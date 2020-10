Disney+ novità novembre 2020: film, serie TV e originals

Siete pronti a scoprire insieme le novità da vedere a novembre 2020 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia la scorsa primavera, sta lavorando alacremente per allargare la sua offerta e il suo catalogo, che anche nei prossimi 30 giorni accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo novembre 2020, anche (e soprattutto) tra i contenuti originali.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a novembre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni di autunno inoltrato sul catalogo del servizio di streaming. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Film da vedere su Disney+

Frozen – Le avventure di Olaf (cortometraggio)

Apre le novità Disney+ di novembre 2020 Frozen – Le avventure di Olaf, cortometraggio d’animazione del 2017 (circa 20 minuti di durata) che ha fatto il suo debutto durante le proiezioni di Coco nei cinema. Nonostante la grande festa organizzata per il popolo di Arendelle, Anna ed Elsa si ritrovano presto sole quando tutti tornano a casa a coltivare le proprie personali tradizioni natalizie. Il celebre pupazzo Olaf decide di intraprendere una missione insieme a Sven per “salvare” il loro Natale.

Disponibile su Disney+ dal 6 novembre 2020.

Frozen – Le avventure di Olaf, il trailer ufficiale

Lego Star Wars – Christmas Special

Il mondo LEGO e quello di Star Wars riuniti nel Lego Star Wars – Christmas Special per la celebrazione della più magica festa della galassia, il Life Day. Rey lascia gli amici durante i preparativi partendo insieme a BB-8 per una nuova avventura, in cui viene proiettata attraverso i momenti più amati della storia cinematografica di Star Wars. Riuscirà a tornare in tempo per le celebrazioni del Life Day e imparare il vero significato dello spirito natalizio?

Disponibile su Disney+ dal 17 novembre 2020.

Noelle

Tra le novità Disney+ di novembre 2020 anche Noelle, commedia natalizia scritta e diretta da Marc Lawrence con Anna Kendrick nel ruolo di Noelle Kringle, figlia di Babbo Natale. Santa Claus si prepara ad andare in pensione e a consegnare le redini dell’attività al figlio Nick, ma questo, schiacciato dallo stress, abbandona il suo lavoro. Toccherà a Noelle catapultarsi per la prima volta al di fuori del Polo Nord per risolvere le cose.

Disponibile su Disney+ dal 27 novembre 2020.

Noelle, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+

La vera storia di The Right Stuff: Uomini veri – 20 novembre 2020

– 20 novembre 2020 Black Beauty – 27 novembre 2020

Serie TV da vedere su Disney+

Ecco i Muppet – stagione completa

Arriva a novembre 2020 su Disney+ la nuova serie in sei episodi Ecco i Muppet, dedicata ai celebri personaggi a forma di pupazzo. Ritornano sul piccolo schermo Miss Piggy, che diventa una guru di stile, il dott. Bunsen Honeydew e il suo assistente Beaker impegnati a portare la scienza in strada, lo Chef Svedese che si cimenta in sfide culinarie e non solo, tra interviste, quiz e situazioni da non perdere.

Disponibile su Disney+ dal 6 novembre 2020.

Ecco i Muppet, il trailer ufficiale

I cavalieri di Castelcorvo

Tra le novità Disney+ di novembre 2020 troviamo I cavalieri di Castelcorvo, serie italiana composta da 15 episodi. Segue le vicende di due giovani fratelli (Riccardo e Giulia), costretti a trasferirsi in una nuova città (Castelcorvo) a causa degli impegni dei genitori: insieme a due nuovi amici si lanceranno all’avventura, scoprendo che il piccolo paese nasconde enigmi, mistero e magia.

Disponibile su Disney+ dal 6 novembre 2020.

I cavalieri di Castelcorvo, il trailer ufficiale

Il meraviglioso mondo di Topolino

Per gli amanti del più celebre personaggio Disney arriva a novembre sulla piattaforma Il meraviglioso mondo di Topolino, giusto il giorno del compleanno di quest’ultimo. Si tratta di una serie di cortometraggi animati nei quali Topolino e i suoi amici (tra cui Minnie, Paperino, Paperina, Pippo e Pluto) intraprenderanno grandi avventure tra momenti esilaranti e situazioni improbabili, accompagnati dal “solito” inconfondibile stile artistico.

Disponibile su Disney+ dal 18 novembre 2020.

Marvel 616 – stagione completa

Per la felicità dei fan Marvel arriva su Disney+ la docuserie Marvel 616, che offrirà un inedito e approfondito sguardo sul mondo dei supereroi in 8 episodi diretti da altrettanti grandi registi. Ognuno di questi approfondisce gli intrecci tra narrazione, cultura pop e fandom nell’universo Marvel. La serie è prodotta da Marvel New Media e Supper Club.

Disponibile su Disney+ dal 20 novembre 2020.

Marvel 616, il trailer ufficiale

C’era una volta (Once upon a time) – stagioni 1-7

Altra novità che farà molto piacere a diversi utenti è l’arrivo su Disney+ di tutte le 7 stagioni di C’era una volta. La popolare serie TV fantasy prende in prestito personaggi dei classici film Disney, della letteratura, delle fiabe e del folklore, e li proietta nei giorni nostri. La serie è stata creata dagli scrittori di Lost Edward Kitsis e Adam Horowitz.

Disponibile su Disney+ dal 20 novembre 2020.

C’era una volta, il trailer ufficiale di lancio

Altre serie TV da vedere su Disney+

The Mandalorian (stagione 2, episodi 2-5) – dal 6 novembre 2020

(stagione 2, episodi 2-5) – dal 6 novembre 2020 Da non credere! (stagione completa) – 13 novembre 2020

(stagione completa) – 13 novembre 2020 Terra chiama Ned (episodi 1-20) – 13 novembre 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a novembre 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di ottobre per gli altri servizi di streaming potete seguire i link qui in basso e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese sulla vostra TV?