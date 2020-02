Marvel e Disney+ hanno approfittato del Super Bowl, giunto alla 54esima edizione, per lanciare un breve spot delle nuove serie TV in dirittura di arrivo. Si tratta delle attesissime The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki, con protagonisti i celebri supereroi.

L’universo si espande: riecco Falcon, Winter Soldier, Wanda e Loki

“The Universe is expanding” recita lo spot, andato in onda durante il Super Bowl 2020. Scelto per l’ennesima volta come cassa di risonanza per il lancio di trailer e spot, l’evento di questa notte (ora italiana) ha svelato qualche frame di tre nuove serie TV targate Disney+: The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki.

La prima serie vedrà Falcon e il Soldato d’Inverno (Bucky Barnes) protagonisti, e fin dai primi frame dello spot la curiosità viene stuzzicata dalla presenza dell’iconico scudo di Captain America.

Atmosfera anni ’50 per WandaVision, che avrà al centro la supereroina Scarlet (Wanda Maximoff) e Visione: si intravedono salti temporali e alcune immagini “interessanti”.

La terza serie Marvel è incentrata su Loki, il celebre fratello di Thor. “Brucerò questo posto dalle fondamenta” sono le uniche parole pronunciate nel finale dal solito Tom Hiddleston, che non fanno altro che alimentare la curiosità del pubblico.

Vi lasciamo dunque allo spot del Super Bowl 2020, con le prime immagini di The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki: le nuove serie arriveranno presto in esclusiva sulla piattaforma Disney+ (attesa a breve in Italia).