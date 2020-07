Non è stato in linea con le attese degli appassionati di micro mobilità elettrica l’evento odierno in cui Xiaomi ha ufficializzato una serie di prodotti. Tra questi erano molto attese le novità sul fronte dei monopattini elettrici, segmento dalla storia relativamente giovane che Xiaomi ha contribuito a rendere grande con prodotti ben disegnati e di successo.

Quasi quattro anni dopo la presentazione del capostipite, lo Xiaomi M365 che tanto ha venduto in giro per il mondo, l’azienda era attesa al varco dai fan per la revisione della gamma. Revisione che c’è stata ma soltanto nelle nomenclature: la sostanza racconta Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 e Xiaomi Mi Electric Scooter 1S come delle copie in carta carbone dei modelli precedenti. L’unico aspetto ad essere macroscopicamente differente è il prezzo di listino, cresciuto di 30 euro a parità di contenuti.

Sì perché trovare degli elementi di novità tanto su Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 quanto su Xiaomi Mi Electric Scooter 1S rispetto ai precedenti Xiaomi Mi Electric Scooter è impresa da detective navigati: le relative schede tecniche mostrano dati sovrapponibili e a volersi sforzare di trovare delle differenze quantomeno sul piano funzionale non si va oltre qualche elemento di poco conto che vedremo in seguito.

Intanto ricapitoliamo i dati tecnici di Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 e Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, ai quali si aggiunge un terzo, Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, che altro non è che la variante di ingresso alla gamma.

Scheda tecnica di Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Motore brushless DC ad effetto Hall da 300 watt nominali e 600 watt di potenza massima istantanea;

Velocità massima 25 km/h;

Tre modalità di guida: eco, normal (D) e sport (S);

Pendenza massima affrontabile del 20%;

Portata massima 100 kg;

Autonomia massima di 45 km (con conducente da 75 kg, temperatura di 25 gradi centigradi, su strada piana senza vento, modalità di marcia eco e velocità costante di 15 km/h);

Pacco batteria al litio da 36 V nominali e 12,8 Ah per 474 Wh, ricarica completa in circa 8,5 ore;

Sistema di gestione (BMS, battery management system) che assicura maggiore sicurezza e maggiore durata al pacco batterie: protezioni da temperature eccessive, corto circuito, sovracorrente e sottotensione con auto-spegnimento, doppie protezioni da sovraccarica e sovra scarica;

Doppio sistema frenante, anteriore e posteriore: anteriore con frenata rigenerativa eABS, posteriore con freno a disco;

Gestione tramite app;

Certificazione IP54 contro sporco, polvere e schizzi;

Ruote da 8,5 pollici;

Dimensioni: 1.130 x 430 x 1.180 mm aperto, 1.130 x 430 x 490 mm chiuso, peso 14,2 kg;

Colorazione nera.

Scheda tecnica di Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

Motore brushless DC ad effetto Hall da 250 watt nominali e 500 watt di potenza massima istantanea;

Velocità massima 25 km/h;

Tre modalità di guida: eco, normal (D) e sport (S);

Pendenza massima affrontabile del 14%;

Portata massima 100 kg;

Autonomia massima di 30 km (con conducente da 75 kg, temperatura di 25 gradi centigradi, su strada piana senza vento, modalità di marcia eco e velocità costante di 15 km/h);

Pacco batteria al litio da 36 V nominali e 7,8 Ah per 280 Wh, ricarica completa in circa 5 ore;

Sistema di gestione (BMS, battery management system) che assicura maggiore sicurezza e maggiore durata al pacco batterie: protezioni da temperature eccessive, corto circuito, sovracorrente e sottotensione con auto-spegnimento, doppie protezioni da sovraccarica e sovra scarica;

Doppio sistema frenante, anteriore e posteriore: anteriore con frenata rigenerativa eABS, posteriore con freno a disco;

Gestione tramite app;

Certificazione IP54 contro sporco, polvere e schizzi;

Ruote da 8,5 pollici;

Dimensioni: 1.080 x 430 x 1.140 mm aperto, 1.080 x 430 x 490 mm chiuso, peso 12,5 kg;

Colorazione nera.

Peculiarità di Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Mi Electric Scooter 1S e Mi Electric Scooter Essential

Il design che ha fatto le fortune della gamma dei monopattini elettrici di Xiaomi è rimasto inalterato. La base di successo viene adesso condivisa tra i tre modelli a listino con il solo Pro 2, come per la generazione precedente, riconoscibile dal profilo rosso sulla ruota anteriore e agli occhi più allenati anche dalle dimensioni leggermente maggiori.

Detto dei contenuti tecnici sovrapponibili tra la prima e la seconda generazione, con l’eccezione di Xiaomi Mi Electric Scooter 1S che ottiene il display del Pro e le tre modalità di guida, si può dire pressoché lo stesso sul fronte estetico. Gli elementi di novità stanno sulle dita di una mano: il catarifrangente sopra la ruota anteriore, l’adesivo “mi” sul cannotto, il parafango posteriore, con lo stop a LED ruotato di 90 gradi per far posto alla targa obbligatoria in alcuni Paesi, dotato di un supporto in plastica.

A voler vedere il bicchiere mezzo pieno quest’ultima è una novità da non sottovalutare, e lo sanno bene i possessori di uno Xiaomi Mi Electric Scooter di prima generazione che hanno subito la rottura del parafango per le sconnessioni dell’asfalto. Sembra privo di modifiche il sistema che consente di piegare il monopattino, altro elemento che tempo e chilometri hanno dimostrato essere migliorabile; in questo caso però solo un contatto ravvicinato con i nuovi Xiaomi Mi Electric Scooter potrà dirci se i progettisti siano intervenuti o meno.

Il fatto che Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 e Xiaomi Mi Electric Scooter 1S siano identici ai modelli precedenti non è un male, poiché questo significa mantenerne i punti di forza: la costruzione in lega di alluminio ad alta resistenza, la luce a LED integrata nel manubrio che illumina fino a 6 metri di distanza, il motore brushless ad effetto Hall a corrente continua per il quale Xiaomi dichiara 3.000 ore di vita o il doppio sistema di frenata, meccanica grazie al freno a disco ed elettrica con il recupero dell’energia cinetica in decelerazione.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential invece è un inedito per il mercato tricolore. Come accennato sopra, si tratta di una variante a buon mercato di Xiaomi Mi Electric Scooter 1S che sacrifica appena la velocità massima, 20 km/h, ma non l’autonomia di 30 km del prodotto da cui deriva.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Mi Electric Scooter 1S e Mi Electric Scooter Essential

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Xiaomi Mi Electric Scooter 1S e Xiaomi Mi Electric Scooter Essential saranno disponibili all’acquisto in Italia da fine luglio in colorazione black presso i Mi Store, su Amazon e in tutte le principali catene di elettronica.

Capitolo prezzi: sono necessari 529,90 euro per Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, 429,90 euro per Xiaomi Mi Electric Scooter 1S e 299,90 euro per Xiaomi Mi Electric Scooter Essential.

