Infinity TV novità novembre 2020: film, serie TV e originals

Pronti a scoprire le novità Infinity TV di novembre 2020 da vedere tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese tanti nuovi contenuti: siete curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity TV nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity TV a novembre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity TV

A quiet place: un posto tranquillo

La prima novità Infinity TV di novembre 2020 di cui vi parliamo è A quiet place: un posto tranquillo, film diretto e interpretato da John Krasinski con Emily Blunt. Una famiglia vive nel completo silenzio per evitare che mostruose creature sterminino i suoi componenti: anche il minimo sussurro potrebbe portare alla morte, ed Evelyn e Lee sono determinati a proteggere i loro figli a ogni costo. La pellicola è stata candidata gli Oscar 2019 per il miglior montaggio sonoro.

Disponibile su Infinity TV dal 5 novembre 2020.

A quiet place: un posto tranquillo, il trailer ufficiale

Ocean’s 8

Torniamo nel mondo della trilogia Ocean’s con Ocean’s 8, sequel al femminile e spin-off della serie di film con protagonista George Clooney. Una banda di donne, truffatrici professioniste guidate da Debbie Ocean (sorella di Danny, interpretata da Sandra Bullock), vuole mettere a segno il colpo del secolo durante l’annuale Met Gala di New York, un evento ricco di stelle e celebrità.

Disponibile su Infinity TV dal 13 novembre 2020.

Ocean’s 8, il trailer ufficiale

Me contro te – Il film: La vendetta del Signor S

Per la gioia dei fan dei noti youtuber, tra le novità Infinity TV di novembre 2020 arriva Me contro te – Il film: La vendetta del Signor S. Luì e Sofì sono una gioiosa e sorridente coppia di fidanzati, ma il temibile Signor S ha dei piani diabolici per rovinarli: dopo averli catturati, il misterioso nemico crea due cloni della coppia, decisamente meno simpatici.

Disponibile su Infinity Premiere dal 13 al 19 novembre 2020.

Me contro te – La vendetta del signor S, il trailer ufficiale

Joker

Dopo essere passato su Infinity Premiere arriva tra le novità Infinity TV di novembre 2020 Joker, film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix basato sull’omonimo personaggio DC Comics. Arthur Fleck è un attore comico fallito e ignorato dalla società: vagando per le strade di Gotham inizia una lenta e progressiva discesa negli abissi della follia, diventando una delle peggiori menti criminali in circolazione.

Disponibile su Infinity TV dal 14 novembre 2020.

Joker, il trailer ufficiale

Dunkirk

A novembre 2020 arriva su Infinity anche Dunkirk, film scritto e diretto da Christopher Nolan ambientato durante la seconda guerra mondiale. La pellicola racconta dell’evacuazione di Dunkerque nel maggio del 1940: l’esercito inglese rimane intrappolato sulla spiaggia francese, mentre il nemico avanza inesorabile. Alle spalle il mare, di fronte i nazisti, in una corsa contro il tempo.

Disponibile su Infinity TV dal 18 novembre 2020.

Dunkirk, il trailer ufficiale

Non è romantico?

Cambiamo completamente genere con Non è romantico?, commedia con Rebel Wilson, Liam Hemsworth, Adam DeVine e Priyanka Chopra. Natalie, giovane architetta convinta che il romanticismo non faccia per lei, sviene durante una rapina in metropolitana: si risveglia in una specie di universo alternativo, dove scopre di interpretare la protagonista in una commedia romantica.

Disponibile su Infinity Premiere dal 20 al 26 novembre 2020.

Non è romantico?, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity TV

Serie TV da vedere su Infinity TV

God friended me – stagione 2 (finale)

Tra le novità Infinity TV di novembre 2020 per quanto riguarda le serie TV partiamo con la seconda e ultima stagione di God friended me (la prima è già interamente disponibile nel catalogo). La serie è incentrata su Miles Finer, ragazzo intelligente e ottimista che vuole diventare autore e speaker di podcast sull’ateismo. La sua vita viene stravolta quando riceve una particolare richiesta di amicizia su Facebook.

Disponibile su Infinity TV dal 4 novembre 2020.

God friended me 2, il trailer ufficiale

The Good Place – stagione 4 (finale)

Arriva su Infinity TV la quarta e ultima stagione di The Good Place (la terza è interamente disponibile), serie con Kristen Bell e Ted Danson incentrata su un aldilà altamente selettivo simile al Paradiso: in questo finale i protagonisti sono pronti a superare i limiti terreni e accedere finalmente al “The Good Place”. La serie ha ricevuto due candidature agli Emmy 2018 e due ai Golden Globe 2019.

Disponibile su Infinity TV dall’8 novembre 2020.

The Good Place 4, il trailer ufficiale

Young Sheldon – stagione 3 (2a parte)

A novembre torna finalmente su Infinity TV Young Sheldon con la seconda parte della terza stagione. La serie è uno spin-off della pluripremiata The Big Bang Theory e racconta l’infanzia di Sheldon Cooper, un bambino decisamente fuori dal comune dotato di eccezionali doti in ambito scientifico e impacciato nella vita sociale.

Disponibile su Infinity TV dal 9 novembre 2020.

Young Sheldon, il trailer ufficiale di lancio

Chicago Med – stagione 5

Chiude le novità Infinity TV di novembre 2020 la quinta stagione di Chicago Med, medical drama creato da Dick Wolf e spin-off di Chicago Fire in cui un coraggioso gruppo di medici e infermieri del Chicago Medical Center affronta casi difficili alternandosi a impetuose relazioni. Già prevista una sesta stagione, in arrivo in Italia nel corso del 2021.

Disponibile su Infinity TV dal 14 novembre 2020.

Chicago Med, il trailer ufficiale di lancio

Novità Infinity TV novembre 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity TV a novembre 2020 tra film, serie TV e originals . Se state cercando le novità di novembre per altri servizi di streaming potete continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.