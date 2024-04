State cercando un set di cavi RGB per il vostro PC, magari con ARGB personalizzabile? Se è così vi trovate nel posto giusto, in questa guida all’acquisto abbiamo raccolto per voi le migliori proposte del momento per chi si appresta a personalizzare la propria build con dei nuovi cavi ad hoc. L’evoluzione tecnologica del mercato PC, della componentistica e di conseguenza degli accessori, ha influenzato e sta tuttora influenzando il segmento del PC building, da sempre terreno di confronto per gli smanettoni e più in generale per tutti quegli utenti che amano creare e montare personalmente il proprio sistema, assemblando uno per uno componenti e accessori.

In questo contesto rientrano anche i cavi, da qualche anno a questa parte sempre più evoluti ed esteticamente accattivanti, con ampie possibilità di personalizzazione. A oggi le proposte dei produttori sono diverse, come al solito per tutte le tasche e soprattutto per tutti i gusti in fatto di design; in questo contesto quindi cercheremo di offrirvi una selezione delle migliori opzioni divise per fascia di prezzo.

Migliori cavi PC RGB: le cose da sapere e cosa offre il mercato

A differenza di componenti e periferiche, la scelta di un cavo RGB è condizionata da meno parametri, o meglio, da meno compromessi da accettare e incognite da considerare. Solitamente, quando siamo davanti all’acquisto di un cavo PC per l’alimentazione, fatta eccezione per l’estetica che è puramente soggettiva, i due aspetti fondamentali che consigliamo di valutare sono ovviamente qualità costruttiva e dimensioni, con particolare attenzione alla lunghezza. Lato estetico e design invece, c’è l’imbarazzo della scelta, non solo per quanto concerne il rivestimento dei cavi, ma anche per la tipologia di illuminazione RGB e i possibili effetti luce ottenibili in base al supporto per i sistemi/software di illuminazione più diffusi.

Riguardo la tipologia di cavi che possiamo reperire in commercio invece, le opzioni sono diverse e vanno dalle semplici prolunghe / coperture per il cavo ATX 24pin, a veri e propri kit completi che includono anche i cavi PCI-E ed EPS dell’alimentatore, per intenderci quelli che vanno collegati a scheda madre e scheda grafica. Rimanendo in questo contesto, è ovvio che prima di procedere con l’acquisto di qualsiasi cavo o kit di cavi RGB, va valutata sempre l’eventule compatibilità con il nostro alimentatore.

Se non siete amanti dei led RGB e dei PC/componenti che sposano questo tipo di estetica, probabilmente non troverete utile estendere questa caratteristica ai cavi di alimentazione. Per tutti quelli che invece puntano a personalizzare al massimo l’estetica e gli effetti luce della propria build custom, verosimilmente via software, l’integrazione di cavi RGB ad-hoc garantirà sicuramente un effetto ancora più accattivante.

Detto questo, per i meno esperti in materia, teniamo a sottolineare che oltre all’elemento estetico, non ci sono particolari giovamenti a utilizzare un cavo RGB rispetto a uno classico, ovvero la maggior parte che equipaggiano i nostri alimentatori; possiamo anzi aggiungere che rispetto ai cavi standard, quelli con RGB richiedono ovviamente un’alimentazione supplementare per i led. Come anticipato sopra, l’offerta dei produttori è abbastanza vasta in fatto di cavi RGB, con prezzi che partono da circa 20 euro, ovvero il minimo che si può investire per iniziare a personalizzare il proprio sistema.

Teniamo a precisare che la guida in questione non è una lista dei migliori cavi per PC presenti sul mercato, ma una selezione accurata dei migliori, almeno in questo momento e secondo i nostri canoni. La selezione dei migliori cavi PC è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi prodotti sono stati provati e si trovano nelle nostre macchine da lavoro.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della nostra selezione è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, non molti produttori di monitor possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio. Pensateci.

Migliori cavi PC Fascia bassa

Partiamo con la fascia bassa, ovvero quel segmento di mercato che guarda a ottimizzare al meglio i costi. In questo caso non possiamo fare miracoli, quindi molto spesso si investe inizialmente su un singolo cavo come quello ATX 24pin o una coppia di cavi PCI-E in base alle esigenze del momento; parola d'ordine compromesso.

Joberio Cavo prolunga GPU ARGB, 2x 8pin PCI-E, 36,5 cm

Disponibile in diverse varianti, con opzioni per schede video e schede madri, questo cavo/prolunga Joberio cerca di offrire un buon compromesso tra qualità, estetica e prezzo. In questo caso abbiamo una prolunga per scheda grafica con led ARGB, il tutto per una gestione ottimale dell'illuminazione del PC.

Noua Vurx Cavo prolunga PSU/scheda madre, ATX 24pin, 25 cm

Se cercate un prolunga per il cavo ATX del vostro alimentatore, questo Noua è economico ed esteticamente gradevole. L'azienda garantisce compatibilità con tutti gli alimentatori, mentre riguardo l'illuminazione abbiamo un curioso effetto arcobaleno.

Yunseity Prolunga Cavo PSU ARGB per PSU e GPU

Questa prolunga Yunseity permette di dare un look accattivante alla nostra build, in modo abbastanza semplice ed economico. Si tratta di cavo in silicone con connettore a 3 pin ARGB 5V, compatibile con i sistemi di illuminazione più diffusi come ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion o MSI Mystic Light. Si può utilizzare come striscia luminosa per il case, per decorare il cavo di alimentazione 24 pin della PSU o come cavo di alimentazione per una scheda grafica.

Bewinner cavo di alimentazione con guaina ARGB per PSU e GPU

Facile da installare, questo cavo ARGB Bewinner è caratterizzato da un nastro di rilegatura incorporato e connettore ARGB 5V a 3 pin per sincronizzare gli effetti luce con la nostra scheda madre. A bordo sono presenti 44 led che danno un tocco di colore al nostro case, con opzioni di installazione per connettore ATX 24 pin o PCI-E 8 pin.

Migliori cavi PC Fascia media

Con un budget leggermente più corposo possiamo iniziare a valutare diverse opzioni, magari considerando di acquistare un kit completo di cavi o, in alternativa, un cavo RGB più avanzato e qualitativamente superiore. Come al solito tutto dipende dall'approccio utente e dalla volontà o meno di mettere in piedi una build con un sistema di illuminazione funzionale e soprattutto personalizzabile oltre che esteticamente accattivante.

Mars Gaming MCA-24 cavo ATX 24pin ARGB da 26,5 cm

Il Mars Gaming MCA-24 è un cavo ARGB per scheda madre in versione ATX a 24 pin, equipaggiato con 16 LED ARGB personalizzabili. Anche questo compatibile con i sistemi di illuminazione RGB dei migliori brand di schede madri, spicca sicuramente per la struttura in rame puro che, abbinato al calibro AWG18 assicura affidabilità e stabilità.

AsiaHorse cavo 24Pin ATX ARGB per scheda madre

Saliamo leggermente col budget per questo valido cavo ARGB 24pin di AsiaHorse che, oltre all'estetica, guarda anche all'ordine e alla gestione nel case grazie all'utilizzo di morbido nylon. Il cavo presenta un design a doppio strato, facile da smontare, ed è completamente plug and play.

Lian Li Strimer Plus V2 cavo ARGB per GPU PCI-E 8pin

Lian Li è una garanzia. Questo cavo ARGB per schede grafiche offre due connettori PCI-E 8 pin con effetti luce davvero originali e personalizzabili. Il prezzo non è basso ma parliamo di uno dei migliori cavi di questo tipo per schede video, non solo per qualità ma anche per affidabilità.

Migliori cavi PC Fascia alta

Se il budget non è un vostro problema, potrete dare sfogo alla vostra fantasia visto che le offerte non mancano. In questo caso cerchiamo di puntare non solo sui prodotti più originali e affidabili ma anche realizzati da brand specializzati, possibilmente con anni di esperienza nel settore.

Sirlyr Cavi PSU ARGB per scheda madre ATX e GPU PCI-E 8pin

Un altro kit che consigliamo a chi cerca una soluzione tutto in uno è quello proposto da Sirlyr. Caratterizzati da una colorazione bianca e un sistema di led RGB, i due cavi si collegano al connettore ATX 24pin della scheda madre e alla GPU/alimentatore per la scheda video che, ovviamente, in questo caso deve supportare il connettore dual 8pin. Compatibilità assicurata con i sistemi RGB più diffusi, mentre lato costruttivo segnaliamo i cavi con nucleo in rame più spesso per adattarsi a qualsiasi tipo di alimentatore.

Lian Li Strimer Plus V2 cavo ARGB per PSU ATX 24pin

Lian Li-Li Strimer Plus V2 è riferimento nel settore per quanto riguarda i cavi ARGB ATX di qualità. Al pari della versione per GPU, questa variante per scheda madre è probabilmente il migliore cavo ATX 24pin che possiamo reperire sul mercato in quanto a estetica e affidabilità. Curato nei dettagli e caratterizzato da gradevoli effetti luce personalizzabili, è il cavo da scegliere se avete il budget a disposizione.

Denpetec cavo prolunga ARGB 24pin

Chiudiamo con il cavo prolunga ARGB 24pin per schede madri proposto da Denpetec. Si tratta di una soluzione che utilizza un controller proprietario per gestire l'alimentazione e l'illuminazione dei LED ARGB, caratteristica che permette di installarlo anche su tutti quei PC e schede madri che non supportano la funzionalità ARGB con connettore 5 volt a pin; basta avere un connettore di alimentazione SATA libero e il gioco è fatto. Tale approccio ovviamente fa lievitare il prezzo, ma considerate che si tratta sempre di una prolunga che va a decorare il vostro cavo ATX 24pin, sicuramente curato nel design ma alla portata di poche tasche.

Migliori cavi PC in assoluto

Se non avete trovato il prodotto che cercavate in questa guida ai migliori cavi PC, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori cavi PC che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei vari modelli, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il cavo o il set di cavi su cui avevate puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Avete ancora dubbi o domande? In questo caso potete lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook e sul nostro canale Telegram delle offerte Offerte Tech, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarvi a scegliere i migliori cavi PC adatti alle vostre esigenze. Se invece siete alla ricerca di un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori cavi PC in assoluto da prendere in considerazione: