Apple iPhone 12 e iPhone 12 Mini si colorano di viola, ma arrivano anche le nuove cover colorate

Apple ha annunciato una nuova colorazione durante l’odierno evento per iPhone 12 e iPhone 12 Mini in aggiunta alle 5 già disponibili: ecco gli smartphone della mela in colorazione viola. Non manca inoltre una nuova collezione primaverile per le cover MagSafe.

Ecco iPhone 12 e iPhone 12 Mini in colorazione viola

La nuova colorazione sarà disponibile al pre-ordine da venerdì 23 aprile, e acquistabile nei negozi dal prossimo 30 aprile. La nuova colorazione “purple” va ad ampliare la gamma già comprendente i colori nero, bianco, rosso, verde e blu.

Per i due fratelli maggiori, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, non sembrano invece essere in cantiere nuovi colori. I nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Mini in colorazione viola avranno in ogni caso lo stesso prezzo delle altre versioni già sul mercato.

Che il nuovo colore sia un modo per Apple per cercare di catturare alcune fasce di mercato, visti anche i risultati non proprio soddisfacenti delle vendite di iPhone 12 mini?

Le cover in silicone MagSafe saranno invece disponibili nelle nuove colorazioni Capri Blue, Pistachio, Cantaloupe e Amethyst, mentre la custodia e il portafoglio in pelle saranno disponibili nella colorazione Deep Violet. La nuova serie di accessori MagSafe sarà disponibile all’acquisto nelle prossime ore in tutto il mondo.