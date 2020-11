Expert lancia tante altre offerte per il Black Friday 2020

La settimana che ci condurrà al Black Friday 2020 è iniziata oggi ed Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, ha pensato bene di cominciarla con il lancio del volantino di offerte dedicato: “Black Friday Expert” sarà attivo dal 23 al 30 novembre 2020 negli store fisici delle piattaforme Iperal e Gaer e fa il paio con quello omonimo destinato al DGgroup che vi abbiamo presentato ieri.

Offerte “Black Friday” di Expert (23-30 novembre 2020)

Come per il volantino visto ieri, anche in questo caso la prima pagina evidenzia lo sconto del 25% su grandi elettrodomestici e TV a partire da 599 euro, su tutti i piccoli elettrodomestici e le asciugatrici; anche qui, inoltre, è presente la possibilità di ricorrere al pagamento in 10 rate (con prima rata a 30 giorni) a tasso zero.

Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte, ovviamente già suddivise in base alla categoria di appartenenza dei prodotti, così da facilitarvene la consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Tablet e PC in offerta da Expert

Samsung Galaxy Tab A7 LTE a 189 euro

Huawei MatePad T10 a 149 euro

Lenovo Tab M10 a 109 euro

Monitor Samsung LED curvo 24″ a 99,90 euro

Epson multifunzione Ecotank ET-2710 a 169,90 euro

Huawei WiFi AX3 a 39,90 euro

Microsoft Mouse Wireless a 9,90 euro

Webcam Trust a 29,90 euro

Smart TV in offerta da Expert

Samsung QLED 55″ UHD 4K a 576 euro

LG OLED 55″ UHD 4K a 996 euro

LG NanoCell 50″ UHD 4K a 486 euro

Samsung 65″ UHD 4K a 569 euro

LG 75″ UHD 4K a 794 euro

Sony 43″ UHD 4K a 546 euro

Samsung QLED 55″ UHD 4K a 1.296 euro (200 euro di rimborso)

Samsung QLED 75″ UHD 4K a 1.896 euro

Sony OLED 65″ UHD 4K a 1.994 euro

Samsung 65″ UHD 8K a 2.496 euro (500 euro di rimborso)

Altri prodotti in offerta da Expert

Google Nest Mini a 24,90 euro

Monopattino Nilox Doc Eco 3 a 149,90 euro

Monopattino Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 a 429,90 euro

Argento Mini Max e-bike foldable a 1.199 euro

Smartway M1X FAT e-bike foldable a 899 euro

Qui di seguito trovate la galleria con il volantino completo, che potete sfogliare virtualmente per scoprire queste e tutte le altre offerte.

