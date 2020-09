In occasione della presentazione della serie Mi 10T, Xiaomi ha annunciato oggi l’imminente arrivo in Italia di Mi Watch, lo smartphone con quadrante circolare e schermo AMOLED disponibile da qualche tempo in Cina. A fargli compagnia anche il caricabatterie da 65W con tecnologia GaN, lanciato in Cina in occasione della presentazione di Xiaomi Mi 10.

Xiaomi Mi Watch

Dotato di schermo AMOLED circolare da 1,39 pollici (454 x 454 pixel) Xiaomi Mi Watch arriva finalmente sui mercati internazionali dopo essere stato presentato in Cina a inizio anno col nome di Xiaomi Watch Color. Il primo smartwatch di Xiaomi è un peso piuma, con i suoi 32 grammi, e dispone di due pulsanti fisici sul lato destro oltre ad avere uno schermo touch.

Decisamente ricca la dotazione di sensori, con un misuratore del battito cardiaco PPG, con misurazione del livello di ossigeno nel sangue, accelerometro e giroscopio a tre assi, sensore geomagnetico (bussola), sensore di pressione dell’aria e ricevitore GPS. È possibile utilizzare lo smartwatch anche in piscina o sotto la doccia grazie alla resistenza alle immersioni fino a 5 atmosfere.

Ottima l’autonomia, che grazie a una batteria da 420 mAh, raggiunge i 16 giorni. Xiaomi Mi Watch è perfetto anche per gli sportivi, grazie alle 117 modalità di esercizio facilmente accessibili grazie al pulsante dedicato. La misurazione del battito cardiaco avviene in tempo reale e insieme alla misurazione del livello di ossigeno permette di ottenere metriche più accurate per quanto riguarda il sonno, i livelli di stress e il livello di energia personale.

Completa anche la parte smart, con la possibilità di ricever notifiche dallo smartphone, ma anche di utilizzare lo smartwatch per scattare foto, una soluzione ideale per i selfie di gruppo. Xiaomi Mi Watch integra inoltre Amazon Alexa, con la possibilità di utilizzare i controlli vocali per chiedere informazioni ed effettuare alcune operazioni.

Xiaomi Mi Watch arriverà sul mercato nel mese di dicembre in tre colorazioni al prezzo di 119,90 euro.

Xiaomi Mi 65W Fast Charger

Arriva in Italia anche il nuovo caricabatterie a elevata potenza di Xiaomi, con tecnologia GaN (nitruro di gallio) che permette di realizzare prodotti decisamente più compatti rispetto ai modelli tradizionali.

Si tratta anche in questo caso della variante internazionale del modello presentato in Cina a inizio anno e da noi recensito qualche mese fa. Dispone di una porta USB type-C che può essere utilizzata per caricare direttamente lo smartphone o per alimentare un caricabatterie wireless, come questo modello.

Il caricabatterie è in grado di erogare fino a 65 watt e può essere utilizzato anche per alimentare notebook, tablet e altri dispositivi oltre agli smartphone. Xiaomi Mi 65W Fast Charger GaN sarà in vendita su Mi Store Italia e Amazon a partire da fine ottobre al prezzo di 39,99 euro.