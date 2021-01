TIMVISION novità gennaio 2021: film, serie TV e originals

Quali sono le novità da vedere su TIMVISION a gennaio 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming on demand dell’operatore italiano si allarga anche in questo primo mese dell’anno, rinforzando il suo catalogo con nuovi contenuti. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su TIMVISION durante il mese di gennaio.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su TIMVISION a gennaio 2021 siete quindi finiti nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del servizio di streaming di TIM. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione iniziando come sempre dai film.

Film da vedere su TIMVISION

Il mistero di Donald C.

Tra le novità TIMVISION di gennaio 2021 arriva Il mistero di Donald C., film con protagonisti Colin Firth e Rachel Weisz che racconta le vicende di Donald Crowhurst, imprenditore e velista che partecipò alla Golden Globe Race nel 1968. Attirato dal premio in denaro, che potrebbe servirgli per salvare la sua attività commerciale, Crowhurst partecipa alla regata in solitaria: si ritroverà a fronteggiare grosse difficoltà.

Disponibile su TIMVISION dall’1 gennaio 2021.

Il mistero di Donald C., il trailer ufficiale

Ricomincio da me

A gennaio 2021 sbarca su TIMVISION anche Ricomincio da me, film diretto da Peter Segal con protagonista Jennifer Lopez. Dopo aver perso una promozione, concessa a una collega laureata, la quarantenne Maya decide di dimostrare che l’esperienza maturata in strada è utile quanto gli studi universitari.

Disponibile su TIMVISION dal 17 gennaio 2021.

Ricomincio da me, il trailer ufficiale

Se la strada potesse parlare

TIMVISION accoglie a gennaio 2021 Se la strada potesse parlare, film scritto e diretto da Barry Jenkins e adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1974 scritto da James Baldwin. Una donna afroamericana e incinta lotta per fare giustizia e per scagionare il suo fidanzato, accusato ingiustamente dello stupro di una donna bianca.

Disponibile su TIMVISION dal 24 gennaio 2021.

Se la strada potesse parlare, il trailer ufficiale

Mission: Impossible – Fallout

Arriva su TIMVISION Mission: Impossible – Fallout, capitolo più recente della popolare saga di azione e spionaggio con protagonista Tom Cruise. Questa volta l’agente Ethan Hunt e la sua squadra dovranno lottare contro il tempo per fermare un trafficante d’armi e un gruppo di terroristi che vogliono usare tre testate al plutonio per un attacco nucleare.

Disponibile su TIMVISION da gennaio 2021.

Mission: Impossible – Fallout, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su TIMVISION

Fabio – Prendere o lasciare

Mia e il leone bianco

Un divano a Tunisi (noleggio)

(noleggio) Greenland (noleggio)

(noleggio) Il rito delle Streghe (noleggio)

(noleggio) Padrenostro (noleggio)

Serie TV da vedere su TIMVISION

Uniche

A gennaio 2021 arriva su TIMVISION Uniche, docu-serie in 6 puntate che racconta le storie di alcune delle protagoniste della Serie A femminile di calcio, in attesa della svolta della stagione 2022-2023, che porterà al professionismo vero e proprio. L’ascesa e il riscatto del movimento calcistico femminile, tra storie di affermazione personale e rivincita, con il coinvolgimento di tutte e 12 le squadre attualmente iscritte al campionato.

Disponibile su TIMVISION dal 15 gennaio 2021.

Uniche, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su TIMVISION

Scuola TIMVISION – 11 gennaio 2021

– 11 gennaio 2021 Pimpa

Rainbow Butterfly Unicorn Kitty

Pipì, Pupù e Rosmarina

Queste dunque le migliori novità da vedere su TIMVISION a gennaio 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

