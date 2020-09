Introdotte insieme all’iPhone 5 nel 2012, le cuffie EarPods di Apple con il tradizionale jack da 3,5 mm hanno sostituito quelle bianche standard fornite con i dispositivi iPod e iPhone per oltre un decennio. Ora sembra che questa consuetudine stia per finire, in quanto le stringhe di codice scoperte nell’ultima versione beta di iOS suggeriscono che Apple non intende includere un set gratuito di cuffie con l’acquisto di iPhone 12.

iPhone 12 non includerà le cuffie nella confezione

Nella versione beta di iOS 14.2 di martedì Apple ha modificato il testo relativo all’esposizione alle radiofrequenze nella sezione Legal & Regulatory del sistema operativo rimuovendo la dicitura “cuffie in dotazione”, un dettaglio che suggerisce che i prossimi modelli di iPhone non includeranno cuffie nella confezione.

La scoperta è in linea con le previsioni dell’analista Ming-Chi Kuo dello scorso maggio. I motivi del cambiamento non sono chiari, ma l’analista suppone che la rimozione potrebbe coincidere con una promozione non ancora annunciata che riguarderebbe le cuffie true wireless AirPods recentemente aggiornate.

Oltre alla possibile rimozione delle cuffie EarPods, le indiscrezioni suggeriscono che Apple non includerà nemmeno il solito adattatore AC nella gamma iPhone 12. L’azienda ha creato un precedente non includendo l’adattatore da 5 W con Apple Watch 6, giustificando la scelta come parte dei continui sforzi per compensare l’impatto che i suoi dispositivi hanno sull’ambiente.

