NOW TV e Sky On Demand novità novembre 2020: film, serie TV e originals

NOW TV e Sky On Demand novità novembre 2020: film, serie TV...

Volete conoscere le novità da vedere a novembre 2020 su NOW TV e Sky On Demand tra film, serie TV e originals ? Il popolare servizio di streaming di Sky offre ogni mese diverse new entry, e in questo mese d’autunno non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW TV e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW TV e Sky On Demand a novembre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito iniziando dai film.

Film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Le Mans ’66 – La grande sfida

Apriamo le novità NOW TV e Sky On Demand di novembre 2020 con Le Mans ’66 – La grande sfida, apprezzato film con Matt Damon e Christian Bale sulla grande lotta Ford-Ferrari. Dopo essersi ritirato dalle corse per problemi di salute, il pilota Carroll Shelby lavora insieme al collaudatore Ken Miles su un nuovo veicolo Ford che possa interrompere il dominio Ferrari alla 24 ore di Le Mans.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 2 novembre 2020.

Le Mans ’66 – La grande sfida, il trailer ufficiale

Le regine del crimine (Premium Cinema)

Basato sulla serie di graphic novel The Kitchen, Le regine del crimine è una pellicola “al femminile” con Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss. Racconta la storia di tre casalinghe di Hell’s Kitchen nel 1978: quando i mariti vengono arrestati dall’FBI, le donne sono costrette a prendere in mano gli affari dealla mafia irlandese.

Disponibile su Sky On Demand dal 3 novembre 2020.

Le regine del crimine, il trailer ufficiale

Tolo Tolo

A novembre 2020 arriva su NOW TV e Sky On Demand Tolo Tolo, ultimo film dell’apprezzatissimo Checco Zalone. Dopo che il suo ristorante fallisce dopo appena un mese dall’apertura, travolto dai debiti Checco fugge dai propri creditori e decide di rifugiarsi in Africa: si improvviserà cameriere in una lussuosa struttura alberghiera in Kenya.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 9 novembre 2020.

Tolo Tolo, il trailer ufficiale

Joker (Premium Cinema)

Tra le tante novità Sky On Demand di questo novembre 2020 anche Joker, disponibile sui canali Premium Cinema. Il film è diretto da Todd Phillips e vede protagonista un grande Joaquin Phoenix, che interpreta il celebre personaggio DC Comics. Arthur Fleck è un attore comico fallito e ignorato dalla società: vagando per le strade di Gotham inizia una lenta e progressiva discesa negli abissi della follia, diventando una delle peggiori menti criminali in circolazione.

Disponibile su Sky On Demand dal 13 novembre 2020.

Joker, il trailer ufficiale

Glass

Sequel e crossover dei film Unbreakable – Il predestinato e Split, arriva su NOW TV e Sky On Demand Glass, pellicola diretta da M. Night Shyamalan con un grande cast (James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Anya Taylor-Joy e Sarah Paulon). David Dunn e il figlio garantiscono la giustizia nelle strade di Philadelphia, sempre un passo avanti rispetto alla legge: i loro talenti speciali li mettono però in collisione con la Bestia, una delle 23 personalità del pazzo psicotico Elijia Price.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 14 novembre 2020.

Glass, il trailer ufficiale

Ad Astra

Tra le novità NOW TV e Sky On Demand di novembre andiamo anche nello spazio profondo con Ad Astra, pellicola del 2019 che ha diviso il pubblico. In un futuro non troppo lontano la Terra (e altri pianeti) viene colpita da misteriosi picchi di energia: toccherà al maggiore Roy McBride (Brad Pitt), figlio d’arte, indagare sulla loro provenienza partendo per un viaggio nel sistema solare, durante il quale cercherà di comprendere la sorte del padre, scomparso 20 anni prima durante una missione.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 23 novembre 2020.

Ad Astra, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Operazione Hummingbird – 1 novembre 2020

– 1 novembre 2020 Jesus Rolls – Quintana è tornato! – 4 novembre 2020

– 4 novembre 2020 Galveston – 5 novembre 2020

– 5 novembre 2020 Lo stalker della stanza accanto – 7 novembre 2020

– 7 novembre 2020 Alice e il sindaco – 8 novembre 2020

– 8 novembre 2020 Submergence – 10 novembre 2020

– 10 novembre 2020 Il mio capolavoro – 11 novembre 2020

– 11 novembre 2020 Goleador – Il mistero degli arbitri addormentati – 12 novembre 2020

– 12 novembre 2020 Doppio sospetto – 15 novembre 2020

– 15 novembre 2020 Mi chiamo Francesco Totti – 16 novembre 2020

– 16 novembre 2020 The Room – La stanza del desiderio – 17 novembre 2020

– 17 novembre 2020 Una notte di 12 anni – 18 novembre 2020

– 18 novembre 2020 The Elevator – 19 novembre 2020

– 19 novembre 2020 In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon – 20 novembre 2020

– 20 novembre 2020 American Animals – 22 novembre 2020

– 22 novembre 2020 La dea fortuna – 24 novembre (Premium Cinema, solo Sky On Demand)

– 24 novembre (Premium Cinema, solo Sky On Demand) Vulnerabili – 25 novembre 2020

– 25 novembre 2020 Jurassic Pet: il mio amico dinosauro – 27 novembre 2020

– 27 novembre 2020 Criminali come noi – 28 novembre 2020

– 28 novembre 2020 Young Ones – L’ultima generazione – 29 novembre 2020

– 29 novembre 2020 L’uomo del labirinto – 30 novembre 2020

Serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Romulus

Arriva a novembre Romulus, l’attesa serie TV Sky Original creata da Matteo Rovere che narra le vicende precedenti alla nascita di Roma. In 10 episodi, il racconto e una ricostruzione realistica degli eventi che hanno portato alla fondazione di Roma: una storia di sopravvivenza attraverso gli occhi di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 6 novembre 2020.

Romulus, il trailer ufficiale

L.A.’s Finest

Al debutto su NOW TV e Sky On Demand a novembre 2020 anche L.A.’s Finest, serie TV d’azione con Jessica Alba e Gabrielle Union e spin-off di Bad Boys. L’ex agente della narcotici Sydney Burnett diventa detective della polizia di Los Angeles, e le viene assegnata come partner Nancy McKenna, poliziotta mamma con un passato complesso.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 9 novembre 2020.

L.A.’s Finest, il trailer ufficiale

Fargo – stagione 4

Tra le novità NOW TV e Sky On Demand di novembre 2020 arriva anche la quarta stagione di Fargo, serie antologica che trae ispirazione dell’omonimo film dei fratelli Coen. Racconta della faida tra due clan criminali (italiano e afroamericano) della Kansas City del 1950, per il controllo di alcuni affari illeciti. Con Chris Rock e Salvatore Esposito.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand 16 novembre 2020.

Fargo 4, il trailer ufficiale

Grey’s Anatomy – stagione 17

Debutta su NOW TV e Sky On Demand la diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy, una delle più famose e longeve serie medical drama. Nei nuovi episodi verrà ripreso quanto interrotto con la sedicesima a causa del COVID (tre episodi sono stati tagliati), con la relazione tra Teddy e Owen e non solo; è stato anticipato che anche il coronavirus farà parte della trama.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 24 novembre 2020.

Grey’s Anatomy 17, il trailer ufficiale

This is us – stagione 5

This is us e la famiglia Pearson ritornano su NOW TV e Sky On Demand a novembre 2020 con la quinta stagione, composta da 18 episodi. La vicenda riprenderà dagli eventi del finale della scorsa stagione, con tante incognite da affrontare e l’avvento del coronavirus: la serie è infatti sempre contestualizzata nella realtà dei nostri giorni.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 24 novembre 2020.

This is us 5, il trailer ufficiale

Riviera – stagione 3

Chiude le novità NOW TV e Sky On Demand di novembre 2020 la terza stagione di Riviera, serie TV britannica Sky Original che racconta la storia di Georgina Clios, moglie di un miliardario e collezionista di opere d’arte della Costa Azzurra che rimane ucciso a bordo del suo yacht. In questa stagione, Georgina proverà a fuggire oltre i confini francesi, rifugiandosi a Venezia e in Argentina.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 25 novembre 2020.

Riviera 3, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Supergirl (finale stagione 5) – 7 novembre 2020 (Premium, solo Sky On Demand)

– 7 novembre 2020 (Premium, solo Sky On Demand) Young Sheldon (finale stagione 3) – 8 novembre 2020 (Premium, solo Sky On Demand)

– 8 novembre 2020 (Premium, solo Sky On Demand) The Flash (finale stagione 6) – 17 novembre 2020 (Premium, solo Sky On Demand)

– 17 novembre 2020 (Premium, solo Sky On Demand) Batwoman (finale stagione 1) – 19 novembre 2020 (Premium, solo Sky On Demand)

– 19 novembre 2020 (Premium, solo Sky On Demand) Deadly Tropics – 19 novembre 2020

Queste dunque le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW TV e Sky On Demand a novembre 2020. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci perché non vi deluderemo. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

