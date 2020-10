Qualche mese fa Fitbit Sense veniva ufficialmente presentato e ci aveva da subito colpito per la quantità di sensori integrati all’interno del nuovo smartwatch Fitbit, a partire dal sensore ECG. Qualche giorno dopo l’annuncio del wearable vi avevamo indicato che Fitbit Sense avrebbe presto potuto sfruttare il sensore a seguito del nullaosta da parte degli organi preposti, ed in queste ore la compagnia in forze a Google ha ricevuto l’okay in Europa da parte del Conformite Europeenne (CE) e della Food & Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti.

Tracking ECG tramite app

Se avete a disposizione il nuovo wearable della compagnia statunitense dovreste già disporre della nuova applicazione EKG; nel caso in cui non fosse ancora a vostra disposizione, potrebbe essere necessario scaricarla manualmente dallo store presente all’interno dell’applicazione mobile di Fitbit.

Su Reddit alcuni utenti indicano che potrebbe essere necessario aggiornare l’applicazione mobile prima di poter scaricare l’applicazione EKG, pertanto vi consigliamo di controllare sul Play Store o sull’App Store l’eventuale presenza di un nuovo update.

Il tracking ECG su Fitbit Sense permette di analizzare il battito cardiaco alla ricerca di fibrillazioni atriali. La feature sfrutta i sensori presenti nel frame dello smartwatch sui quali va posto un dito per qualche secondo. I dati raccolti possono essere visualizzati all’interno dell’applicazione mobile ed eventualmente condivisi con il proprio medico di fiducia.