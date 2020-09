Amazon Music offre ora uno streaming audio in alta qualità con Amazon Music HD: il nuovo servizio offre ai clienti la possibilità di ascoltare in streaming più di 60 milioni di brani con audio in alta definizione (HD) e milioni di canzoni in Ultra HD. Scopriamo come funziona e il prezzo dell’abbonamento.

È nato Amazon Music HD, il servizio streaming con audio di alta qualità

Amazon annuncia oggi il lancio di Amazon Music HD, la nuova offerta di musica in alta qualità, con oltre 60 milioni di brani in HD, milioni in Ultra HD (il più alto livello di qualità audio disponibile) e un catalogo audio 3D in crescita per l’ascolto tramite dispositivi Amazon Echo Studio. Il nuovo servizio è disponibile in Italia, Francia, Spagna, Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Austria e Giappone.

“Abbiamo dialogato con molti artisti durante lo sviluppo di Amazon Music HD: erano entusiasti del fatto che i fan potessero riprodurre in streaming la propria musica preferita ascoltandola come era stata registrata in originale,” ha commentato Steve Boom, VP di Amazon Music. “Dal rock all’hip-hop, dalla classica al pop, crediamo che ascoltare musica con questo livello di qualità possa far innamorare ancora di più i clienti della propria musica e degli artisti preferiti“.

60 milioni di canzoni sono ora disponibili in alta qualità, con una profondità di 16 bit e una frequenza di campionamento di 44,1 kHz, corrispondente alla qualità CD. I brani in Ultra HD si spingono oltre, con una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento di 192 kHz. Amazon Music HD riproduce la più alta qualità audio supportata dai dispositivi e dalla connessione utilizzata ed è compatibile con PC, dispositivi Android e iOS, dispositivi Echo, Fire TV, Tablet Fire e con la maggior parte dei prodotti Denon e Marantz con HEOS Built-in, Polk Audio, Definitive Technology, Sonos, McIntosh, Sennheiser e non solo.

Tutto questo ha però un prezzo: l’abbonamento Amazon Music HD costa infatti 14,99 euro al mese; gli abbonati Amazon Music Unlimited (individuale o Family) potranno usufruirne aggiungendo 5 euro al mese. Fino al 19 ottobre 2020, i nuovi iscritti potranno sfruttare Amazon Music HD per 90 giorni senza costi aggiuntivi: per verificare di essere idonei all’offerta e per maggiori dettagli potete seguire questo link.

