TIMVISION novità novembre 2020: film, serie TV e originals

Quali sono le novità da vedere su TIMVISION a novembre 2020 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming on demand dell’operatore italiano si allarga anche in questo mese autunnale, rinforzando il suo catalogo con nuovi contenuti. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su TIMVISION durante il mese di novembre.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su TIMVISION a novembre 2020 siete quindi finiti nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del servizio di streaming di TIM. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione iniziando come sempre dai film.

Film da vedere su TIMVISION

Green Book

Arriva a novembre su TIMVISION Green Book, film vincitore di tre Premi Oscar 2019, tra cui quello di miglior film dell’anno. La pellicola è ispirata alla storia vera di Don Shirley e Tony Lip e racconta l’amicizia tra un pianista afroamericano e un buttafuori italoamericano negli USA dei primi anni ’60: quest’ultimo accompagna il pianista in una tournée nel Sud del Paese, facendogli anche da guardia del corpo.

Disponibile su TIMVISION da novembre 2020.

Green Book, il trailer ufficiale

Il mistero della casa del tempo

Tra le novità TIMVISION di novembre 2020 anche Il mistero della casa del tempo, film fantastico diretto da Eli Roth con Jack Black e Cate Blanchett. Il piccolo Lewis va a vivere in una vecchia casa insieme allo zio, ma scoprirà presto che quest’ultimo e la sua vicina sono dei veri stregoni. La casa stessa nasconde un terribile segreto legato al precedente proprietario, il malvagio stregone Isaac Izard.

Disponibile su TIMVISION da novembre 2020.

ACQUISTA € 11.99 € 10.99 € 11.99 € 9.99 € 11.99

NOLEGGIA € 3.99 € 4.99 € 4.99 € 4.99 € 3.99 € 3.5

Il mistero della casa del tempo, il trailer ufficiale

Non sposate le mie figlie! 2

Per gli amanti delle commedie arriva su TIMVISION Non sposate le mie figlie! 2, film diretto da Philippe de Chauveron con Christian Clavier. Claude e la moglie Marie vanno in crisi quando le loro figlie, sposate con persone di nazionalità diverse, dicono loro di voler lasciare la Francia: l’uomo decide di impedire che ciò accada.

Disponibile su TIMVISION da novembre 2020.

Non sposate le mie figlie! 2, il trailer ufficiale

Un uomo tranquillo

Arriva su TIMVISION Un uomo tranquillo, il remake del film scandinavo In ordine di sparizione, diretto dal medesimo regista (Hans Petter Moland). La tranquilla vita di Nels Coxman (Liam Neeson), autista di spazzaneve, viene stravolta quando il figlio muore in circostanze misteriose. La ricerca della verità si trasformerà presto in una vendetta senza scrupoli.

Disponibile su TIMVISION da novembre 2020.

Un uomo tranquillo, il trailer ufficiale

Robin Hood: l’origine della leggenda

Disponibile a novembre 2020 su TIMVISION Robin Hood – L’origine della leggenda, film diretto da Otto Bathurst e rivisitazione della storia del celebre Robin di Locksley con Taron Egerton e Jamie Foxx. Tornato in Inghilterra, Robin scopre che lo sceriffo di Nottingham ha preso possesso delle sue proprietà: si unirà a un gruppo di ribelli per attuare un audace piano, derubare lo sceriffo e togliergli il potere.

Disponibile su TIMVISION da novembre 2020.

Robin Hood: l’origine della leggenda, il trailer ufficiale

Van Gogh: sulla soglia dell’eternità

Per gli appassionati d’arte e non solo arriva su TIMVISION una pellicola da non perdere: Van Gogh: sulla soglia dell’eternità. Il film, con protagonisti Willem Dafoe, Oscar Isaac e Mads Mikkelsen, racconta gli ultimi e tormentati anni di vita del celebre Vincent Van Gogh, dall’amicizia con Paul Gauguin al ricovero in un ospedale psichiatrico.

Disponibile su TIMVISION da novembre 2020.

Van Gogh: sulla soglia dell’eternità, il trailer ufficiale

Escape Plan 3 – L’ultima sfida

Sylvester Stallone ritorna nei panni di Ray Breslin nel terzo capitolo della saga, Escape Plan 3 – L’ultima sfida, diretto da John Herzfeld. Questa volta l’esperto di sicurezza deve salvare la figlia di un magnate della tecnologia e la propria fidanzata, detenute nella profondità di un (apparentemente) inespugnabile complesso carcerario.

Disponibile su TIMVISION da novembre 2020.

Escape Plan 3, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su TIMVISION

Rex: un cucciolo a palazzo

Mulan (noleggio)

(noleggio) Volevo nascondermi (noleggio)

(noleggio) I Am Greta (noleggio)

(noleggio) Il caso Pantani (noleggio)

Serie TV da vedere su TIMVISION

Mad Men (serie completa)

Su TIMVISION è disponibile da novembre 2020 l’intera serie di Mad Men, composta da sette stagioni e un totale di 92 episodi. La popolare serie TV è ambientata nella New York degli anni ’60 e narra le vite di alcuni pubblicitari dell’agenzia Sterling & Cooper di Madison Avenue, con particolare riferimento al direttore creativo Don Draper (Jon Hamm).

Disponibile su TIMVISION da novembre 2020.

Mad Men, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su TIMVISION

Mrs America (finale di stagione) – 19 novembre 2020

– 19 novembre 2020 La volpe Sophia filosofa con Aldo Masullo (per bambini)

Queste dunque le migliori novità da vedere su TIMVISION a novembre 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

Potrebbe interessarti: i 10 migliori film su NOW TV e Sky On Demand