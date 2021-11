Un nuovo aggiornamento di Amazon Photos per iOS introduce un nuovo look e una serie di nuove funzionalità per gli utenti Apple.

Le novità includono una schermata iniziale semplificata che migliora l’esperienza generale di navigazione e una funzionalità dedicata ai ricordi ottimizzata che rende più facile trovare le foto del passato.

Amazon Photos sfoggia una nuova interfaccia e introduce nuove funzionalità su iOS

Con la nuova interfaccia ora tutto è a portata di pollice grazie a una rinnovata manovrabilità sui dispositivi mobili, mentre le presentazioni personalizzate forniscono accesso regolare ai ricordi fotografici.

Ora è possibile guardare un feed giornaliero per i propri ricordi, inclusi quelli degli anni passati che ricadono nella data odierna, come viaggi, eventi in compagina, momenti salienti della stagione e mix casuali giornalieri progettati per sorprendere e deliziare l’utente.

Tutto questo e molto altro è dettagliato nel post dell’annuncio pubblicato dal colosso dell’e-commerce. L’aggiornamento migliora di molto questo servizio di Amazon, ma probabilmente non è ancora la migliore soluzione per archiviare le foto su iPhone.

Con l’occasione ricordiamo che il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte.

