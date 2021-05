Amazon risponde ad Apple con Music Unlimited HD senza aumenti di prezzo

Amazon non perde tempo e risponde ad Apple annunciando l’arrivo fin da subito della qualità HD senza extra costi nell’abbonamento Amazon Music Unlimited. L’azienda di Bezos aveva lanciato l’audio in alta definizione lo scorso settembre con un costo aggiuntivo di 5 euro al mese, ma la scelta del colosso di Cupertino deve aver fatto cambiare rotta al servizio rivale.

Amazon Music HD disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati Unlimited

La notizia di giornata è l’arrivo della musica con audio 3D e qualità lossless all’interno di Apple Music senza aumenti di prezzo per l’abbonamento mensile: una scelta che va controcorrente rispetto a quelle dei competitor, che fino a questo momento hanno sempre richiesto esborsi extra per questo tipo di servizio (in attesa di scoprire cosa farà Spotify).

Ebbene Amazon Music HD ha deciso di rispondere ed è fin da subito incluso nell’abbonamento Unlimited senza costi extra in Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Canada: il comunicato ufficiale è arrivato proprio questo pomeriggio e suona proprio come una risposta alla mela. Il prezzo resta di 9,99 euro al mese (o 99 euro l’anno) per l’abbonamento individuale e di 14,99 euro al mese (o 149 euro l’anno) per quello Family.

Amazon Music HD offre più di 70 milioni di brani con qualità CD (fino a 850 kbps), con il doppio del bitrate dei servizi standard (16 bit, 44,1 kHz), e più di 7 milioni di brani Ultra HD (fino a 3730 kbps, 24 bit e 192 kHz). Valori sensibilmente più alti rispetto a quelli della qualità standard, che si ferma a 320 kbps, anche se apprezzabili solo con un sistema audio adeguato. Con l’abbonamento Unlimited HD i clienti hanno ora accesso a un catalogo di brani in formato audio 3D come Dolby Atmos e Sony 360RA.

Vi aspettavate una risposta simile da parte di Amazon Music? Fateci sapere la vostra nel solito box qui sotto. Per ulteriori informazioni e per attivare un abbonamento Amazon Music HD potete seguire il link qui in basso. A questo indirizzo potete infine trovare tutte le FAQ relative al servizio.

