Apple TV+ novità giugno 2021: film, serie tv e originals

Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a giugno 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia nel novembre 2019, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese, che vede qualche novità interessante.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a giugno 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Film da vedere su Apple TV+

Fathom – In profondità (original)

La prima novità Apple TV+ di giugno 2021 che vediamo oggi è Fathom – In profondità, film documentario in esclusiva sulla piattaforma di streaming che porta nelle profondità dell’oceano. Segue le ricerche di Ellen Garland e Michelle Fournet, due scienziate che stanno studiando il canto delle megattere: ai lati opposti del pianeta, un viaggio alla scoperta dei metodi di comunicazione delle balene.

Disponibile su Apple TV+ dal 25 giugno 2021.

Fathom, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

Lisey’s Story (original)

Le novità Apple TV+ di giugno 2021 includono Lisey’s Story, mini serie TV in otto episodi basata sul bestseller di Stephen King adattata dallo stesso autore. Lisey (Julianne Moore) prova a ripercorrere alcune tappe della sua vita matrimoniale a poco tempo dalla scomparsa del marito (Clive Owen), celebre scrittore. Poco alla volta scopre che i ricordi riaffiorano in modo non casuale, e alcuni eventi la portano a pensare che l’universo immaginario dal quale il marito traeva ispirazione possa esistere davvero.

Disponibile su Apple TV+ dal 4 giugno 2021.

Lisey’s Story, il trailer ufficiale

Home Before Dark – stagione 2 (original)

Arriva a giugno su Apple TV+ la seconda stagione di Home Before Dark, serie TV basata su un storia vera che racconta le vicende di una giovanissima giornalista che si occupa di cronaca nel Paese dove vive, in Pennsylvania. Una misteriosa esplosione colpisce una fattoria locale e Hilde si mette subito a indagare per scoprire la vera causa: si ritroverà a combattere una società potente e influente.

Disponibile su Apple TV+ dall’11 giugno 2021.

Home Before Dark 2, il trailer ufficiale

Physical (original)

Le novità Apple TV+ di giugno 2021 accolgono anche Physical, nuova serie TV dark comedy ambientata in un’idilliaca, fragile e soleggiata San Diego degli anni ’80. Segue le vicende di Sheila Rubin (Rose Byrne), casalinga tormentata che sostiene le aspirazioni politiche del controverso marito. Dentro le mura domestiche, la donna lascia trasparire una visione divertente e un po’ dark della vita, lottando con una serie di demoni personali: troverà sollievo nel mondo dell’aerobica.

Disponibile su Apple TV+ dal 18 giugno 2021.

Physical, il trailer ufficiale

Central Park – stagione 2

A giugno sbarca su Apple TV+ la seconda stagione di Central Park, serie animata in stile musical creata da Loren Bouchard (Bob’s Burgers). In arrivo nuove avventure per i Tillerman, curiosa famiglia di custodi che lavora al Central Park di New York. Il parco è gestito dal patriarca Owen, sposato con la giornalista Paige: i due hanno due figli, Molly e Cole.

Disponibile su Apple TV+ dal 25 giugno 2021.

Central Park, il trailer ufficiale di lancio

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a giugno 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di giugno per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

