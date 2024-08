A ormai due mesi dalla presentazione dei processori Ryzen 9000, seguito nei giorni scorsi dall’annuncio relativo al “piccolo” posticipo sulla tabella di marcia, nelle scorse ore AMD ha finalmente reso noti i prezzi ufficiali della nuova gamma di CPU desktop basata sulla più recente architettura Zen5, confermando nuovamente le date relative all’effettiva disponibilità sul mercato.

Attraverso un post sul profilo X ufficiale AMD Ryzen, l’azienda statunitense rende noto che i nuovi modelli destinati al mondo dei PC desktop saranno leggermente più costosi di quanto ipotizzato finora, risultando però più economici rispetto alla precedente generazione Ryzen 7000 con Core Zen4. Ma vediamo tutto nel dettaglio riguardo i costi e la data di debutto, immutata però rispetto a quanto dichiarato da AMD nei giorni scorsi.

Tutti i prezzi degli AMD Ryzen 9000, il top di gamma non supera i 650 dollari

Come discusso nei nostri precedenti articoli, la nuova gamma di CPU AMD Ryzen 9000 è composta da quattro modelli, almeno inizialmente. A guidare la carovana di chip Zen5 troviamo l’ormai noto Ryzen 9 9950X, un chip da 16 core e 32 thread con una frequenza Boost che può arrivare a 5,7 GHz e un TDP di 170 watt. Il prezzo del flagship AMD sarà di 649 dollari, circa 50 dollari in più rispetto a quanto ipotizzato, ma in realtà 50 dollari più economico del suo predecessore Ryzen 9 7950X.

A seguire troviamo il Ryzen 9 9900X da 12 core a 499 dollari, il Ryzen 7 9700X (8 core) a 359 dollari e il Ryzen 5 9600X (6 core) a 279 dollari, rispettivamente con un risparmio generazione su generazione che va da 50 a 20 dollari. Non cambia come detto la data di debutto ufficiale, 8 agosto per Ryzen 5 7600X e Ryzen 7 9700X, 15 agosto per i due Ryzen 9.



In attesa di provare con mano i nuovi processori AMD e vederli nelle prime recensioni ufficiali con test indipendenti, ricordiamo che i Ryzen 9000, nome in codice Granite Ridge, utilizzano l’architettura CPU Zen5, rivista e ottimizzata rispetto a Zen4 per garantire un netto balzo prestazionale senza sacrificare l’efficienza. I nuovi modelli utilizzano ancora il socket AMD AM5, risultando retrocompatibili con le attuali schede madri serie 600 con memorie RAM DDR5 e supporto PCI-E 5.0, ma pronti a sfruttare anche le potenzialità dei nuovi modelli con chipset AMD X870E.

Riguardo le prestazioni, AMD pubblicizza un incremento medio dell’IPC rispetto a Zen4 sino al 16%, mentre paragonato alla concorrenza Intel, AMD dichiara prestazioni sino al 56% superiori a un Core i9-14900K, battendolo non solo in ambito produttività ma anche in ambito gaming. Appuntamento quindi alle prossime ore per la scadenza dell’embargo, nell’attesa vi lasciamo con un riepilogo tecnico sulla nuova serie di processori Ryzen 9000: