Disney+ preannuncia un 2021 scoppiettante con nuove serie, Netflix e Prime nel mirino

Disney+ ha annunciato pochi giorni fa, durante il suo Investor’s Day, molti nuovi investimenti e la nuova strategia di evoluzione pensata per i prossimi anni, in particolare per il 2021, dimostrando al mondo di avere un potenziale enorme che potrebbe diventare un problema per Amazon Prime e Netflix, suoi diretti concorrenti nello streaming video.

Va considerato che Disney, che possiede direttamente una quantità di contenuti e diritti molto elevata, ha avuto lo svantaggio di scendere in campo solo nel 2020, beneficiando tuttavia di un mercato in evoluzione a causa dei lock down che hanno costretto la popolazione mondiale a restare in casa per difendersi dalla pandemia di Coronavirus.

Disney+ in soli 9 mesi si è avvicinata a 90 milioni di sottoscrizioni, a fronte dei 200 milioni e 150 milioni di Netflix e Amazon Prime che però sono attivi da molti più anni. Nei piani originali di Disney+ le previsioni erano di raggiungere 90 milioni di utenti dopo 4 anni, quindi è sicuramente comprensibile l’intenzione di investire in nuovi contenuti per fidelizzare gli utenti attuali e attrarne di nuovi.

Nuove Serie Disney+

Disney può già vantare il possesso di brand di successo come Star Wars, Marvel, Indiana Jones, oltre a tutti i film e cartoni di Walt Disney, Pixar e 20th Century Fox. Quindi già di per sé un catalogo abbastanza ampio, nonostante in passato si sia detto il contrario.

Recentemente sono state annunciate molte nuove serie e, in particolare, Disney+ punterà molto su Star Wars, dopo che The Mandalorian, lanciata proprio nel 2020 ha entusiasmato tanti appassionati della saga, anche quelli di più vecchia data. Pertanto sono stati annunciati Spin-off e nuove serie: uno potrebbe narrare le avventure della Jedi Ahsoka Tano, mentre un’altra serie sarà dedicata al personaggio di Obi-Wan nella quale sarà presente anche un giovane Darth Vader.

Inoltre gli investimenti saranno anche su serie per un pubblico più adulto dello standard Disney, per esempio è stata annunciata una nuova serie dedicata ad Alien, e la prosecuzione della serie I racconti dell’Ancella. Questi contenuti saranno fruibili a partire da Febbraio 2021 tramite la piattaforma Star che verrà integrata in Disney+ e darà accesso a contenuti esclusivi di 20th Century, Disney Television Studios e FX.

Novità Disney+ per il 2021 e il 2022

Ma veniamo ora all’elenco delle novità previste in uscita prossimamente ed appena annunciate.

Star Wars

Rangers of the New Republic, spin-off di The Mandalorian, probabilmente dedicato a Cara Dune, conosciuta nella prima e nella seconda stagione di The Mandalorian, ora diventata un maresciallo della Nuova Repubblica.

Ahsoka, altro spin-off di The Mandalorian che narrerà le gesta della Jedi conosciuta da “Mando” e Il Bambino durante la seconda stagione.

Obi-Wan Kenobi, mini serie dedicata al personaggio di Obi-Wan, in cui vedremo anche Hayden Christensen nei panni di Darth Vader.

Star Wars: Andor (nel 2022), con Diego Luna, ruota attorno al personaggio di Cassian Andor di Rogue One.

The Acolyte, nuova serie di Star Wars ambientata negli ultimi giorni dell’Alta Repubblica.

A Droid Story, si tratta di una nuova serie che dovrebbe narrare le gesta di un eroe che affiancherà R2-D2 e C3-PO.

Star Wars: Lando, serie incentrata sul personaggio di Lando Calrissian, già incontrato nella prima trilogia e in “Solo: A Star Wars Story”.

Star Wars: Visions, serie originale antologica fatta di cortometraggi anime degli animatori di alcuni dei più importanti studi anime del Giappone.

Star Wars: The Bad Batch, una serie animata dedicata ai personaggi visti in The Clone Wars.

Marvel

Wanda Vision, la prima serie Marvel Studios prodotta per Disney+ è ormai in arrivo dato che la data di uscita è prevista il 15 Gennaio 2021.

The Falcon and the Winter Solider, miniserie sviluppata da Malcolm Spellman basata sui personaggi Sam Wilson e Bucky Barnesin, uscita il 19 Marzo 2021.

Loki, serie che vedrà Tom Hiddleston nei panni del Dio dell’Inganno, al lancio nel Maggio 2021.

Hawkeye, miniserie con Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop, uscirà nell’autunno del 2021.

What if?, serie animata con doppiatori molto conosciuti e di successo.

Ironheart, in questa serie Dominique Thorne nei panni di Riri Williams, una ragazza con il compito di sostituire Iron Man dopo la sua morte.

Armor Wars, la serie interpretata da Don Cheadle nelle vesta di James Rhodes / War Machine, che deve affrontare una delle più grandi paure di Tony Stark quando la tecnologia di quest’ultimo cade nelle mani sbagliate.

Secret Invasion, con Samuel L. Jackson nel ruolo già suo di Direttore dello SHIELD insieme al Mutaforma Talos.

Iscriviti a Disney+ per guardare le più belle storie dai mondi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars

Pixar

Soul, la storia e le vicissitudini di Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che ha l’occasione di una vita per suonare nel miglior jazz club della città, al lancio il 25 Dicembre 2020.

SparkShorts “Burrow”, nuovo episodio della serie, anche questo in uscita il giorno di Natale insieme a Soul.

Cars, serie che narrerà le vicende di Saetta e Cricchetto, famosi personaggi dell’0monimo lungometraggio.

Pixar Popcorn, serie di cortometraggi dedicati a personaggi famosi della Pixar, prevista l’uscita su Disney+ a partire da Gennaio 2021.

Dug Days, serie in cui sarà protagonista Dug, il cane di Up. Al momento la data più probabile per l’uscita è l’autunno 2021.

Win or Lose, serie dedicata alle storie di una squadra di softball di una scuola media. In uscita però solo nel 2023.

Inoltre, come detto in precedenza, saranno disponibili da Febbraio i contenuti Star di 20th Century Fox con tanti film e serie anche di successo come “I racconti dell’Ancella” con la sua quarta stagione che uscirà proprio durante il 2021. A quanto pare ci sarà l’imbarazzo della scelta e c’è da scommettere che Amazon Prime e Netflix, fino ad oggi i due principali attori del mercato Streaming video, non resteranno a guardare.

Potrebbe interessarti: Inizia la prova gratuita di 7 giorni. Guarda Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro. Dove vuoi, quando vuoi.