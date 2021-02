Apple rilascia la prima beta di macOS Big Sur 11.3

A distanza di qualche giorno dal rilascio di macOS Big Sur 11.2 per tutti e delle prime versioni beta di iOS 14.5, watchOS 7.4 e tvOS 14.5, Apple ha aperto la prima beta di macOS Big Sur 11.3 per gli sviluppatori registrati.

La nuova beta di macOS Big Sur 11.3 introduce opzioni di personalizzazione più approfondite in Safari, il supporto per i più recenti controller Xbox e PlayStation e altro ancora.

Novità in macOS Big Sur 11.3 beta

Questa prima beta di macOS 11.3 implementa le schede ridisegnate per Apple News+, una nuova scorciatoia Made for You ed eventi dal vivo in Ascolta ora per Apple Music, oltre a migliorare le opzioni di ordinamento nell’app Promemoria.

La beta introduce anche i pannelli delle preferenze per le alternative al tocco della tastiera per iPhone e iPad e più opzioni di personalizzazione nel browser Safari, inoltre aggiunge anche il supporto per i controller di gioco di PlayStation 5 e Xbox Series X.

La prima beta di macOS Big Sur 11.3 è attualmente disponibile per gli sviluppatori registrati, tuttavia una versione pubblica dovrebbe essere resa disponibile entro una settimana.

Come aggiornare i dispositivi Apple Mac

Ai possessori di un Mac basta un click sulla mela e selezionare Informazioni su questo Mac e quindi Aggiornamento Software, ma in alternativa possono seguire il percorso Preferenze di Sistema, Aggiornamento Software.

Potrebbe interessarti: Apple iPhone 12s Pro in una serie di immagini render