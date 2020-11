Apple TV+ novità novembre 2020: film, serie tv e originals

Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a novembre 2020 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia un anno fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo primo mese autunnale.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a novembre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di nuovi film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Bando alle ciance dunque, se siete pronti andiamo a scoprire tutto.

Film da vedere su Apple TV+

Fireball Visitors From Darker Worlds

Anche questo mese le novità Apple TV+ non sono molte, con il servizio di streaming che desidera puntare più sulla qualità che sulla quantità. Debutta a novembre Fireball Visitors From Darker Worlds, un documentario di Werner Herzog e Clive Oppenheimer, che viaggiano in giro per il mondo per comprendere le conseguenze e gli effetti sul pianeta del passaggio e dell’eventuale caduta di meteoriti e comete, tenendo conto di antiche religioni, tradizioni e culture.

Disponibile su Apple TV+ dal 13 novembre 2020.

Fireball Visitors From Darker Worlds, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

Becoming You

Tra le novità Apple TV+ di novembre 2020 la docuserie Becoming You, che si concentra sui bambini: un viaggio intorno al mondo diretto da Tom Barbor-Might e narrato da Olivia Colman per studiare da vicino i primi 2000 giorni di vita di più di 100 bambini di etnie e culture diverse. Il racconto del primo periodo di vita con una particolare attenzione su come ambienti lontani possano avere una differente influenza sulla formazione infantile.

Disponibile su Apple TV+ dal 13 novembre 2020.

Becoming You, il trailer ufficiale

Doug Unplugs

La seconda novità Apple TV+ di novembre 2020 per quanto riguarda le serie è sempre dedicata ai bambini, ma questa volta come pubblico: in arrivo Doug Unplugs, serie animata targata DreamWorks che parla di tecnologia. Ispirata alla serie di libri omonima, scritta da Dan Yaccarino, racconta la storia del piccolo robot Doug, che vuole intraprendere una vita diversa da quella dei suoi compagni: curioso di esplorare il mondo e le sue meraviglie, decide di scollegarsi e di esplorare la realtà umana accompagnato dalla piccola Emma.

Disponibile su Apple TV+ dal 13 novembre 2020.

Doug Unplugs, il trailer ufficiale

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a novembre 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di novembre per altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

