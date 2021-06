Netflix novità giugno 2021: film, serie TV e originals

Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di giugno 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a giugno 2021 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Film da vedere su Netflix

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film (original)

Apriamo le novità Netflix di giugno 2021 con Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film, una nuova avventura ambientata in una Tokyo in festa per l’eclissi totale di sole più spettacolare del secolo. Quando una forza oscura arriva sulle Terra, le guerriere Sailor devono tornare a combattere insieme per riportare la luce nel mondo. Il film d’animazione, da non perdere per gli appassionati, è diviso in due parti ed è prodotto da Toei Animation.

Disponibile su Netflix dal 3 giugno 2021.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film, il trailer ufficiale

Un padre (original)

Su Netflix arriva a giugno Un padre, film originale con protagonista Kevin Hart nei panni di un vedovo che deve misurarsi con uno dei compiti più difficili: essere padre. Un neopapà affronta dubbi, paure, delusioni e pannolini sporchi nel tentativo di crescere da solo la figlia. Il film, ispirato a una storia vera, spazia tra divertimento e commozione.

Un padre, il trailer ufficiale

Sembrava perfetto… e invece (original)

Tra le novità Netflix di giugno 2021 anche Sembrava perfetto… e invece, commedia romantica con Iliza Shlesinger, Ryan Hansen e Margaret Cho. La comica Andrea Singer mette sempre la carriera al primo posto, ma viene conquistata da Dennis con il suo fascino nerd e un po’ sopra le righe. La migliore amica Margot, insospettita, convince la donna a indagare per scoprire chi sia davvero Dennis. Tratto da una storia (quasi) vera.

Disponibile su Netflix dal 23 giugno 2021.

Sembrava perfetto… e invece, il trailer ufficiale

America: il film (original)

Altra novità degna di nota di questo giugno 2021 targato Netflix è America: il film, reinterpretazione animata sopra le righe della storia con Channing Tatum nei panni di George Washington. Una folle versione di quest’ultimo, armata di motosega, vuole sconfiggere Benedict Arnold e il re James per vincere la Guerra d’Indipendenza americana: per farlo mette insieme un gruppo di attaccabrighe composto dall’amico birraiolo Sam Adams, lo scienziato Thomas Edison, il cavaliere Paul Revere e un arrabbiato Geronimo.

Disponibile su Netflix dal 30 giugno 2021.

America – Il film, il trailer ufficiale (in arrivo)

Altri film da vedere su Netflix

Carnaval – 2 giugno 2021

– 2 giugno 2021 Dancing Queens – 3 giugno 2021

– 3 giugno 2021 Awake – 9 giugno 2021

– 9 giugno 2021 Selva trágica – 9 giugno 2021

– 9 giugno 2021 Il drago dei desideri – 11 giugno 2021

– 11 giugno 2021 The LEGO Movie 2: Una nuova avventura – 13 giugno 2021

– 13 giugno 2021 Song One – 15 giugno 2021

– 15 giugno 2021 Headspace: Rilassare la mente – 15 giugno 2021

– 15 giugno 2021 Jagame Thandhiram – 18 giugno 2021

– 18 giugno 2021 La casa de las flores: Il film – 23 giugno 2021

Serie TV da vedere su Netflix

Sweet Tooth (original)

Tra le novità Netflix di giugno anche Sweet Tooth, serie TV fantasy basata sull’omonimo fumetto di Jeff Lemire. Il “Grande Crollo” ha gettato il mondo nel caos, dando vita a misteriosi esseri metà uomini e metà animali. Dopo anni vissuti in un bosco remoto, Gus diventa amico del solitario Jepperd e i due partono per un’avventura attraverso quel che resta dell’America alla ricerca di risposte.

Disponibile su Netflix dal 4 giugno 2021.

Sweet Tooth, il trailer ufficiale

Lupin – Parte 2 (original)

La novità Netflix più attesa di giugno 2021 è senza dubbio Lupin – Parte 2, con cinque nuovi episodi della serie liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc. Il desiderio di vendetta che Assane (Omar Sy) nutre nei confronti di Hubert Pellegrini ha consumato la sua famiglia. Ora, con le spalle al muro, deve escogitare un nuovo (e pericoloso) piano.

Disponibile su Netflix dall’11 giugno 2021.

Lupin 2, il trailer ufficiale

Black Summer – stagione 2 (original)

A giugno arriva su Netflix la seconda stagione di Black Summer, serie TV action-horror ambientata in un mondo post-apocalittico. L’inverno porta nuove e crudeli sfide durante l’apocalisse zombie, mentre frenetici rovistatori e violente milizie lottano contro morte e disperazione. Con Jaime King, Justin Chu Cary e Christine Lee.

Disponibile su Netflix dal 17 giugno 2021.

Black Summer 2, il trailer ufficiale

Elite – stagione 4 (original)

Altra attesa novità Netflix è la quarta stagione di Elite, serie TV che racconta le vicende di un gruppo di adolescenti in un prestigioso liceo privato spagnolo. Arriveranno nuovi personaggi a Las Encinas, ma per il momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli per mantenere alto l’hype dei fan. Questo mese sono previsti anche quattro episodi spin-off dedicati ad alcuni dei personaggi (Elite Storie Brevi).

Disponibile su Netflix dal 18 giugno 2021.

Elite 4, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix

Summertime (stagione 2) – 3 giugno 2021

– 3 giugno 2021 Feel good (stagione 2) – 4 giugno 2021

– 4 giugno 2021 Elite Storie Brevi – Guzmán Caye Rebe – 14 giugno 2021

– 14 giugno 2021 Elite Storie Brevi – Nadia Guzmán – 15 giugno 2021

– 15 giugno 2021 Workin’ Moms (stagione 2) – 15 giugno 2021

– 15 giugno 2021 Elite Storie Brevi – Omar Ander Alexis – 16 giugno 2021

– 16 giugno 2021 Elite Storie Brevi – Carla Samuel – 17 giugno 2021

– 17 giugno 2021 Too Hot to Handle (stagione 2) – 23 giugno 2021

– 23 giugno 2021 Il regista nudo (stagione 2) – 24 giugno 2021

– 24 giugno 2021 Sex/Life – 25 giugno 2021

– 25 giugno 2021 The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement – 28 giugno 2021

Le novità Netflix di giugno 2021

Queste dunque le migliori novità su Netflix a giugno 2021 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.