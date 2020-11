Netflix novità novembre 2020: film, serie TV e originals

Siete pronti a scoprire le novità da vedere a novembre 2020 su Netflix tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questi 30 giorni autunnali non fanno eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a novembre 2020 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo subito con i film, come sempre.

Film da vedere su Netflix

Ocean’s 8

Le novità Netflix di novembre 2020 includono Ocean’s 8, sequel a tinte rosa e spin-off della serie di film con protagonista George Clooney. Una banda di truffatrici professioniste guidate da Debbie Ocean (sorella di Danny, interpretata da Sandra Bullock), vuole mettere a segno il colpo del secolo durante l’annuale Met Gala di New York, un evento ricco di stelle e celebrità. Il piano è complicato e studiato al millimetro: ce la faranno a non farsi beccare?

Disponibile su Netflix dal 13 novembre 2020.

Ocean’s 8, il trailer ufficiale

La vita davanti a sé (original)

Arriva su Netflix La vita davanti a sé, film con Sophia Loren tratto dall’omonimo romanzo di Romain Gary del 1975. La storia di Madame Rosa, un’ebrea sopravvissuta all’Olocausto che ospita nel suo piccolo appartamento dei bambini in difficoltà. Le viene chiesto di occuparsi di Momo, un ragazzino senegalese che l’ha appena derubata: il rapporto evolverà dall’iniziale diffidenza verso un legame forte.

Disponibile su Netflix dal 13 novembre 2020.

La vita davanti a sé, il trailer ufficiale

The Accountant

Arriva su Netflix The Accountant, apprezzato film del 2016 con Ben Affleck e Anna Kendrick e diretto da Gavin O’Connor. Un’organizzazione criminale si serve di un genio della matematica per organizzare enormi frodi finanziarie, ma la verità non potrà rimanere nascosta a lungo.

Disponibile su Netflix dal 22 novembre 2020.

The Accountant, il trailer ufficiale

Elegia Americana (original)

Debutta su Netflix come novità di novembre 2020 anche Elegia Americana, film diretto da Ron Howard con Glenn Close e Amy Adams. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo libro di memorie di J.D. Vance, ex marine e studente di giurisprudenza a Yale. Un problema familiare spinge quest’ultimo a tornare nella sua città natale in Ohio, costringendolo a riflettere sulla storia di famiglia e sul proprio futuro.

Disponibile su Netflix dal 24 novembre 2020.

Elegia Americana, il trailer ufficiale

La belva

Tra le novità Netflix di novembre 2020 La belva, action di Ludovico Di Martino con Fabrizio Gifuni, che interpreta un tormentato reduce di guerra che scatena la sua furia quando viene rapita la figlia. Il film sarebbe dovuto arrivare nei cinema a fine ottobre, ma l’uscita è stata cancellata dalla nuova chiusura delle sale.

Disponibile su Netflix dal 27 novembre 2020.

La belva, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix

Shrek 3 – 1 novembre 2020

– 1 novembre 2020 Diamanti di sangue – 1 novembre 2020

– 1 novembre 2020 SpongeBob: Amici in fuga – 5 novembre 2020

– 5 novembre 2020 Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare – 6 novembre 2020

– 6 novembre 2020 L’inganno – 10 novembre 2020

– 10 novembre 2020 La vita davanti a sé – 13 novembre 2020

– 13 novembre 2020 Jingle Jangle – 13 novembre 2020

– 13 novembre 2020 Nei panni di una principessa, ci risiamo! – 19 novembre 2020

– 19 novembre 2020 Natale Extraterrestre – 20 novembre 2020

– 20 novembre 2020 Natale in città con Dolly Parton – 22 novembre 2020

– 22 novembre 2020 Apollo 13 – 22 novembre 2020

– 22 novembre 2020 Qualcuno salvi il Natale 2 – 25 novembre 2020

– 25 novembre 2020 Viva l’Italia – 30 novembre 2020

Serie TV da vedere su Netflix

Paranormal (original)

Le novità Netflix di novembre per quanto riguarda le serie TV si aprono con Paranormal, adattamento della saga di romanzi bestseller dello scrittore egiziano Ahmed Khaled Tawfik. Dopo essersi ritrovato in una serie di insoliti eventi, uno scettico ematologo diventa una vera e propria autorità sui fenomeni paranormali.

Disponibile su Netflix dal 5 novembre 2020.

Paranormal, il trailer ufficiale

The Crown 4 (original)

Arriva finalmente su Netflix l’attesa quarta stagione di The Crown, serie TV di genere storico drammatico creata da Peter Morgan incentrata sulla famiglia reale britannica. La nuova stagione si concentrerà su Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la principessa Diana (Emma Corrin) e Mark Phillips (Geoffrey Breton).

Disponibile su Netflix dal 15 novembre 2020.

The Crown 4, il trailer ufficiale

I favoriti di Mida (miniserie original)

Su Netflix in arrivo anche I favoriti di Mida, una miniserie spagnola tratta dal racconto di Jack London del 1901 e ambientata nella Madrid dei giorni nostri. Un ricco editore riceve un messaggio di riscatto ed è costretto a prendere decisioni di vita o di morte: in caso di mancato pagamento, saranno uccise persone a caso in una data e in un luogo prestabiliti.

Disponibile su Netflix dal 13 novembre 2020.

I favoriti di Mida, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix

Undercover (stagione 2) – 9 novembre 2020

– 9 novembre 2020 Dash & Lily – 10 novembre 2020

– 10 novembre 2020 We Are The Champions – 17 novembre 2020

– 17 novembre 2020 Great Pretender (stagione 2) – 25 novembre 2020

– 25 novembre 2020 Virgin River (stagione 2) – 27 novembre 2020

Le novità Netflix di novembre 2020

Queste dunque le migliori novità su Netflix a novembre 2020 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più sulla vostra televisione tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci:

