Samsung svela una nuova colorazione per le cuffie Galaxy Buds Live

Samsung continua a stuzzicare l’interesse degli utenti presentando una nuova colorazione di Samsung Galaxy Buds Live. Infatti, le cuffie true wireless presentate durante l’evento Unpacked assieme alla famiglia di smartphone Samsung Galaxy Note 20, vengono mostrate adesso nella nuova colorazione ufficiale Mystic Blue.

Nuova colorazione in arrivo

Non è la prima volta che il colosso sudcoreano presenta un nuovo colore per le cuffie Samsung Galaxy Buds Live ed infatti, in piena estate, l’azienda annunciava la variante rossa in esclusiva con l’operatore sudcoreano KT. Samsung Galaxy Buds Live con la colorazione Mystic Blue si va ad aggiungere alle tre colorazioni ufficiali Mystic White, Mystic Black e Mystic Bronze.

Oltre al cambio di colore, però, non sono registrate variazioni per quel che riguarda il design e le caratteristiche hardware. Anche nella versione Mystic Blue le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Live continuano ad essere considerate tra le migliori cuffie true wireless sul mercato, come del resto lo avevamo sottolineato anche noi nella nostra recensione (disponibile nel video in calce alla news) e anche iFixit per l’ottima riparabilità.

Galaxy Club indica che la nuova colorazione delle cuffie sarà disponibile a partire dal prossimo 26 ottobre e costerà 189 euro, giornata in cui partirà la Samsung Week con tante offerte esclusive, disponibile anche in Italia.