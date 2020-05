Quali sono i migliori originals su Netflix? Il compito è difficile, vista la quantità di contenuti disponibili (soprattutto originali), ma abbiamo comunque deciso di provare a rispondere alla domanda, selezionando per voi film e serie TV originals da vedere su Netflix.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione dei migliori originals da vedere su Netflix, titoli degli ultimissimi anni che vale la pena di guardare sulla piattaforma e che risultano distribuiti o prodotti dal servizio stesso. L’elenco è composto da un bel mix di 15 serie TV e 8 film molto recenti (per le serie abbiamo considerato l’ultima stagione uscita), ma abbiamo preferito non fare una vera classifica, esattamente come negli altri approfondimenti dedicati. Tenete conto che il catalogo Netflix è in continuo aggiornamento, sia con l’arrivo di nuovi contenuti sia con la rimozione di alcuni di essi: proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra selezione originals Netflix.

I migliori originals su Netflix: la nostra selezione

Narcos – 3 stagioni

Partiamo con la nostra selezione dei migliori originals Netflix con Narcos, serie TV che racconta la vera storia della diffusione e del contrabbando di cocaina tra Stati Uniti ed Europa. Le prime due stagioni raccontano della difficile lotta di autorità colombiane e DEA al narcotraffico del cartello di Medellín, diretto da Pablo Escobar, la terza si concentra invece sul cartello di Cali e sui fratelli Rodriguez Orejuela. Dal 2018 è disponibile anche la serie spin-off Narcos: Messico, incentrata sul cartello di Guadalajara.

Cast: Wagner Moura, Joanna Christie, Maurice Compte, Boyd Holbrook, Pedro Pascal e Stephanie Sigman, ideata e diretta da José Padilha. Durata episodi: 43-60 minuti.

Narcos, il trailer ufficiale

Stranger Things – 3 stagioni

Tra gli originals Netflix da vedere ovviamente anche Stranger Things, popolare serie TV di fantascienza ambientata negli anni ’80. La tranquilla cittadina (fittizia) di Hawkins (Indiana) viene sconvolta dalla scomparsa di un ragazzo e dall’arrivo di una misteriosa ragazzina dai capelli rasati: un gruppo di amici si imbatte in una serie di eventi soprannaturali e in un’oscura dimensione parallela.

Cast: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown e Gaten Matarazzo, ideata da Matt e Ross Duffer. Durata episodi: 42-77 minuti.

Stranger Things, il trailer ufficiale

Black Mirror – 5 stagioni

Serie TV antologica con personaggi e scenari diversi per ogni episodio, Black Mirror mette a nudo i possibili pericoli della tecnologia moderna. La serie è infatti incentrata sull’assuefazione e gli effetti collaterali del progredire delle nuove tecnologie, capaci di destabilizzare la società e le persone. Netflix ha acquisito i diritti della serie nel 2015, annunciando la terza stagione. Attualmente siamo arrivati alla quinta stagione, disponibile dal giugno 2019 sulla piattaforma di streaming.

Creata da Charlie Brooker. Durata episodi: 41-89 minuti.

Black Mirror, il trailer ufficiale

La casa di carta – 4 stagioni

Una delle serie TV originals più popolari su Netflix è senza dubbio La casa di carta, serie spagnola acquistata dopo il successo su Antena 3. Racconta gli sviluppi di una rapina molto ambiziosa ai danni della zecca di Spagna a Madrid e compiuta da un gruppo in cui i membri, tutti con precedenti penali e senza niente da perdere, non conoscono neanche i reciproci nomi e si chiamano con nomi di città.

Cast: Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso e Alba Flores, ideata da Alex Pina. Durata episodi: 41-57 minuti.

La casa di carta, il trailer ufficiale

BoJack Horseman – 6 stagioni

Tra i migliori originals Netflix da vedere non potevamo non includere BoJack Horseman, popolare serie animata con protagonisti personaggi umani e animali antropomorfi. BoJack è una star di una sitcom anni ’90 di successo che non è riuscita a rimanere sulla cresta dell’onda dopo la chiusura della stessa: proverà a rinnovarsi con un’autobiografia scritta da una ghostwriter. La serie mira a far satira sull’ambiente di Hollywoord, sul culto delle celebrità e sull’industria cinematografica stessa tra alcool, droghe e autodistruzione.

Cast: Will Arnett, Amy Sedaris, Aaron Paul, Paul F. Tompkins, Alison Brie, Adam Conover e Angela Bassett, ideata da Raphael Bob- Waksberg. Durata episodi: 25 minuti.

BoJack Horseman, il trailer ufficiale

Vis a vis – Il prezzo del riscatto – 4 stagioni

Vis a vis – Il prezzo del riscatto è una serie TV spagnola trasmessa originariamente da Antena 3, i cui diritti sono stati acquistati da Netflix nel 2017. La vita della giovane e ingenua Macarena viene stravolta dal suo capo, che la induce a commettere crimini di manipolazione e appropriazione indebita all’interno dell’azienda. Una volta scoperta, dovrà scontare sette anni nella prigione di Cruz del Sur, che la farà diventare una persona molto diversa.

Cast: Maggie Civantos, Najwa Nimri, Carlos Hipolito, Roberto Enriquez, Laura Baena, Imma Cuevas, Marta Aledo e Alba Flores, ideata da Daniel Écija, Álex Pina, Iván Escobar e Esther Martínez Lobato. Durata episodi: 70-80 minuti (stagioni 1 e 2), 40-50 minuti (stagioni 3 e 4).

Vis a vis – Il prezzo del riscatto, il trailer ufficiale

Better Call Saul – 5 stagioni

Tra i migliori originals su Netflix non può mancare Better Call Saul, spin-off comedy di Breaking Bad incentrata su Saul Goodman/Jimmy McGill. Nella serie TV vengono raccontati le vicende di Jimmy prima degli eventi della popolarissima serie e il suo lavoro come legale d’ufficio in tribunale.

Cast: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Michael McKean, Jonathan Banks e Michael Mando, creata da Vince Gilligan e Peter Gould. Durata episodi: 40-60 minuti.

Better Call Saul, il trailer ufficiale

Orange is The New Black – 7 stagioni

Tra le serie TV originals da vedere su Netflix non possiamo non considerare Orange is the New Black. La serie, composta da sette stagioni, narra le vicende di Piper Chapman, condannata a scontare 15 mesi di detenzione prezzo un carcere femminile per aver aiutato un trafficante di droga internazionale, sua amante, con una valigia. 6 candidature ai Golden Globes per la serie TV distribuita da Netflix.

Cast: Taylor Schilling, Laura Prepon, Uzo Aduba, Danielle Brooks e Kate Mulgrew, creata da Jenji Kohan. Durata episodi: 51-92 minuti.

Orange is the New Black, il trailer ufficiale

Dark – 2 stagioni

Serie TV tedesca ambientata nella cittadina di Windern, dove si intrecciano le storie di quattro famiglie. Due bambini scompaiono misteriosamente, e le ricerche portano alla luce oscuri segreti e verità nascoste: durante le indagini iniziano a verificarsi strani eventi in città e a diffondersi una strana sensazione di dejavù. Dark è una delle migliori serie originals Netflix, ideale per gli amanti del genere di fantascienza e thriller. La stagione 3 sarà l’ultima.

Cast: Anna König, Roland Wolf, Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel, ideata da Baran bo Odar e Jantje Friese. Durata episodi: 45-60 minuti.

Dark, il trailer ufficiale

The Witcher – 1 stagione

Tra i migliori originals più recenti non potevamo escludere il mondo fantasy di The Witcher, una delle serie Netflix più apprezzate degli ultimi mesi. Racconta le avventure di Geralt di Rivia, personaggio tratto dai romanzi e racconti scritti da Andrzej Sapkowski che hanno ispirato la serie di videogiochi di successo: in un mondo abitato da umani, elfi, nani e altre creature magiche, Geralt è uno strigo con poteri speciali che uccide mostri per denaro.

Cast: Henry Cavill, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton e Anya Chalotra, ideata da Lauren Schmidt Hissrich. Durata episodi: 47-67 minuti.

The Witcher, il trailer ufficiale

The Haunting

The Haunting è una serie TV antologica originale Netflix di genere horror. La prima stagione (The Haunting of Hill House) è ispirata al romanzo “L’incubo di Hill House” di Shirley Jackson (1959): racconta la storia di un gruppo di bambini che hanno trascorso un’estate in quella che sarebbe poi diventata la cosa infestata più famosa del Paese. La seconda stagione, The Haunting of Bly Manor, è in uscita nel corso del 2020.

Cast: Paxton Singleton, Samantha Sloyan, May Badr, Catherine Parker, Jordane Christie, ideata da Mike Flanagan. Durata episodi: 40-70 minuti.

The Haunting of Hill House, il trailer ufficiale

The Crown – 3 stagioni

Altra serie da non perdere tra i contenuti originali Netflix è The Crown, che racconta la vita della regina Elisabetta II: dall’ascesa al trono del Regno Unito allo scandalo Profumo del 1963, le vicende della famiglia reale britannica. La serie, ambientata tra Buckingham Palace e Downing Street, ha ottenuto 8 candidature e 3 vittorie ai Golden Globes. Sono previste 5 stagioni.

Cast: Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter, Gillian Anderson e Victoria Hamilton, ideata da Peter Morgan. Durata episodi: 47-64 minuti.

The Crown, il trailer ufficiale

Sex Education – 2 stagioni

Serie TV originale Netflix incentrata sulle vite di Otis, figlio insicuro di una sessuologa (Gillian Anderson), e della ribelle Maeve. Approfittando del lavoro della madre del ragazzo, i due decidono di avviare un’attività di consulenza sessuale nel loro liceo. Sex Education è già stata rinnovata per una terza stagione, ed è una serie consigliata per gli over 14, anche se i temi vengono raccontati con estrema leggerezza.

Sex Education, il trailer ufficiale

Peaky Blinders

Serie TV ambientata a Birmingham dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale. Si focalizza in particolare sulla famiglia Shelby, il cui capofamiglia Thomas è il boss della gang “Peaky Blinders”, denominata così per l’abitudine di nascondere lamette nei risvolti dei capelli. Insieme al fratello vuole affermarsi nel mondo della criminalità locale. Peaky Blinders è una serie BBC distribuita in esclusiva da Netflix (Regno Unito escluso).

Cast: Cillian Murphy, Paul Anderson, Iddo Goldberg, Joe Cole, Sophie Rundle, ideata da Steven Knight. Durata episodi: 55-65 minuti.

Peaky Blinders, il trailer ufficiale di lancio

Lucifer

Serie TV sviluppata da DC Comics, Warner Bros e Jerry Bruckheimer, ma acquistata da Netflix dopo la conclusione della terza stagione. Lucifer abbandona il regno degli Inferi insieme all’alleata Mazikeen e si trasferisce a Los Angeles aprendo un locale notturno di nome “Lux”. Per caso conosce la detective Chloe Decker, con la quale inizia a collaborare su diversi casi di omicidio e instaura un rapporto di amore/odio.

Cast: Tom Ellis, Lauren German, Lesley-Ann Brandt, Rachael Harris, Kevin Alejandro, ideata da Tom Kapinos. Durata episodi: 44-55 minuti.

Lucifer, il trailer ufficiale

The Irishman – 2019

Passiamo ai migliori film originals Netflix con The Irishman, pellicola firmata da Martin Scorsese. Il film racconta la vera storia di Frank Sheeran, veterano di guerra e camionista, che diventa un sicario della malavita di Filadelfia e viene assoldato per uccidere il popolare sindacalista Jimmy Hoffa. Con un cast d’eccezione, sicuramente un film da vedere e tra i migliori originali Netflix.

Cast: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, regia di Martin Scorsese. Durata: 209 minuti.

The Irishman, il trailer ufficiale

Storia di un matrimonio – 2019

Grande cast e 6 candidature agli Oscar (con Laura Dern miglior attrice non protagonista) per Storia di un matrimonio, film originale Netflix. Un regista teatrale e la moglie attrice intraprendono un lungo ed estenuante percorso verso il divorzio, che li porrà di fronte ai loro limiti e a molte rinunce.

Cast: Scarlett Johansson, Adam Driver, Ray Liotta, Laura Dern, Merritt Wever, Azhy Robertson, regia di Noah Baumbach. Durata: 136 minuti.

Storia di un matrimonio, il trailer ufficiale

Roma – 2018

Ultima pellicola (per ora) firmata Alfonso Cuarón, ambientata nella Città del Messico degli anni ’70 (nel quartiere Colonia Roma, da cui il titolo del film). Una collaboratrice domestica aiuta una coppia a prendersi cura dei loro quattro figli, ma una serie di complicazioni interverranno per sconvolgere le vite di tutti. Roma ha vinto 3 Oscar 2019 (tra cui miglior film straniero e miglior regia) e numerosi altri premi ed entra di “diritto” nella selezione dei migliori originals Netflix da vedere.

Cast: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Diego Cortina Autrey, regia di Alfonso Cuarón. Durata: 135 minuti.

Roma, il trailer ufficiale

Diamanti grezzi – 2020

Howard Ratner è un gioielliere newyorkese con una grande passione per le scommesse e un’inclinazione per la truffa. Dopo aver piazzato alcune rischiose scommesse che potrebbero procurargli una fortuna, dovrà riuscire a conciliare affari, famiglia e debiti in un gioco di equilibri precari. Diamanti grezzi è un film originale Netflix di genere thriller, dal ritmo frenetico e coinvolgente.

Cast: Adam Sandler, Lakeith Stanfield, Idina Menzel, Judd Hirsch, Eric Bogosian, regia di Benny Safdie. Durata: 135 minuti.

Diamanti grezzi, il trailer ufficiale

Il buco

Film horror ambientato in una prigione sotterranea. Una piattaforma scende un piano alla volta attraverso “il buco” per consegnare cibo ai detenuti, ma ai livelli inferiori non fanno altro che arrivare le “briciole”, suscitando disperazione e malumore. Tra i migliori film originals da vedere su Netflix, soprattutto per gli amanti del genere.

Cast: Iván Massagué, Antonia San Juan, Zorion Eguileor, regia di Galder Gaztelu-Urrutia. Durata: 94 minuti.

Il buco, il trailer ufficiale

I due Papi

Papa Benedetto e il futuro Papa Francesco si ritrovano tra le mura Vaticane e provano a trovare un terreno comune per forgiare un nuovo percorso per i milioni di credenti cattolici. I due Papi è un film basato sull’omonima opera teatrale di Anthony McCarten (sceneggiatore della pellicola), con Jonathan Pryce e Anthony Hopkins, che ci offre uno sguardo su un periodo di svolta storico per la Chiesa.

Cast: Jonathan Pryce, Anthony Hopkins, Juan Minujín, Sidney Cole (II), Thomas D Williams, regia di Fernando Meirelles. Durata: 125 minuti.

I due Papi, il trailer ufficiale

Tyler Rake

Non sarà un capolavoro del cinema impegnato, ma è un film perfetto per gli amanti dell’azione e degli stunt spericolati. Tyler Rake (Chris Hemsworth) è un mercenario che deve compiere il difficile salvataggio del figlio di un signore della droga internazionale. Voleranno proiettili, cazzotti e non solo. Visto il grande successo su Netflix, è già stato annunciato un sequel.

Cast: Chris Hemsworth, David Harbour, Golshifteh Farahani, Derek Luke, Randeep Hooda, regia di Sam Hargrave. Durata: 116 minuti.

Tyler Rake, il trailer ufficiale

El camino – Il film di Breaking Bad

Film “sequel” di Breaking Bad, una delle serie TV più popolari e riuscite di questi anni, assolutamente da non perdere per i fan. Nella pellicola El camino viene raccontata la storia di Jesse Pinkman dopo il termine della quinta (e ultima) stagione della serie e l’abbandono delle attività criminali: egli deve riuscire ad accettare il suo passato provando a costruirsi un futuro, anche se non sarà così facile.

Cast: Aaron Paul, Charles Baker, Matt Jones, Jesse Plemons, Jonathan Banks, Larry Hankin, regia di Vince Gilligan. Durata: 122 minuti.

El camino – Il film di Breaking Bad, il trailer ufficiale

Queste erano dunque secondo noi i migliori originals su Netflix, tra film e serie TV degli ultimi anni. Fateci sapere i vostri preferiti nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?

