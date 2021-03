Brutte notizie per PlayStation 3, PS Vita e PSP: Sony starebbe per chiudere gli Store

Brutte notizie per PlayStation 3, PS Vita e PSP: Sony starebbe per...

Niente è ancora ufficiale, ma secondo le indiscrezioni l’annuncio da parte di Sony è atteso per la fine di marzo: a quanto pare nei prossimi mesi verrà chiuso il PlayStation Store per PlayStation 3, PlayStation Vita e PlayStation Portable (PSP) e non sarà più possibile acquistare giochi digitali.

Fine della corsa per il PlayStation Store di PS3, PS Vita e PSP?

Secondo quanto riportato da TheGamer, Sony starebbe per chiudere il PlayStation Store su PlayStation 3 e sulle portatili PS Vita e PSP. La fonte sostiene che l’annuncio ufficiale da parte della casa nipponica arriverà entro la fine del mese e che non sarà più possibile acquistare videogiochi digitali dal 2 luglio (PS3 e PSP) e dalla fine di agosto (PS Vita). Non è per ora chiaro il motivo di questa differenza nelle date.

Lo scorso ottobre il negozio virtuale di Sony vide un aggiornamento per la versione web che estromise le suddette: da quel momento è possibile acquistare giochi solo dal PlayStation Network direttamente a bordo delle console stesse, ma a quanto pare lo sarà ancora per poco. Con PlayStation 5 ormai uscita da qualche mese (problemi di scorte a parte) e una PlayStation 4 ancora in grado di dire la sua (soprattutto nella versione Pro), gli amanti del retro gaming su PS3, PS Vita e PSP dovranno probabilmente mettersi il cuore in pace e proseguire con ciò che hanno.

Diversi titoli sono disponibili in versione Classics anche per le console più recenti (e attraverso PlayStation Now), ma per quelli non disponibili né in quest’ultima versione né in quella fisica si tratta di fatto di un addio. Vi ricordiamo che PlayStation 5 risulta retrocompatibile con i giochi PS4, ma non con quelli delle generazioni precedenti.

In attesa dell’eventuale ufficialità vi chiediamo: quando avete acquistato per l’ultima volta un videogioco sul PlayStation Store a bordo della vostra PlayStation 3, PS Vita o PSP?

