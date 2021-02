Spotify come Tidal: arriverà l’audio lossless con Spotify Hi-Fi

Per parecchio tempo esclusiva di Tidal, lo streaming musicale senza compressione sarà offerto anche dal servizio più popolare al mondo. La notizia è arrivata durante l’evento Stream On di oggi, in cui Spotify ha annunciato che lo streaming lossless (senza perdite) Spotify Hi-Fi sarà disponibile come opzione entro la fine del 2021 per gli abbonati a Spotify Premium in alcuni mercati non ancora noti.

Naturalmente chi, munito di un hardware adeguato, vorrà sperimentare la musica ad alta fedeltà di Spotify Hi-Fi dovrà pagare un extra dai “prezzi competitivi”, che possiamo immaginare vicini ai 19,99 euro al mese richiesti attualmente dal servizio più simile, Tidal Hi-Fi. I dettagli comunque arriveranno nel corso dell’anno.

Sia il pubblico che gli artisti ci hanno detto che la qualità del suono è importante. Siamo d’accordo, ed è per questo che oggi a Stream On abbiamo annunciato Spotify Hi-Fi. A partire dalla fine dell’anno, gli abbonati a Premium in mercati selezionati potranno passare a Spotify Hi-Fi e ascoltare le loro canzoni preferite così come gli artisti le hanno incise.

L’opzione fornirà una traccia in “qualità CD, senza perdite” alla fonte audio di destinazione, e pare che Spotify stia collaborando con alcuni produttori di altoparlanti e cuffie per ampliare il bacino di destinazione di Spotify Hi-Fi.