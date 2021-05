Infinity+ novità giugno 2021: film, serie TV e originals

Le novità Infinity+ di giugno 2021 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è recentemente rinnovato con la nascita di Mediaset Infinity, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a giugno 2021 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity+

Tom & Jerry (Infinity Premiere)

La prima novità Infinity+ di giugno 2021 che scopriamo è Tom & Jerry, film in tecnica mista con protagonisti i celebri personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera. Una delle rivalità più amate si riaccende quando il topo Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”: l’organizzatore assume il gatto Tom nel tentativo di sbarazzarsi dell’intruso, ma presto sorgerà un problema ancora più grande. Con Chloë Grace Moretz, Michael Peña e la partecipazione vocale come cameo di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 4 al 7 giugno 2021.

Tom & Jerry, il trailer ufficiale

The Lego Movie 2: una nuova avventura

Su Infinity+ arriva a giugno 2021 anche The Lego Movie 2: una nuova avventura, film d’animazione sequel della pellicola del 2014. Gli abitanti di Bricksburg devono affrontare una nuova minaccia: i Duplo, invasori dallo spazio che distruggono tutto quello che incontrano sulla loro strada. Emmet, Lucy, Batman e i loro amici dovranno combatterli per salvare la città. Con le voci in lingua originale di Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Channing Tatum, Jonah Hill, Will Ferrell e altre celebrità.

Disponibile su Infinity+ dal 13 giugno 2021.

The Lego Movie 2: una nuova avventura, il trailer ufficiale

Il corriere – The Mule

Tra le novità Infinity+ di giugno anche Il corriere – The Mule, film diretto e interpretato da Clint Eastwood basato sulla storia vera di Leo Sharp, veterano della seconda guerra mondiale. Un anziano orticoltore, disperato per la propria situazione finanziaria, finisce per lavorare come corriere della droga per un cartello messicano. Nonostante l’aspetto innocente, le sue operazioni attirano l’attenzione di un agente della DEA.

Disponibile su Infinity+ dal 13 giugno 2021.

Il corriere: the mule, il trailer ufficiale

Judas and the Black Messiah (Infinity Premiere)

Una delle grandi novità di giugno 2021 su Infinity+ è senza dubbio Judas and the Black Messiah, film vincitore di due Premi Oscar 2021 basato su eventi reali che racconta le vicende di Fred Hampton, leader delle Pantere Nere. Infiltrato nell’influente Black Panther Party, William O’Neal (Lakeith Stanfield) scala le gerarchie del partito e si avvicina al capo (Daniel Kaluuya). Militante di giorno e traditore stipendiato la notte, l’uomo vive in maniera tormentata la sua doppia natura.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 18 giugno all’1 luglio 2021.

Judas and the Black Messiah, il trailer ufficiale

Peppermint – L’angelo della vendetta

Per gli amanti dei film d’azione sbarca su Infinity+ in questo giugno 2021 Peppermint – L’angelo della vendetta. Riley (Jennifer Garner) si risveglia dal coma in cui è caduta dopo essere sopravvissuta a un attacco armato che ha visto morire il marito e la figlia. La donna, di fronte all’assenza totale di giustizia, diventa una vera guerrigliera urbana assetata di vendetta.

Disponibile su Infinity+ dal 21 giugno 2021.

Peppermint – L’angelo della vendetta, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity+

Ghost – 1 giugno 2021

– 1 giugno 2021 La casa tra le montagne 7 – 2 giugno 2021

– 2 giugno 2021 La casa tra le montagne 8 – 2 giugno 2021

– 2 giugno 2021 I guardiani del destino – 4 giugno 2021

– 4 giugno 2021 Paul – 4 giugno 2021

– 4 giugno 2021 Le regole del caos – 4 giugno 2021

– 4 giugno 2021 Balloon: il vento della libertà – 8 giugno 2021

– 8 giugno 2021 Transformers 3 – 9 giugno 2021

– 9 giugno 2021 L’agenzia dei bugiardi – 18 giugno 2021

– 18 giugno 2021 Scappa: get out – 19 giugno 2021

– 19 giugno 2021 Wanted – 21 giugno 2021

– 21 giugno 2021 Big game: caccia al presidente – 25 giugno 2021

Serie TV da vedere su Infinity+

All American – stagione 2

Tra le novità Infinity+ di giugno 2021 troviamo la seconda stagione completa di All American, serie TV ispirata alla vita dell’ex giocatore della NFL Spencer Paysinger (la prima è già disponibile). La vita di due famiglie provenienti da due mondi completamente diversi, ognuna con le proprie vittorie, le proprie sconfitte e le proprie battaglie, iniziano a scontrarsi quando un giocatore di football della South L.A. viene reclutato per giocare alla Beverly Hills High.

Disponibile su Infinity+ dall’1 giugno 2021.

All American 2, il trailer ufficiale

The Sinner – stagione 3

A giugno 2021 arriva su Infinity+ la terza stagione completa di The Sinner (la seconda è già disponibile), che segue il detective Harry Ambrose (Bill Pullman) alle prese con un’indagine di routine su un incidente d’auto alla periferia di Dorchester, nello Stato di New York. Un crimine nascosto lo trascinerà nel caso più pericoloso e inquietante della sua intera carriera.

Disponibile su Infinity+ dal 9 giugno 2021.

The Sinner 3, il trailer ufficiale

Katy Keene – stagione 1

Disponibile a giugno 2021 su Infinity+ la prima stagione completa di Katy Keene, serie TV spin-off di Riverdale. Ambientata cinque anni dopo gli eventi di quest’ultima, racconta le origini e le battaglie di quattro personaggi Archie Comics: la futura leggenda della moda Katy Keene (Lucy Hale), la cantautrice Josie McCoy, la it girl Pepper Smith e l’aspirante attore Jorge Lopez.

Disponibile su Infinity+ dal 14 giugno 2021.

Katy Keene, il trailer ufficiale

Novità Infinity+ giugno 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a giugno 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di giugno da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui in basso: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.