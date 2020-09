Anche se la bella stagione volge ormai al termine, il monopattino elettrico resta sempre l’oggetto dl desiderio di molti. Che si tratti del ritorno a scuola per i più giovani o di un valido sostituto dei mezzi pubblici per recarsi al lavoro, le nuove norme invogliano sempre più italiani a dotarsi di questo comodo e leggero mezzo di micromobilità elettrica.

Oggi vi proponiamo questa interessante offerta di TomTop, noto store online di elettronica, che propone Xiaomi MIJIAS 1S (in Italia è venduto come Xiaomi Mi Electric Scooter 1S) a un ottimo prezzo, con spedizione dai magazzini europei. In questo modo, oltre a tempi di consegna ridotti a pochi giorni, non avrete l’incognita dei dazi doganali, che a volte frenano gli acquisti online.

Si tratta di un monopattino elettrico omologato per la circolazione in Italia, che rispetta i limiti imposti dalla legge con una potenza massima di 500W. Raggiunge una velocità massima di 25 Km/h ma dispone anche di altre modalità per limitare la velocità a seconda delle necessità.

Ottima l’autonomia, visto che la batteria da 280 Wh permette di coprire fino a 30 Km, dato che ovviamente varia in funzione del percorso e del peso del conducente. Il carico massimo arriva a 100 Kg e il comfort è assicurato dall’utilizzo di ruote da 8,5 pollici con camera d’aria, decisamente più adatte ai percorsi cittadini rispetto ai modelli con gomma piena.

Da sottolineare inoltre la presenza del sistema ABS sulla ruota frontale, per evitare pericolosi bloccaggi, e di un freno a disco al posteriore, per ridurre gli spazi di frenata a soli 4 metri. È inoltre presente un sistema di recupero dell’energia, che permette di ricaricare la batteria durante la frenata o quando viene rilasciato l’acceleratore, per aumentare l’autonomia complessiva.

Potete acquistare il monopattino elettrico Xiaomi MIJIA 1S su TomTop a 359 euro con il codice TTRT1S.

Informazione Pubblicitaria