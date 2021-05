NOW e Sky On Demand novità giugno 2021: film, serie TV e originals

NOW e Sky On Demand novità giugno 2021: film, serie TV e...

Quali sono le novità da vedere a giugno 2021 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Sky offre ogni mese diverse new entry, e anche in questo caso non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a giugno 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Film da vedere su NOW e Sky On Demand

The Keeper – La leggenda di un portiere

La prima novità NOW e Sky On Demand di giugno 2021 che vediamo oggi è The Keeper – La leggenda di un portiere, film biografico che racconta l’incredibile storia vera di Bert Trautmann. Soldato tedesco e prigioniero di guerra, diventerà in pieno dopoguerra il portiere del Manchester City e icona del calcio mondiale. Grazie all’amore per Margaret, donna inglese, riuscirà a superare i pregiudizi e portare la sua squadra verso la finale di FA Cup del 1956, disputatasi a Wembley.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 6 giugno 2021.

The Keeper – La leggenda di un portiere, il trailer ufficiale

Security (original)

Arriva a giugno 2021 Security, il nuovo film Sky Original diretto da Peter Chelsom e ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon. In estate Forte dei Marmi è una cittadina tranquilla, ma in inverno le giornate si accorciano, le notti si allungano e le ville diventano piccole fortezze custodite da sofisticati sistemi di videosorveglianza. Quando la paura abita all’interno delle case e delle persone, qual è il prezzo della sicurezza? Con Marco D’Amore e Silvio Muccino.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 7 giugno 2021.

Security, il trailer ufficiale

Wonder Woman 1984

Dopo il passaggio su Primafila arriva tra le novità di NOW, Sky On Demand e Sky Cinema Wonder Woman 1984, pellicola con protagonista la celebre supereroina dei fumetti DC Comics. Questa volta Diana Prince (Gal Gadot) deve fare i conti con la Pietra dei Sogni, in grado di esaudire tutti i desideri del possessore, e con la temibile Cheetah.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 14 giugno 2021.

Wonder Woman 1984, il trailer ufficiale

La vita straordinaria di David Copperfield

A giugno arriva anche La vita straordinaria di David Copperfield, film con protagonista Dev Patel basato sul romanzo di Charles Dickens. Il racconto cronologico della vita di David Copperfield, dalla giovinezza all’età adulta, tra momenti di agiatezza e di crisi, sullo sfondo della rivoluzione industriale inglese. Nel cast Peter Capaldi, Hugh Laurie, Tilda Swinton e Ben Whishaw.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 20 giugno 2021.

La vita straordinaria di David Copperfield, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand

Un conto da regolare – 1 giugno 2021

– 1 giugno 2021 Lacci – 2 giugno 2021

– 2 giugno 2021 I calcianti – 3 giugno 2021

– 3 giugno 2021 Crescendo – #makemusicnotwar – 4 giugno 2021

– 4 giugno 2021 Wander – Inganno mortale – 5 giugno 2021

– 5 giugno 2021 Amore a seconda vista – 8 giugno 2021

– 8 giugno 2021 Lucy in the sky – 9 giugno 2021

– 9 giugno 2021 Running with the devil – La legge del cartello – 10 giugno 2021

– 10 giugno 2021 Superpapà – Un lavoro da vertigini – 12 giugno 2021

– 12 giugno 2021 Le sorelle Macaluso – 13 giugno 2021

– 13 giugno 2021 Ve ne dovevate andare – 15 giugno 2021

– 15 giugno 2021 Regina – 16 giugno 2021

– 16 giugno 2021 Max Steel – 17 giugno 2021

– 17 giugno 2021 Superpapà – Operazione vacanze – 19 giugno 2021

– 19 giugno 2021 Skyfire – 22 giugno 2021

– 22 giugno 2021 Irresistibile – 24 giugno 2021

– 24 giugno 2021 Black Water: Abyss – 25 giugno 2021

– 25 giugno 2021 Fantasy Island – 29 giugno 2021

– 29 giugno 2021 Foster Boy – 30 giugno 2021

Le Collection previste questo mese sono Heroes (dal 12 al 25 giugno) e Nicolas Cage (dal 26 giugno al 2 luglio), che si aggiungono a quella Sport Movies iniziata il 29 maggio (fino all’11 giugno).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Omicidio a Easttown (miniserie)

Tra le novità NOW e Sky On Demand di giugno 2021 spicca Omicidio a Easttown, miniserie HBO con Kate Winslet, Evan Peters, Julianne Nicholson e Guy Pierce. La già complicata vita di Mare Sheehan, detective di Easttown dalla personalità tormentata e con una vita privata disastrosa, viene ulteriormente messa alla prova dal caso dell’omicidio di Erin, un’adolescente trovata morta lungo il fiume, e dalla scomparsa di altre due ragazzine. La cittadina piomba nella paura e Mare è costretta anche ad affrontare il proprio passato.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 9 giugno 2021.

Omicidio a Easttown, il trailer ufficiale

Cobra – Unità anticrisi (original)

A giugno arriva su NOW e Sky On Demand Cobra – Unità anticrisi, serie TV Sky Original con Robert Carlyle. Un’esplosione solare ha colpito l’Europa, lasciando gran parte della Gran Bretagna senza energia e creando caos sociale e politico. La commissione Cobra, una squadra costituita dai massimi esperti dello Stato, lotta per proteggere il popolo britannico, mentre il Primo Ministro e il suo Capo di Gabinetto devono affrontare decisioni impossibili e gestire allo stesso tempo le vite private messe sotto pressione.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 18 giugno 2021.

Cobra – Unità anticrisi, il trailer ufficiale

Alfredino – Una storia italiana (miniserie original)

Tra le novità di giugno 2021 su NOW e Sky On Demand anche Alfredino – Una storia italiana, miniserie Sky Original in due appuntamenti che ripercorre a quasi quarant’anni di distanza (giugno 1981) la tragedia di Vermicino, dove perse la vita il piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo artesiano. Un evento doloroso, ma decisivo per la costituzione della Protezione Civile come la conosciamo oggi. Nel cast Anna Foglietta, Francesco Acquaroli e Vinicio Marchioni.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 21 giugno 2021.

Alfredino – Una storia italiana, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Capitaine Marleau (stagione 4) – 24 giugno 2021

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a giugno 2021. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

