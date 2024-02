Negli ultimi anni il mercato delle ventole per PC è cresciuto di pari passo a quello dei sistemi di dissipazione. Che si parli di raffreddamento ad aria o a liquido, dissipatori a torre, radiatori o case importa poco, scegliere la ventola o le ventole giuste per il nostro sistema è una di quelle accortezze che può fare la differenza sul risultato finale e quindi sull’efficienza generale della nostra build.

Rispetto a qualche anno fa, l’offerta dei produttori di ventole è cresciuta in modo esponenziale, non solo per via dell’evoluzione tecnica del settore, ma anche e soprattutto per l’ingresso in campo dell’illuminazione RGB/ARGB che, dati alla mano, ha creato una nicchia di mercato a parte molto proficua. Tenendo presente quest’ultimo elemento, in questa guida sulle Migliori Ventole per PC cercheremo di darvi qualche suggerimento sui migliori prodotti attualmente presenti sul mercato, tenendo sempre a mente che le ventole non sono tutte uguali e non vengono ideate tutte per lo stesso scopo.

Migliori ventole PC: le cose da sapere per scegliere al meglio

Scegliere la ventola giusta per il PC può sembrare un compito difficile, quantomeno agli occhi di un neofita o di quella nicchia di utenza che si limita al solo utilizzo del computer, declinando qualsiasi coinvolgimento di tipo tecnico. La verità come al solito si trova a metà strada, basta acquisire qualche nozione di base sulle caratteristiche per avere quantomeno un’idea di quello che andiamo ad acquistare, limitando eventualmente la percentuale di errore. Ma quali sono i parametri che dobbiamo tenere in considerazione quando scegliamo una ventola?

Una ventola scelta male può impattare direttamente sulle capacità di smaltire il calore da parte del nostro dissipatore, sia ad aria che a liquido, portando in alcuni casi anche al cosiddetto fenomeno del throttling. Non si tratta solo di dissipatori di calore però, anche le ventole per il case scelte con poca cura possono creare problematiche, in primis un cattivo ariflow all’interno del case e quindi un pessimo ricircolo dell’aria con conseguente impatto sulla temperatura dei componenti.

Venendo alle caratteristiche principali da guardare in una ventola, iniziamo con la specifica di base, le dimensioni. Attualmente le ventole per PC più diffuse sono quelle da 120 o 140 millimetri; in mezzo troviamo molti altri tagli, vedi 40, 80 e 200 mm, ma le due viste sopra sono diventate ormai uno standard per i case e i sistemi di dissipazione ad aria e a liquido AiO.

Solitamente le ventole da 140 millimetri hanno un regime rotativo inferiore rispetto a quelle da 120 millimetri; non è una regola in quanto dipende dall’ambito di utilizzo della ventola stessa, è evidente però che più alto è il regime di rotazione più sarà il rumore prodotto che però è giustificato da migliori prestazioni (o capacità di muovere maggiori volumi d’aria).

La velocità di rotazione della ventola, determinata ovviamente dal motore utilizzato dal produttore, è espressa in RPM (Rotazioni per minuto) e rappresenta un’altra caratteristica importante perché come detto incide direttamente sul rumore prodotto (espresso in dBA o decibel) e sulle prestazioni o “airflow“; bisogna inoltre tenere in mente che più saliamo con il regime rotativo più aumentano le vibrazioni della struttura, una buona ventola guarda anche a questo aspetto cercando di ridurlo al minimo.

Riguardo l’airflow o meglio il fan airflow, il parametro che ritroviamo sulle ventole è espresso in CFM (Cubic Feet per Minute) e, semplificando al massimo, rappresenta il volume d’aria che può muovere la ventola a un preciso regime (solitamente minimo e massimo). Anche in questo caso, tolte le prestazioni a parità di specifiche tecniche, una ventola di qualità si mette in evidenza perché riesce a contenere al meglio il rumore rispetto a una ventola economica. Di pari importanza il dato relativo alla pressione statica che, tra le altre cose, ci offre una precisa indicazione sul tipo di ventola che abbiamo davanti.

Oltre all’aspetto pratico e prestazionale, non mettiamo da parte quello relativo all’affidabilità e all’usura nel tempo. A questo proposito le aziende riportano sia il dato MTBF (Mean Time Between Failures) espresso in ore, nonché la garanzia; inutile ribadire che più sono alti questi valori più la ventola può essere considerata affidabile (poi dipende anche dal brand che offre la garanzia).

Migliori ventole PC: tipologia di ventole e cosa offre il mercato

Oltre a caratteristiche come dimensioni e prestazioni, bisogna ribadire che non tutte le ventole per PC sono uguali ed esistono almeno due categorie di ventole differenti. La prima può essere identificata nelle ventole ad alta pressione statica, destinate soprattutto a dissipatori e radiatori; la seconda invece raggruppa quelle ventole pensate per l’ariflow del case, opzione dove si ricerca invece una portata elevata. Le ventole che troviamo in commercio possono avere anche diverse tipologie di connettore; quelle standard (economiche per intenderci e soprattutto di vecchia generazione) solitamente sono dotate di un connettore a tre pin, mentre quelle con connettore 4 pin PWM sono da preferire in quanto ci permettono di gestire il regime rotativo via software in base alle temperature.

Sempre riguardo alla comunicazione col nostro PC, negli ultimi anni abbiamo assistito a un boom di soluzioni di nuova generazione dove le ventole vengono gestite da un controller e da un software proprietario (vedi Corsair iCUE e ad esempio o gli ecosistemi dei competitor) dove in sostanza passa tutto da un header USB; questo è anche il motivo per cui in questi particolari casi consigliamo sempre gli starter pack da tre ventole. Nell’ultimo periodo poi, il trend delle aziende si muove verso nuove idee per semplificare installazione e gestione cavi, puntando tutto su una soluzione a cavo unico (vedi Corsair iCUE Link o Lian Li Unifan). Queste ventole di nuova generazione portano novità anche nella struttura e nel telaio della ventola, che ormai ha anche abbandonato le vecchie viti per sostituirle con cornici magnetiche che semplificano tutto il processo di installazione.

Come anticipato in apertura, l’ingresso in campo delle varie tecnologie di illuminazione a led RGB ha creato un mercato parallelo di ventole; parliamo di un segmento ormai “unificato” se vogliamo, ma comunque in continua evoluzione, possiamo dire di pari passo ai sistemi proprietari dei vari brand di settore. Visto che stiamo preparando una guida ad hoc per le ventole RGB, non andremo troppo nello specifico, limitandoci a segnalare che le più recenti ventole di questa tipologia sono equipaggiati con i migliori led RGB indirizzabili (o ARGB) disponibili sul mercato; in questo caso si tratta di una caratteristica prettamente estetica, non tutti simpatizzano per i led, senza dimenticare che i più sofisticati sistemi di ultima generazione (con tanto di controller) non hanno proprio un consumo trascurabile.

Teniamo a precisare che la guida in questione non è una lista delle migliori ventole presenti sul mercato, ma una selezione accurata delle migliori, almeno in questo momento e secondo i nostri canoni. La selezione delle migliori ventole è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di questi prodotti sono stati provati e si trovano nelle nostre macchine da lavoro.

Migliori Ventole PC Fascia bassa

Non è semplice parlare di fascia bassa per le ventole destinate ai PC. Se guardiamo ai prezzi e alle numerose offerte sul web, le ventole più economiche si possono acquistare anche con qualche euro. Lasciando da parte le possibile prestazioni, noi miriamo soprattutto ad avere una ventola che sia anche qualitativamente valida, questo per garantire affidabilità e una rumorosità ridotta. Per questo motivo abbiamo fissato un tetto per i prodotti di fascia bassa, una cifra di circa 10 euro che coincide tra l'altro con quella che è la nostra proposta base. Con questa cifra difficilmente possiamo trovare una buona ventola che sia anche RGB, quindi in molte occasioni ci si deve accontentare, o comunque scegliere tra qualità/prestazioni ed estetica.

ARCTIC P12 PWM PST

L'ARCTIC P12 PWM PST può essere definita come la base sotto la quale non scendere quando acquistate una ventola da 120mm per i vostri radiatori o dissipatori. Si tratta di una ventola di medie prestazioni, quindi più economica della ARCTIC P12 MAX, ottimizzata per la pressione statica e capace di garantire un valore di 2.20 mmH2O a massimo regime, ovvero a 1.800 RPM. A questo regime il rumore dovrebbe essere di circa 23 dBA con un airflow di 56,3 CFM. Da segnalare il doppio connettore split a 4pin PWM e la modalità 0 dB.

ARCTIC P12 Max

L'Arctic P12 Max da 120 millimetri è una delle ventole più potenti prodotte dall'azienda svizzera. Si tratta di una ventola a elevata pressione statica, ideale quindi per radiatori e dissipatori; offre una connessione PWM a 4pin e un regime rotativo da 200 a 3.300 RPM con supporto 0dB. Caratterizzata da un design elegante, senza RGB e una buona qualità costruttiva, a pieno regime la P12 Max offre una pressione statica di 4.35 mmH2O, mentre il fan airflow si attesta a 81,04 CFM. Riguardo la rumorosità invece, ARCTIC dichiara 25 dBA di media.

DEEPCOOL TF 120S

Se cercate una ventola ad alte prestazioni, di qualità e senza led RGB, questa DeepCool TF 120S potrebbe fare al vostro caso. Vanta nove pale e un design curato che ottimizza la pressione; la connessione è di tipo PWM 4pin e può spingersi sino a 1.500 RPM. A pieno regime avremo una pressione di 2.33 mmAq con airflow di 64,4 CFM, un binomio che le rende versatile a fronte di una rumorosità di picco dichiarata in 32 dBA.

Noctua NF-S12B Redux

Se non volete rinunciare alla qualità e alle prestazioni Noctua, ma al tempo stesso cercate di limitare le spese, la serie di ventole Redux da 120 e 140 mm potrebbe essere il giusto compromesso. Questo modello con connettore PWM e colorazione grigia, raggiunge un picco di 1.200 RPM con un airflow di 59 CFM, caratteristica che la rende ideale per quei case dove non si punta ai led RGB. Le ventole Noctua Redux utilizzano la tecnologia proprietaria SSO-Bearing con cuscinetti autostabilizzanti a pressione d'olio e garantiscono un 150.000 ore di utilizzo con 6 anni di garanzia.

Cooler Master Masterfan Mf120 Halo Argb

Le Cooler Master Masterfan Mf120 Halo Arb sono molto apprezzate dagli amanti dei led RGB, ottimizzate con un sistema indirizzabile e personalizzabile a doppio anello per gli effetti più disparati. Non solo estetica però per questa ventola PWM da 120 mm, compatibile con i vari software dei produttori di schede madri, capace inoltre di spingersi sino a 1.800 RPM con una portata di 47 CFM e una rumorosità di 30 dBA.

ARCTIC P14 PWM PST A-RGB

Se cercate il giusto compromesso tra una ventola performante che abbia anche led RGB e un prezzo non esagerato, la ARCTIC P14 PWM PST A-RGB potrebbe essere un'ottima alternativa. Grazie a un nuovo motore e un design ottimizzato delle pale, questo modello PWM è compatibile con i vari sistemi RGB dei produttori di schede madri, offrendo tra l'altro un regime rotativo regolabile da 950 a 1.900 RPM. La ventola supporta la modalità 0dB e garantisce una pressione statica di 2 mm H2O con un flusso d'aria di 68,9 CFM.

Migliori Ventole PC Fascia medio-alta

Passando alla fascia media, e medio-alta che in questo caso potremmo posizionare da 20 a 30 euro circa euro, troviamo le offerte più disparate e interessanti, non solo per prestazioni e tipologia di ventole, ma anche se guardiamo con interesse a un sistema che integri un'illuminazione RGB, magari personalizzabile. Brand a parte, la maggior parte dei modelli che orbitano in questa fascia di prezzo sono spesso ventole di alta qualità, molto versatili in quanto offrono prestazioni tali che garantiscono ottimi risultati sia in ambito airflow che quando parliamo di radiatori e/o dissipatori di calore.

Noctua NF-A12x15 FLX,

La Noctua NF-A12x15 FLX non è probabilmente la migliore ventola in commercio, ma sicuramente tra le migliori soluzioni da 120 mm con profilo ridotto a 15 mm. Una combinazione, quella tra qualità e prestazioni, che non è semplice trovare in ventole così sottili, ideali per i sistemi compatti dove lo spazio è un problema. Riguardo i dati tecnici, segnaliamo che questo modello si interfaccia con connettore molex tre pin (quindi non PWM), mentre lato prestazioni spicca una pressione statica di 1,53 mm H₂O a pieno regime (1.800 RPM) con rumorosità di picco a 23,9 dBA. A bordo tutte le tecnologie proprietarie Noctua, compreso un adattatore da 3 a 4 pin.

Corsair LL140 RGB

Le ventole Corsair LL RGB sono tra le più ricercate dagli amanti degli RGB per via dell'illuminazione dual light a 16 led indipendenti, ampiamente personalizzabili con il software Corsair iCUE. Il modello Corsair LL140 RGB è l'ideale per i case che supportano ventole da 140 mm per ottimizzare l'airflow; presenta un regime rotativo di 600-1.300 RPM e riesce a garantire una portata di oltre 51 CFM con una rumorosità massima di 25 dBA.

be quiet! SILENT WINGS 4

Se cercate una ventola silenziosa e affidabile, da utilizzare magari nel case in una build tutta nera senza RGB, la be quiet! SILENT WINGS 4 120 mm potrebbe essere una scelta da valutare. Grazie alla tecnologia Advanced Fluid-dynamic Bearing, le vibrazioni del motore vengono ridotte al minimo, mantenendo la rumorosità entro i 19 dBA a pieno regime, ossia a 1.600 RPM con un airflow dichiarato dall'azienda in circa 49 CFM. Di rilievo il dato sulla durata/affidabilità, ben 300.000 ore!

Noctua NF-F12 iPPC-3000 PWM

Se cercate il top, senza alcun compromesso per prestazioni e affidabilità, la serie Noctua NF-A IPPC fa al vostro caso. Questa particolare linea, nata per ambiti industriali, ma sdoganata nel mercato PC, offre il meglio della tecnologia e della qualità dell'azienda austriaca. Disponibile anche in versione da 140mm, il modello PWM da 120mm è capace di 3.000 RPM e una pressione statica pari a 7,6 mm H₂O; l'airfolw arriva invece a 109 CFM con una rumorosità di 43,5 dBA. Un vero mostro di prestazioni.

Corsair ML140 Pro Led Bianco

Corsair ML140 Pro è una ventola ad alte prestazioni versatile, buona per radiatori ma anche da utilizzare nel case. Questo modello, disponibile senza led o con led monocolore (bianco in questo caso), sfrutta un particolare design per ridurre le vibrazioni definito da Corsair a "lievitazione magnetica". Le prestazioni sono notevoli, con un airflow di 97 CFM e un valore di pressione statica di 3.0 mm-H2O a pieno regime, ovvero a 2.000 RPM (e 37 dBA).

Migliori Ventole PC Fascia enthusiast

Nel segmento top troviamo tutte quelle ventole di ultima generazione che non solo puntano alle migliori prestazioni possibili, ma offrono anche funzionalità aggiuntive e un'estetica super curata ed elaborata. Tutti i prodotti di questa fascia sono caratterizzati da un funzionamento legato a un ecosistema proprietario, che sia di un marchio piuttosto che un altro attualmente fa poca differenza in quanto i vari competitor si marcano a vicenda anche sui prezzi.

Il costo di questi particolari modelli lievita anche perché fanno parte di sistemi a singolo cavo, una peculiarità che permette di semplificare l'installazione e la manutenzione, rendendo tutta la build più ordinata ed esteticamente accattivante. Come anticipato in apertura, per tali opzioni consigliamo sempre l'acquisto di quello che viene normalmente chiamato Starter Pack, di solito un kit da tre ventole che però prevede anche il controller proprietario per gestirle. Inutile dire che in questi casi si sale decisamente con i costi, mentre se vogliamo considerare una singola ventola di questo tipo (di qualsiasi marca) il prezzo oscilla tra 45 e 50 euro.

Noctua NF-A14 iPPC-3000 PWM

Se cercate il top, senza alcun compromesso per prestazioni e affidabilità, la serie Noctua NF-A IPPC fa al vostro caso. Questa particolare linea, nata per ambiti industriali, ma sdoganata nel mercato PC, offre il meglio della tecnologia e della qualità dell'azienda austriaca. Disponibile anche in versione da 120mm, il modello PWM da 120mm è probabilmente una delle ventole più potenti in commercio. Capace di 3.000 RPM e una pressione statica di ben 10,5 mm H₂O; l'airfolw arriva invece a 158 CFM con una rumorosità di circa 41 dBA. Il top per qualsiasi ambito.

Noctua NF-A12X25 PWM Nera

La Noctua NF-A12x25 è considerata una delle migliori ventole da 120 millimetri in circolazione. Questa variante nera Chromax.Black risulta esteticamente più accattivante di quella classica beige e marrone, garantendo comunque il top in fatto di qualità, affidabilità e prestazioni. Grazie alle tecnologie proprietarie messe in campo da Noctua, questo modello garantisce una pressione statica di 2,34 mm H₂O a 2.000 RPM, ma soprattutto con soli 22,6 dBA di rumore prodotto.

Corsair iCUE Link QX140 RGB

Le Corsair iCUE Link QX140 RGB sono tra le opzioni più avanzate nel segmento delle ventole RGB, il tutto grazie anche all'ecosistema iCUE Link con un singolo cavo e connessioni a cascata. Questa ventola, che con lo Starter kit da tre pezzi arriva complete di hub USB (singola va abbinata a un sistema iCUE Link già esistente), vanta un cuscinetto magnetico che riduce le vibrazioni e prestazioni ottime da renderla ideale per diversi scenari. Quanto a dati tecnici, questa QX140 RGB non è solo bella, ha un regime massimo di 2.000 RPM con una pressione statica di 3,5 mm-H2O e un airflow di 82,5 CFM, il tutto con una rumorosità di picco pari a 37 dBA.

Lian Li UNI FAN SL120 V2 RGB PWM (Kit da 3)

Quando parliamo di ventole RGB modulari, le Lian Li UNI FAN SL sono sicuramente un punto di riferimento. Qualitativamente impeccabili, con un design originale e tantissimi effetti RGB ottenibili con il software L-Connect 3, queste ventole si collegano con un singolo cavo all'hub (presente solo nel pack da tre). Oltre all'estetica, non mancano le prestazioni che, a fronte di un regime rotativo di 2.000 RPM, vedono queste ventole capaci di una pressione statica di 2.59 mmH2O e un airflow sino a 64,5 CFM, il tutto con poco meno di 30 dBA.

Thermaltake Riing Quad 14 RGB

Anche Thermaltake non scherza nel segmento di fascia alta delle ventole RGB e con la gamma Riing Quad propone tra le ventole da 120 e 140 mm più valide. Questo modello da tre unità da 140 mm con controller, prevede ventole con quattro anelli RGB indipendenti da 56 led, per effetti straordinari e funzionalità vocali avanzate con supporto Amazon Alexa. La qualità è impeccabile, mentre la scheda tecnica ci parla di ventole da 1.400 RPM con una pressione statica sino a 1.71 mm-H2O e un airflow pari a 60 CFM; la rumorosità è dichiarata in 26 dBA mentre non fa impazzire il dato relativo alla longevità, circa 45.000 ore.

Corsair iCUE Link QX120 RGB Starter Kit con iCUE Link System Hub

Le Corsair iCUE Link QX120 RGB rappresentano sicuramente tra le opzioni più avanzate quando parliamo di ventole RGB e possibilità di sfruttare l'ecosistema iCUE Link con un singolo cavo e connessioni a cascata. Queste tre ventole, che con lo Starter kit arrivano complete di hub USB (singola non la potete usare), vantano un cuscinetto magnetico che riduce le vibrazioni e prestazioni tali da renderle molto flessibili. Quanto a dati tecnici, le QX120 RGB arrivano a 2.400 RPM con una pressione statica di 3.8 mm-H2O e un airflow di 63 CFM, il tutto con una rumorosità di picco pari a 37 dBA.

Migliori Ventole PC in assoluto

