stato processato: una testimonianza di sopravvivenza e una lotta per ottenere la libertà, con una cospirazione scioccante. Con Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch e Zachary Levi.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 3 giugno 2021.

The Mauritanian, il teaser trailer ufficiale

Maschile singolare

A giugno 2021 arriva su Prime Video Maschile singolare, film con Giancarlo Commare, Michela Giraud, Eduardo Valdarnini e Gianmarco Saurino. Antonio mette in discussione la sua vita quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende psicologicamente ed economicamente. Con il supporto della sua migliore amica deve trovare una nuova casa, un lavoro e un nuovo scopo: grazie alla pasticceria riacquista fiducia in sé stesso e scopre che essere single non è poi così male, anche se la possibilità di un nuovo amore lo farà vacillare.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 4 giugno 2021.

Maschile singolare, il trailer ufficiale

Chaos Walking

Una delle principali novità Amazon Prime Video di giugno 2021 è Chaos Walking, film con Tom Holland e Daisy Ridley diretto da Doug Liman, regista di The Bourne Identity ed Edge of Tomorrow, tratto dal romanzo The Knife of Never Letting Go. In un futuro non troppo lontano, Todd scopre Viola, una giovane donna che si schianta sul suo pianeta, dove tutte le donne sono scomparse e gli uomini sono afflitti da “Il rumore”, una forza che mostra tutti i loro pensieri. La vita della ragazza è in pericolo e Todd dovrà scoprire il proprio potere interiore e svelare gli oscuri segreti del pianeta.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 5 giugno 2021.

Chaos Walking, il trailer ufficiale

Come Play – Gioca con me

Oliver, bambino autistico di otto anni che comunica tramite uno schermo, si ritira sempre di più in sé stesso con la separazione dei genitori. Quando un libro per bambini compare misteriosamente sul suo telefono, inizia a leggerlo scoprendo la storia di una creatura solitaria di nome Larry: il bambino si rende presto conto che più prosegue nella lettura, più quest’ultimo si materializza nel mondo reale in cerca di un amico, diventando sempre più pericoloso. Come Play è scritto e diretto da Jacob Chase ed è basato sull’omonimo cortometraggio.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 27 giugno 2021.

Come Play, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

28 giorni dopo – 1 giugno 2021

– 1 giugno 2021 Giallo Napoletano – 1 giugno 2021

– 1 giugno 2021 Il gatto a nove code – 1 giugno 2021

– 1 giugno 2021 L’uccello dalle piume di cristallo – 1 giugno 2021

– 1 giugno 2021 Il mondo perduto – Jurassic Park – 1 giugno 2021

– 1 giugno 2021 Totò contro il pirata nero – 1 giugno 2021

– 1 giugno 2021 Totò e Cleopatra – 1 giugno 2021

– 1 giugno 2021 King of Thieves – 1 giugno 2021

– 1 giugno 2021 Il piccolo yeti – 3 giugno 2021

– 3 giugno 2021 Black Dahlia – 4 giugno 2021

– 4 giugno 2021 Una su 13 – 5 giugno 2021

– 5 giugno 2021 Downtown Abbey – 11 giugno 2021

– 11 giugno 2021 Il grande salto – 13 giugno 2021

– 13 giugno 2021 Lei è troppo per me – 16 giugno 2021

– 16 giugno 2021 Minions – 18 giugno 2021

– 18 giugno 2021 Into the Ashes – 18 giugno 2021

– 18 giugno 2021 Pinocchio – 19 giugno 2021

– 19 giugno 2021 Dear White People – 21 giugno 2021

– 21 giugno 2021 Tutti per 1 – 1 per tutti – 25 giugno 2021

– 25 giugno 2021 Pride and Glory – Il prezzo dell’onore – 29 giugno 2021

Codice Genesi – 30 giugno 2021

David and Goliath – 30 giugno 2021

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Cena con delitto – fino al 4 giugno 2021

I bastardi di Pizzofalcone – fino al 14 giugno 2021

L’allieva – fino al 14 giugno 2021

L’agenzia dei bugiardi – fino al 17 giugno 2021

A un metro da te – fino al 20 giugno 2021

Mission: Impossible – Protocollo fantasma – fino al 30 giugno 2021

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Dom (original)

Le novità Amazon Prime Video di giugno 2021 lato serie TV si aprono con Dom, nuova serie originale di genere crime ispirata alla storia vera di un padre e un figlio agli estremi opposti nella guerra alla droga. Pedro, ragazzo della borghesia di Rio de Janeiro introdotto al mondo della cocaina già in adolescenza, diventa leader di una gang criminale; il padre, Vitor Dantas, ha invece intrapreso una carriera nelle forze di polizia dei servizi segreti. Una vita agli antipodi per i due, che si ritrovano in situazioni in cui il confine tra giusto e sbagliato è labile.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 4 giugno 2021.

Dom, il trailer ufficiale

Clarkson’s farm (original)

Gli amanti di Jeremy Clarkson, popolare giornalista e presentatore TV conosciuto per Top Gear e The Grand Tour, non potranno lasciarsi sfuggire la nuova divertente serie Clarkson’s farm. Jeremy ha comprato una fattoria di mille acri nella campagna inglese e ha deciso di gestirla personalmente: peccato che non ci capisca assolutamente nulla di agricoltura. La serie segue un intenso, faticoso ed esilarante anno nella vita del più improbabile contadino della Gran Bretagna mentre affronta animali testardi, raccolti deludenti e l’inaspettata pandemia.

Disponibile su Amazon Prime Video dall’11 giugno 2021.

Clarkson’s farm, il trailer ufficiale

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo – stagione 2 (original)

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo “ritorna” su Prime Video con la seconda stagione, portando sullo schermo l’avventurosa fuga di sette personaggi di spicco del panorama italiano: Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie, Diletta Leotta, Myss Keta, Boss Doms e Achille Lauro si danno alla fuga con limitate risorse economiche in giro per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni. A dar loro la caccia alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security e profiler provenienti da forze dell’ordine e servizi segreti militari.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 18 giugno 2021.

Celebrity Hunted 2, il promo ufficiale

Bosch – stagione 7 (finale) (original)

Altra novità Amazon Prime Video di giugno 2021 di spicco è la settima e ultima stagione di Bosch, popolare serie TV basata sui romanzi di Michael Connelly. Quando una bambina muore in un incidente doloso, il detective Harry Bosch rischia tutto per consegnare alla giustizia l’assassino, nonostante potenti forze remino contro di lui. Quanto in là sarà disposto a spingersi per ottenere giustizia? Con Titus Welliver, Jamie Hector, Amy Aquino, Madison Lintz e Lance Reddick.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 25 giugno 2021.

Bosch 7, il teaser trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Shameless (stagione 10) – 1 giugno 2021

– 1 giugno 2021 The Handmaid’s Tale (stagione 2) – 1 giugno 2021

– 1 giugno 2021 Kaeloo (stagioni 2 e 3) – 2 giugno 2021

(stagioni 2 e 3) – 2 giugno 2021 Flack (stagione 2) – 11 giugno 2021

– 11 giugno 2021 Lupin – La donna chiamata Fujiko Mine (stagione 1) – 15 giugno 2021

– 15 giugno 2021 Solos (original) – 25 giugno 2021

(original) – 25 giugno 2021 Bleach (stagione 3) – 28 giugno 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2021 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di giugno per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: i migliori originals su Amazon Prime Video