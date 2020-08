In attesa che si concluda l’acquisizione di Fitbit ad opera di Google, il popolare produttore di smartwatch e smartband continua a lavorare al lancio di nuovi modelli.

E tre dei nuovi device di Fitbit sono stati presentati soltanto un paio di giorni fa, il più interessante dei quali è probabilmente Fitbit Sense, la cui funzione ECG dovrebbe ricevere a breve l’autorizzazione dell’FDA negli Stati Uniti.

A breve Fitbit Sense avrà le funzioni ECG

La conferma è arrivata da Larry Yang, vice presidente del produttore di smartwatch, il quale ha dichiarato che le funzionalità ECG sono in fase di approvazione finale da parte dell’FDA, spingendosi a prevedere che dovrebbero essere disponibili sia negli Stati Uniti che in Europa entro la fine del 2020.

Ricordiamo che ottenere l’autorizzazione per l’ECG si è rivelato un compito difficile anche per gli altri produttori in passato (un esempio è rappresentato da Samsung con Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Watch 3).

Stando a quanto reso noto dal produttore, lo smartwatch Sense sarà disponibile in Europa alla fine di settembre nelle colorazioni carbon/graphite e lunar white/soft gold al prezzo ufficiale di 329,95 euro.