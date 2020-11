Arriva la prima beta per iOS 14.3, iPadOS 14.3 e non solo

Giornata di aggiornamenti software piuttosto piena per Apple che, dopo aver finalmente rilasciato la versione definitiva di macOS Big Sur, in queste ore rilascia anche la beta 1 per iOS 14.3, iPadOS 14.3, watchOS 7.2 e tvOS 14.3. Insomma, tutte le piattaforme software di Apple sono state aggiornate alla prime beta esclusiva per gli sviluppatori, di cui nelle righe successive vi spiegheremo come fare per installarle.

Come installare iOS e iPadOS 14.3 beta 1

Partendo dagli iPhone e iPad, la prima beta per sviluppatori di iOS 14.3 e iPadOS 14.3 può essere scaricata in due modi: come aggiornamento OTA, oppure direttamente dal sito sviluppatori di Apple. Se siete sviluppatori è molto probabile che il vostro iPhone e iPad di test siano già nel canale beta ed in questo caso per installare l’update non dovete fare altro che andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

In caso contrario è necessario entrare all’interno del portale per sviluppatori di Apple raggiungibile a questo link direttamente tramite il vostro iPhone e iPad e seguire le istruzioni a schermo per attivare l’installazione ed entrare nel canale di beta testing.

Come installare watchOS 7.2 beta 1

Per Apple Watch è un po’ più complicato installare il profilo per entrare nel canale beta. In questo caso è possibile seguire due vie: tramite il proprio iPhone oppure direttamente sul proprio Apple Watch.

Partendo con ordine, per installare la beta 1 di watchOS 7.2 è necessario:

entrare sul portale per sviluppatori Apple – è lo stesso link che trovate nel capitolo per iOS 14.3;

cliccare su Discover > watchOS > Download;

inserire le proprie credenziali di accesso nel caso in cui vi venisse richiesto;

cliccare su Install Profile di fianco watchOS 7 Beta > cliccare su Allow alla richiesta di permesso per installare il profilo beta;

inserire il codice (PIN) in caso venisse richiesto;

cliccare su Install e attendere il riavvio del vostro Apple Watch.

A questo punto è necessario avviare l’applicazione Watch dal vostro iPhone, entrare nel pannello Generali > Software Update ed infine su Download and Install.

Come installare tvOS 14.3 beta 1

Installare la beta 1 per tvOS è forse il sistema più “complesso” e quello meno user friendly realizzato da Apple. Se tvOS fa già parte del programma beta per sviluppatori basta semplicemente ricercare l’update tramite il classico pannello di aggiornamento software, in caso contrario è necessario avere a portata di mano un Mac.

Con il Mac carico è necessario:

aprire il sito sviluppatori di Apple;

cliccare su Discover > tvOS > Download di fianco il profilo di configurazione di tvOS 14;

installare l’applicazione Apple Configurator da Mac App Store ;

; collegare Apple TV all’alimentatore e avviare Xcode sul proprio Mac;

cliccare su Window > Devices and Simulators;

aprire le impostazioni su Apple TV e selezionare Remotes and Devices > Remote App and Devices;

sul proprio Mac, da Xcode selezionare l’icona di Apple TV dal menu laterale;

inserire il codice che appare su Apple TV per effettuare il pairing con Xcode;

aprire l’applicazione Apple Configurator su Mac > cliccare su Apple TV > trascinare il profilo beta dal desktop (o dalla cartella Download) sull’icona di Apple TV presente nell’app Apple Configurator.

A questo punto Apple TV dovrebbe riconoscere il profilo beta di tvOS e procedere al download dell’aggiornamento software.