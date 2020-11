Amazon Prime Video novità novembre 2020: film, serie TV e originals

Quali sono le novità Amazon Prime Video di novembre 2020 tra film, serie TV e originals? Il catalogo del collaudato servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua il suo ampliamento con il passare dei mesi, e in questo novembre 2020 non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2020 siete dunque capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione, come sempre partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

The Courier (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di novembre 2020 con l’action thriller The Courier. Gary Oldman interpreta un violento boss criminale che vuole liberarsi di Nick, unico che possa testimoniare contro di lui; per farlo assume una misteriosa motociclista (Olga Kurylenko) come corriere per consegnargli una bomba che lo uccida, ma non tutto andrà come si aspetta.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 1 novembre 2020.

The Courier, il trailer ufficiale

Above suspicion

Tra i migliori film di novembre 2020 di Amazon Prime Video arriva Above Suspicion, thriller diretto da Phillip Noyce con Emilia Clarke e Jack Huston. Un giovane agente dell’FBI, inviato in una cittadina del Kentucky, inizia una pericolosa relazione con una donna del posto in difficoltà economiche, che diventa la sua informatrice principale. Entrambi si avviano inconsapevolmente verso il disastro.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 2 novembre 2020.

Above Suspicion, il trailer ufficiale

Ferro (original)

Amazon Prime Video accoglie Ferro, l’atteso film dedicato alla vita privata e professionale di Tiziano Ferro. La pellicola offre uno sguardo unico sulla storia, le passioni, la vita quotidiana e il lavoro di un artista amato in Italia e nel mondo. Tra Italia e Stati Uniti, accompagnerà il pubblico in un viaggio dietro i riflettori commovente e delicato, tra successi e cadute, lacrime e sorrisi.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 6 novembre 2020.

Ferro, il trailer ufficiale

Il talento del calabrone

In arrivo su Amazon Prime Video a novembre 2020 anche Il talento del calabrone, film italiano diretto da Giacomo Cimini. Un giovane DJ radiofonico sulla cresta dell’onda conduce un programma di forte seguito, ma una sera viene raggelato dalla telefonata di uno sconosciuto (Sergio Castellitto) che annuncia in diretta di volersi uccidere facendosi esplodere nel centro città. I Carabinieri scopriranno che dietro a questo gesto c’è molto di più.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 18 novembre 2020.

Il talento del calabrone, il trailer ufficiale

Force of Nature (original)

Mel Gibson arriva su Amazon Prime Video con Force of Nature, un action thriller che si sviluppa nel corso di un pericoloso uragano di categoria 5. Mentre un agente sta evacuando un palazzo, incontra la dottoressa Troy e il padre Ray, poliziotto in pensione: nello stesso momento una gang di ladri si intrufola per derubare l’appartamento, e i tre dovranno unire le forze per combatterli e mettersi in salvo.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 23 novembre 2020.

Force of Nature, il trailer ufficiale

Uncle Frank (original)

Cambiamo completamente genere con Uncle Frank, un road movie diretto da Alan Ball con Sophia Lillis, Paul Bettany e Peter Macdissi ambientato nel 1973. Una giovane lascia la sua cittadina del sud degli USA per studiare alla New York University dove l’amato zio Frank è un riverito professore. Presto scopre che quest’ultimo è gay e vive con il compagno in una relazione segreta; la morte del padre lo costringe a tornare dalla famiglia per il funerale, e ad affrontare un trauma che ha cercato di tenere lontano tutta la vita.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 25 novembre 2020.

Uncle Frank, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

Dick & Jane – Operazione furto – 1 novembre

– 1 novembre Terminator – 1 novembre

– 1 novembre S.W.A.T. – 3 novembre

– 3 novembre Anja – Real Love Girl – 3 novembre

– 3 novembre xXx – 5 novembre

– 5 novembre xXx 2: The Next Level – 5 novembre

– 5 novembre Stealth – Arma Suprema – 6 novembre

– 6 novembre Boy Erased – Vite cancellate – 10 novembre

– 10 novembre Widows – Eredità criminale – 13 novembre

– 13 novembre Mi chiamo Francesco Totti – 16 novembre

– 16 novembre Forse è solo mal di mare – 19 novembre

– 19 novembre Lupin III: Uno schizzo di sangue per Goemon Ishikawa – 23 novembre

– 23 novembre Lupin III – La bugia di Fujiko Mine – 23 novembre

– 23 novembre Lupin III: La tomba di Jigen Daisuke -23 novembre

-23 novembre Bohemian Rhapsody – 27 novembre

– 27 novembre Piovono Polpette – 28 novembre

– 28 novembre Spider-Man: Homecoming – 29 novembre

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Alex Rider

Su Amazon Prime Video arriva a novembre 2020 Alex Rider, serie TV basata sull’omonimo personaggio dei romanzi di Anthony Horowitz. La vita del giovane Alex cambia quando scopre che lo zio Ian è stato ucciso in servizio come spia per il governo britannico. Avvicinato dal capo di una misteriosa branca dell’MI6, assume una nuova identità e inizia a frequentare sotto copertura un collegio sulle Alpi francesi, teatro di un inquietante piano del misterioso Dottor Greif.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 12 novembre 2020.

Alex Rider, il trailer ufficiale

The Pack (original)

Le novità Amazon Prime Video accolgono anche The Pack, nuove serie non-fiction che celebra il legame tra cani e amici umani. Condotta dalla celebre sciatrice medaglia d’oro Lindsey Vonn e la pelosa co-conduttrice Lucy, la serie vede 12 squadre composte da cani e padroni sfidarsi in un’avventura intorno al mondo per provare ad aggiudicarsi il premio da 750.000 dollari, 250.000 dei quali andranno a una charity per animali a scelta.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 20 novembre 2020.

The Pack, il trailer ufficiale

Motherland: Fort Salem

Pronta al debutto su Prime Video anche Motherland: Fort Salem, nuova serie creata da Eliot Laurence ambientata in un presente alternativo. Da tre secoli le streghe hanno preso accordi con il governo degli Stati Uniti per mettere fine alla persecuzione, in cambio dell’impegno a difendere il Paese in caso di attacchi. La serie segue tre ragazze molto diverse tra loro dall’addestramento “magico” fino all’impiego sul campo.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 20 novembre 2020.

Motherland: Fort Salem, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

This is us (stagione 4) – 1 novembre 2020

– 1 novembre 2020 Demon Slayer (stagione 1) – 1 novembre 2020

– 1 novembre 2020 Steins;Gate (stagione 1) – 1 novembre 2020

– 1 novembre 2020 El Presidente (stagione 1 con doppiaggio italiano) – 6 novembre 2020

– 6 novembre 2020 Macgyver (stagioni 1-7) – 15 novembre 2020

– 15 novembre 2020 Hawaii Five-O (stagione 7) – 19 novembre 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di novembre per gli altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

