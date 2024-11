Gli SSD PCIe 5.0 sono sicuramente tra le unità di archiviazione più ambite del momento, non solo perché offrono le migliori prestazioni in ambito velocistico, ma anche per via del supporto nativo offerto ora dalle piattaforme desktop AMD e Intel di ultima generazione, rispettivamente con AMD Ryzen 9000 (AM5) e Intel Core Ultra 200S (LGA 1851).

Le CPU e le schede madri appena annunciate supportano infatti 20 linee PCI-Express 5.0, di queste almeno 4 sono destinate a uno slot M.2 con interfaccia PCIe Gen. 5.0 (x4) e, cosa più importante, non sacrificano quelle riservate alla scheda grafica; per dovere di cronaca, c’è da ricordare che al momento le GPU consumer sono ferme al vecchio ma ancora validissimo standard PCIe 4.0, verosimilmente soppiantato dal PCIe 5.0 già a partire dalle prossime serie di prodotti NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell.

Vista l’esplosione di sistemi desktop PCIe 5.0 è normale aspettarsi un adeguamento dell’offerta e dei prezzi, motivo che spiega perché diversi brand di settore si stanno muovendo proprio in questo periodo per il lancio di SSD Gen 5.0 di nuova generazione, non solo per l’utenza enthusiast ma anche per chi (come la massa) guarda al portafogli.

Detto questo, interfaccia a parte, sappiamo bene che ai giorni nostri l’SSD è divenuto uno dei componenti più importanti quando ci apprestiamo ad aggiornare o assemblare un PC, l’ambito di utilizzo è indifferente (o quasi) e in linea di massima sappiamo tutti che un SSD può fare la differenza su un vecchio PC rispetto a un hard disk, non solo quando ci troviamo a spostare file di grandi dimensioni, ma anche e soprattutto nella gestione del sistema operativo e nel caricamento dei programmi.

In questa guida sui migliori SSD PCIe 5.0 cercheremo come al solito di darvi qualche consiglio utile su come e cosa scegliere, il tutto cercando sempre di condividere alcuni concetti tecnici che possano risultare validi in fase di acquisto.

Migliori SSD PCIe 5.0: caratteristiche e cose da sapere

Prima di addentrarci in questa guida sui migliori SSD PCI-Express 5.0, ribadiamo una caratteristica base che differenzia i Solid State Disk (SSD) dai comuni hard disk rotativi, ovvero l’assenza di parti meccaniche che, da una parte abbatte i tempi di accesso, dall’altra migliora notevolmente il trasferimento dati e le prestazioni. Se però volete approfondire sull’argomento SSD vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata su come scegliere un Solid State Disk, in questo modo avrete chiari anche altri concetti che citeremo a seguire.

Fatte le premesse del caso, quando parliamo di SSD PCIe 5.0 ci riferiamo a unità disco con form-factor M.2 e interfaccia PCIe 5.0 x4, al momento l’unico formato che trova i favori del mercato consumer. Avendo chiari i concetti base e individuate le nostre esigenze in fatto di capacità e prestazioni in relazione al nostro budget, prima di acquistare un SSD PCIe 5.0 è bene sempre verificarne la compatibilità, ovvero assicurarsi che il nostro sistema CPU/motherboard supporti appieno l’interfaccia PCI-Express Gen 5.0 almeno per un SSD dedicato (GPU a parte).

Tale standard infatti è stato introdotto già a partire dai processori Intel Alder Lake-S Core 12a gen (LGA 1700), successivamente sposato da AMD con il socket AM5 (Ryzen 7000) e portato avanti fino a oggi col supporto “nativo” per gli SSD Gen 5.0. Valutate bene perché in commercio esistono diverse schede madri AMD e Intel di precedente generazione che pur supportando ufficialmente questo standard, non prevedono uno slot M.2 dedicato, ripiegando ovviamente su uno slot PCIe 4.0 (decisamente più lento).

Ricordiamo inoltre che un buon SSD deve essere anche affidabile, non solo per quanto riguarda il controller ma anche e soprattutto se guardiamo alle memorie NAND; in questo contesto poniamo sempre attenzione se l’SSD è munito o meno di un cache DRAM, decisamente da preferire sia in ottica prestazioni che affidabilità/durata.

Migliori SSD PCIe 5.0: cosa cambia rispetto ai modelli PCIe 4.0

Chi possiede un SSD PCIe 4.0, magari avendo utilizzato ai tempi sistemi più lenti con hard disk o SSD SATA, avrà chiarissimo l’ottimo grado prestazionale raggiunto con dagli ultimi modelli con interfaccia PCI-Express Gen 4.0. Come visto con il passaggio da PCIe 3.0 a 4.0, l’ultima revision 5.0 garantisce sia un raddoppio del data-rate che della larghezza di banda massima teorica.

Per essere più precisi, si passa da 16 GT/s per singola linea a ben 32 GT/s, mentre la larghezza di banda da 64 GB/s arriva a 128 GB/s. Tale incremento è legato anche all’utilizzo della tecnologia PAM4 che, in sostanza, garantisce una banda di 4 GB/s per ogni singola linea PCIe.

I nuovi SSD PCI-Express Gen 5.0 sposano ovviamente le più recenti tecnologie in fatto di controller (PCIe 5.0) e memorie NAND, non solo per garantire migliori prestazioni ma anche una maggiore densità e resistenza in scrittura; in aggiunta segnaliamo anche che rispetto agli SSD Gen 4.0, questa tipologia su questa tipologia di drive è presente anche la funzionalità CRC (Cyclic Redundancy Check) che dovrebbe assicurare una migliore integrità dei dati.

Chiudiamo questa parentesi con un’altra peculiarità degli SSD PCIe 5.0, ovvero una tendenza a operare a frequenze molto spinte (controller e NAND) alzando di conseguenza le temperature di esercizio. Non a caso tutti gli SSD M.2 Gen 5.0 sono dotati di dissipatore di serie o venduti singolarmente ma da accoppiare forzatamente a uno dei dissipatori M.2 che equipaggiano ormai tutte le schede madri da qualche anno a questa parte.

Personalmente non abbiamo riscontrato ancora problemi nell’utilizzo di SSD PCIe 5.0, ma se non fate attenzione potreste subire un calo delle prestazioni dovuto alle temperature e di conseguenza al throttling.

Migliori SSD PCIe 5.0: quale comprare?

Come anticipato in apertura, in questo ultimo trimestre dell’anno le aziende di settore si stanno adoperando per portare sul mercato quella che possiamo definire una “seconda generazione” di SSD consumer, per intenderci una gamma di prodotti che possa essere abbordabile anche per chi bazzica la fascia media del segmento consumer. Non è semplice risparmiare su un SSD PCIe 5.0, soprattutto se puntiamo anche alla capacità, tuttavia qualcosa si sta muovendo e a breve sono attesi diversi annunci che cercheremo di portare alla vostra attenzione, anche rivisitando questo articolo se necessario.

Teniamo a precisare inoltre che la guida in questione non è una lista dei migliori SSD PCIe 5.0 in assoluto, ma una selezione dei più validi almeno in questo momento e secondo i nostri canoni. La selezione dei migliori SSD PCIe 5.0 è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi prodotti sono stati provati e si trovano nelle nostre macchine da lavoro.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della nostra selezione è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita.

Migliori SSD PCIe 5.0 economici

L'abbiamo ribadito più volte, ancora è presto per parlare di SSD PCIe 5.0 economici. La nostra fascia d'ingresso è poco sopra quota 150 euro, ambito dove possiamo trovare prodotti già molto veloci ma con capacità non oltre 1 terabyte.

Corsair MP700 ELITE - SSD M.2 - 1 TB - PCIe Gen 5.0

Il nostro punto d'ingresso nel segmento degli SSD PCIe 5.0 è il Corsair MP700 ELITE, prodotto in vendita da pochi giorni che riteniamo davvero molto valido. Questa versione da 1 TB garantisce prestazioni sequenziali sino a 10 GB GB/s, un dissipatore di serie molto curato ed efficiente, mettendo in campo il controller PCIe 5.0 Phison E31T e, cosa più importante, un prezzo imbattibile.

Crucial T700 - SSD M.2 - 1 TB - PCIe Gen 5.0

La seconda opzione che vi proponiamo è il Crucial T700, modello annunciato già da qualche tempo che si fa notare per un buon rapporto qualità/prezzo. Questa versione da 1 TB garantisce prestazioni sequenziali sino a 12,5 GB/s e 1,5 milioni di IOPS nelle letture/scritture casuali, aiutato anche da una DRAM cache dedicata che non guasta mai in ottica reattività.

Corsair MP700 PRO - SSD M.2 - 1 TB - PCIe Gen 5.0

Sempre nella fascia "entry-level" degli SSD PCIe 5.0 da 1 terabyte, questo Corsair MP700 PRO è tra quelli più elaborati per quanto concerne il sistema di dissipazione. Si tratta di un heatsink ad alto profilo con tanto di ventolina per evitare il fenomeno del throttling. Le prestazioni sono sempre ottime, fino a 12,4 GB/s in lettura e 11,8 GB/s in scrittura.

Seagate Firecuda 540 - SSD M.2 - 1 TB - PCIe Gen 5.0

Chiudiamo questa sezione dei modelli PCIe 5.0 più economici con il Seagate Firecuda 540, probabilmente il "più lento" di questa categoria ma tra i migliori quando parliamo di resistenza in scrittura, con 1.000 TBW. Le prestazioni velocistiche comunque non sono male (circa 10 GB/s), mentre segnaliamo l'assenza del dissipatore di serie.

Migliori SSD PCIe 5.0 fascia media

Spostandoci nella fascia media dei Solid State Disk Gen 5.0, per la precisione sino a 400 euro, possiamo ambire quasi sempre a un disco da 2 TB, con prestazioni da top di gamma e, cosa più importante, dissipatore di serie; quest'ultimo in realtà non è vitale se guardiamo a quanto può incidere sul costo finale dell'SSD, inoltre se consideriamo le schede madri enthusiast di ultima generazione ci accorgiamo che può essere anche assente. In questi casi inutile dire che un'unità disco del genere va abbinata a un sistema di pari livello prestazionale .

Lexar NM1090, SSD M.2 - 1TB - PCIe Gen 5.0

Lexar NM1090 è un'altra opzione da valutare se cercate un SSD Gen 5.0 senza spendere troppo, ovviamente con capacità di 1 TB. Questo modello integra un dissipatore ad alto profilo con tanto di RGB; le prestazioni, aiutate anche dalla cache DRAM, arrivano sino a 11,5 GB/s in lettura e 9 GB/s in scrittura.

MSI SPATIUM M570 PRO Frozr - SSD M.2 - 2 TB - PCIe Gen 5.0

Saliamo leggermente di prezzo con l'MSI SPATIUM M570 PRO, un vero bestione per via dell'imponente dissipatore Frozr con heatsink. A bordo troviamo un controller Phison E26, 4 GB di RAM e memorie NAND 3D, un mix che consente di superare i 12 GB/s per una resistenza di 1.400 TBW.

ADATA Legend 970 - SSD M.2 - 2 TB - PCIe Gen 5.0

Un'altra proposta collocata nel segmento di fascia media è l'ADATA Legend 970 da 2 TB, anche questo con un importante dissipatore di calore che raffredda chip NAND e controller. Come molti SSD di fascia medio/alta, questo ADATA monta un controller Phison E26, con 1.400 TBW e prestazioni nell'ordine dei 10 GB/s (1,5 milioni di IOPS).

Sabrent Rocket 5 - SSD M.2 - 2 TB - PCIe Gen 5.0

Con prestazioni di picco pari a 14 GB/s e 1,8 milioni di IOPS nelle scritture casuali, Sabrent Rocket 5 è uno dei più veloci della sua categoria. Questa versione da 2 TB si basa sul controller Phison E26 e memorie NAND selezionate per prestazioni al top; unico neo, non è previsto un dissipatore serio, lasciando lo smaltimento del calore a una semplice placca metallica.

Migliori SSD PCIe 5.0 fascia alta

Solitamente quando parliamo di fascia alta non abbiamo il problema del budget, o meglio, possiamo scegliere l'opzione più adatta alle nostre esigenze, ma sempre senza esagerare o sprecare il denaro. In tale contesto trovate i migliori SSD PCIe 5.0 che potete acquistare in fatto di capacità e prestazioni, in alcuni casi anche con picchi sequenziali di 14 GB/s.

Corsair MP700 PRO SE, SSD M.2 - 4 TB - PCIe Gen 5.0

Tra gli SSD più performanti c'è sicuramente il Corsair MP700 PRO SE, un prodotto che abbiamo provato personalmente nella variante senza heatsink, ma che in questo caso è equipaggiato con un generoso dissipatore attivo, utilissimo per evitare eventuali cali di prestazioni dovute alle temperature. Anche in questo caso il controller è un Phison E26 abbinato a NAND 3D TLC ad alta densità e una cache DRAM pari a 8 GB; un vero missile, capace di abbattere il muro dei 14 GB/s con ottime prestazioni casuali sia in lettura che scrittura.

Crucial T705 - SSD M.2 - 4 TB - PCIe Gen 5.0

Un altro SSD PCIe 5.0 a dir poco prestante è il Crucial T705 nell versione da 4 TB. La base di partenza è sempre Phison E26, mentre tutte le ottimizzazioni Crucial e le memorie Micron a 232 strati fanno volare la velocità di trasferimento sequenziale a 14,1 e 12,6 GB/s, rispettivamente in lettura e scrittura; un vero mostro, accreditato di 2.400 TBW.

Corsair MP700 PRO Hydro X - SSD M.2 - 4 TB - PCIe Gen 5.0

Torniamo in casa Corsair con l'MP700 PRO Hydro X, un'ulteriore variante della gamma MP700 PRO, predisposta per l'inserimento in un impianto a liquido custom. L'idea non è male viste le temperature raggiungibili, anche se le prestazioni assolute non si discostano dagli altri modelli della serie. A bordo è previsto quindi un waterblock disegnato ad hoc, mentre il resto delle caratteristiche non varia e vede all'opera un controller Phison in coppia con NAND 3D di tipo TLC.

Sabrent Rocket 5 - SSD M.2 - 4 TB - PCIe Gen 5.0

Chiudiamo con la variante da 4 TB del Rocket Sabrent 5, ovvero l'SSD Gen 5.0 più veloce disponibile nel listino del produttore statunitense. L'hardware è lo stesso visto sul modello da 2 TB, ovvero controller Phison E26, NAND Micron 232 strati e 4 GB di DRAM Cache (2 GB per il modello da 2 TB); le prestazioni sono anche qui ottime, 14 GB/s nelle letture sequenziali e 12 GB/s nelle scritture.

Migliori SSD PCIe 5.0 in assoluto

Se non avete trovato il prodotto che cercavate in questa guida ai migliori SSD PCIe 5.0, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori SSD PCIe 5.0 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei vari modelli; in futuro potrebbe essere aggiunto anche l’SSD su cui avevate puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Se però avete ancora dubbi o domande di qualsiasi natura, potete lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook e sul nostro canale Telegram delle offerte Offerte Tech, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarvi a scegliere l’SSD più adatto alle vostre esigenze. Se invece siete alla ricerca di un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori SSD PCIe 5.0 in assoluto da prendere in considerazione oggi: