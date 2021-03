Sony sta chiudendo la comunità PlayStation su PS4

Le comunità PlayStation hanno permesso agli appassionati di giochi e ai fan di interagire, giocare e discutere su interessi correlati, ma un anno fa Sony ha ritirato l’app PlayStation Community dal PlayStation Store limitandone gradualmente le funzionalità.

Ieri Sony ha informato tramite e-mail i suoi utenti Playstation 4 registrati in merito ai piani per la chiusura delle comunità PlayStation che avverrà entro aprile 2021.

La comunità PlayStation chiude i battenti su PS4

Sony ha inoltre informato i suoi clienti che queste modifiche non entreranno in vigore prima del 31 agosto di quest’anno e gli utenti potranno comunque accedere ai film e altri contenuti acquistati tramite il PlayStation Store.

La società argomenta la decisione con un generale riallineamento delle funzionalità di PlayStation Store e la crescita dei servizi di intrattenimento basati su abbonamento.

Anche se mirata a fornire contenuti e servizi di alta qualità ai suoi clienti esistenti (utenti PS4 inclusi), la strategia messa in atto da Sony potrebbe far pensare che la console PS4 sia a rischio di obsolescenza anticipata, ma l’azienda ha assicurato che supporterà Playstation 4 tramite aggiornamenti regolari e update del firmware per migliorare l’esperienza complessiva.

All’inizio di questo mese Sony ha chiuso il noleggio e gli acquisti di film tramite PlayStation Store per tutte le attuali console: PS4, PS4 Pro e PS5.

