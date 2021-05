Disney+ novità giugno 2021: film, serie TV e originals

Cosa vedere tra le novità di giugno 2021 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia già da diversi mesi, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese a cavallo tra primavera ed estate accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo giugno 2021, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a giugno 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Film da vedere su Disney+

Raya e l’ultimo drago

Dopo l’arrivo in Accesso VIP dello scorso marzo, è disponibile per tutti gli abbonati Raya e l’ultimo drago, film d’animazione ambientato nel fantastico mondo di Kumandra, dove umani e draghi vivevano in armonia. Le forze maligne che hanno portato alla quasi completa estinzione di questi ultimi sono tornate dopo 500 anni, e la solitaria guerriera Raya dovrà trovare l’ultimo leggendario drago per riunire regni e popolazioni divisi da tempo.

Disponibile su Disney+ dal 4 giugno 2021.

Raya e l’ultimo drago, il trailer ufficiale

Luca

Altra novità di spessore su Disney+ in questo mese di giugno 2021. Arriva infatti Luca, il nuovo atteso film d’animazione ambientato in un paesino di mare ispirato alle Cinque Terre. La storia di un giovane che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate trascorsa insieme al suo migliore amico tra gelati, pasta e corse in scooter: il divertimento è però minacciato da un profondo segreto.

Disponibile su Disney+ dal 18 giugno 2021.

Luca, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+

Di nuovo noi – 4 giugno 2021

– 4 giugno 2021 Wolfgang – 25 giugno 2021

– 25 giugno 2021 Le ragazze del Coyote Ugly

Il volo della fenice

Glee: The 3D Concert Movie

Monuments Men

Storia di una ladra di libri

The Counselor – Il procuratore

Behind Enemy Lines

Gli intrighi del potere – Nixon

Il coraggio della verità

Juno

Serie TV da vedere su Disney+

Loki

A giugno 2021 sbarca su Disney+ una delle novità più attese degli ultimi mesi con Loki, la serie TV ambientata nel MCU che segue le vicende del dio dell’Inganno dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del popolare personaggio Marvel, in compagnia di Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Loki dovrà viaggiare attraverso il tempo per rimediare ai suoi errori e fermare una pericolosa minaccia.

Disponibile su Disney+ dal 9 giugno 2021.

Loki, il trailer ufficiale

Solar Opposites – stagione 2 (Star Original)

Avrebbe dovuto debuttare lo scorso aprile, ma è stata poi posticipata. Ora è arrivato finalmente il momento di accogliere la seconda stagione di Solar Opposites, serie TV d’animazione co-creata da Justin Roiland e Mike McMahan (Rick e Morty). Un gruppo di quattro alieni che fugge dal loro pianeta natale si schianta su una casa in America: la loro missione è proteggere il super computer vivente Pupa, e per farlo si imbarcheranno in grandi e divertenti avventure.

Disponibile su Disney+ dall’11 giugno 2021.

Solar Opposites 2, il trailer ufficiale

Love, Victor – stagione 2 (Star Original)

Arriva a giugno la seconda stagione di Love, Victor, serie TV Star Original con Michael Cimino, Rachel Hilson e Ana Ortiz. Victor, ormai uscito allo scoperto, dovrà fronteggiare nuove sfide nella sua vita, tra la famiglia che fa fatica ad accettare la rivelazione e le difficoltà della sua ex ragazza con il cuore spezzato. Il tutto mentre affronta con entusiasmo la sua relazione con Benji.

Disponibile su Disney+ dal 18 giugno 2021.

Love, Victor 2, il trailer ufficiale

La misteriosa accademia dei giovani geni

Le novità Disney+ di giugno 2021 accolgono anche La misteriosa accademia dei giovani geni, serie TV basata sul romanzo per ragazzi di Trenton Lee Stewart. Dopo aver vinto una borsa di studio, quattro bambini prodigio vengono reclutati dal misterioso ed eccentrico Signor Benedict per una pericolosa missione con lo scopo di salvare il mondo da una crisi denominata “L’Emergenza”. Cosa si nasconde dietro tutto questo?

Disponibile su Disney+ dal 25 giugno 2021.

La misteriosa accademia dei giovani geni, il trailer ufficiale

Pride (Star Original)

In occasione del Pride Month arriva su Disney+ la nuova serie TV PRIDE, nella quale sei registi LGBTQ+ esplorano storie eroiche e strazianti che definiscono l’America come nazione. Si passa dalla sorveglianza dell’FBI sulle persone omosessuali durante il Lavender Scare degli anni ’50 alle “guerre culturali” degli anni ’90 e oltre, esplorando l’eredità del movimento per i diritti civili e la battaglia sull’uguaglianza matrimoniale.

Disponibile su Disney+ dal 25 giugno 2021.

Boris – stagioni 1, 2 e 3

Le novità Disney+ di giugno 2021 includono le tre stagioni di Boris, iconica serie TV che getta uno sguardo ironico e caricaturale sulle disavventure quotidiane di una troupe televisiva mentre viene girata una serie fittizia di bassa qualità denominata “Gli occhi del cuore 2”. Nel cast Francesco Pannofino, Alessandro Tiberi, Caterina Guzzanti, Carolina Crescentini e Pietro Sermonti.

Disponibili su Disney+ dal 25 giugno 2021.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Genius: Aretha – 4 giugno 2021

– 4 giugno 2021 Summer Camp (stagione 3) – 4 giugno 2021

– 4 giugno 2021 Emergence – 4 giugno 2021

– 4 giugno 2021 American Housewife (stagione 4) – 4 giugno 2021

– 4 giugno 2021 The Gloaming – Le ore più buie (Star Original) – 11 giugno 2021

(Star Original) – 11 giugno 2021 Zenimation (stagione 2) – 11 giugno 2021

– 11 giugno 2021 The Killing (stagioni 1-4) – 11 giugno 2021

– 11 giugno 2021 Life in Pieces (stagioni 1-4) – 18 giugno 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a giugno 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?