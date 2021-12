Vuoi trasferire delle foto da iPhone al PC, magari perché devi condividerle per lavoro o devi modificarle per la pubblicazione, ma non sai come fare? Bene, sappi che ci sono vari modi per spostare foto dalla memoria dell’iPhone al computer Windows. Nei prossimi paragrafi troverai soltanto i metodi migliori e più semplici da utilizzare per scambiare foto tra i tuoi dispositivi senza perderci troppo la testa.

Come trasferire foto da iPhone a PC Windows tramite cavo USB

Il primo metodo per spostare foto da iPhone alla memoria del PC è anche quello più semplice: utilizzare un cavo USB/Lightning da collegare ad un ingresso libero del tuo computer. Per evitare qualsiasi problema di compatibilità è sempre meglio utilizzare il cavo che arriva in dotazione con l’iPhone, quello che usi normalmente per la ricarica del tuo smartphone: utilizzare un cavo economico comprato su Amazon oppure dal negozietto sotto casa potrebbe infatti portare problemi di compatibilità.

Ora collega il cavo al tuo PC Windows e connetti l’altra estremità del cavo Lightning all’iPhone: sullo schermo dello smartphone dovrebbe comparire il messaggio a schermo “Vuoi consentire a questo dispositivo di accedere alle foto e ai video?“. Per proseguire con il trasferimento delle foto da iPhone premi su Consenti e apri Esplora File. Se non sai come accedere ad Esplora File, o non riesci a trovare l’icona a forma di cartella sul desktop, premi il tasto Win e digita “Esplora File” da tastiera: sarà il primo risultato di ricerca.

Nella barra laterale di Esplora File troverai una serie di collegamenti rapidi: scorri in basso fino a trovare Questo PC, ed espandi la categoria cliccando sulla freccetta posta accanto. Con il telefono collegato ed autorizzato, dovresti visualizzare l’icona di uno smartphone con scritto Apple iPhone: cliccaci su con il tasto sinistro del mouse. A questo punto, nella colonna a destra, dovresti visualizzare Internal Storage, ovvero la memoria interna dell’iPhone che hai collegato: clicca due volte, e poi altre due per accedere alla cartella DCIM, che contiene le foto su iPhone.

All’interno troverai cartelle multiple, solitamente suddivise per data, così da rendere più facile la localizzazione delle foto. Seleziona la foto che vuoi trasferire su computer – tenendo premuto il tasto Ctrl se desideri selezionare immagini multiple – e poi premi il tasto destro e seleziona Copia. Per trasferirle, recati nella cartella sul PC dove vuoi collocare le fotografie e clicca col tasto destro del mouse su di una parte vuota selezionando l’opzione Incolla.

Un consiglio sul trasferimento di foto e video da iPhone a PC: se puoi , evita di copiare intere cartelle o molti file contemporaneamente. Diciamo che Esplora File e iPhone non vanno esattamente d’accordo, in termini di stabilità: capita spesso che il processo sia molto lento, o che non sia possibile terminare la copia delle foto. Per esperienza è meglio non esagerare con la copia, e soprattutto evitare di navigare nelle sottocartelle su iPhone in modo troppo rapido.

Se le foto che desideri copiare su iPhone sono nel formato HEIC – High Efficiency Image Container – puoi andare in Impostazioni > Foto e in fondo abilitare l’opzione Automatico quando trasferisci foto sul Mac o su un PC.

Trasferire foto da iPhone a PC wireless

Se copiare foto e video da iPhone al computer tramite cavo USB è il sistema più semplice, non è detto che sia anche il più pratico: cosa fare se non abbiamo a portata di mano un cavo di collegamento, oppure se vogliamo avere accesso alle foto su iPhone in modo più rapido? Nessun problema, ci sono metodi migliori per effettuare il trasferimento. Di seguito troverai i modi più semplici per trasferire in modalità wireless, ovvero senza fili, le foto da iPhone: i possessori di un computer Apple possono sfruttare la funzionalità AirDrop, ma purtroppo questa non è disponibile per i PC Windows. Ecco perché bisogna diventare un po’ creativi e usare soluzioni alternative per rimediare a questa mancanza.

Copiare foto da iPhone a PC con Snapdrop

Snapdrop è una piccola gemma di programma che consente di emulare il trasferimento di file in stile AirDrop: stiamo parlando foto e video che puoi copiare dal vostro iPhone a qualsiasi dispositivo, compreso un computer con a bordo Windows. Sì, hai capito bene: con Snapdrop puoi inviare al tuo PC non soltanto foto e video, ma anche documenti come gli allegati PDF delle email che hai ricevuto, o qualsiasi altro file che hai salvato sulla memoria del tuo iPhone. La parte migliore è che Snapdrop è open source, compatibile con tutte le piattaforme, ha bisogno soltanto di un browser per funzionare ma soprattutto è completamente gratuito: impossibile non amarlo.

Quello che devi fare per trasferire foto da iPhone al PC usando Snapdrop è assicurarti che entrambi i dispositivi siano collegati alla stessa rete Wi-Fi. Quando sei sicuro che entrambi i device sono sotto la stessa rete Wi-Fi apri il browser sul computer e vai all’indirizzo www.snapdrop.net, ripetendo la stessa operazione su iPhone. Sullo schermo del telefono dovrebbe comparire un’icona con un nome identificativo e scritto in piccolo il tipo di browser utilizzato dal computer: facendo tap sull’icona puoi scegliere di inviare un file scegliendolo dalla Libreria Foto o dalla memoria interna.

Una volta scelte le foto da trasferire, il processo di trasferimento inizierà: ora andiamo sul browser del computer e clicchiamo su Save per salvare le foto sul computer. L’operazione avviene in modo molto rapido grazie alla velocità di connessione della rete Wi-Fi, pertanto usare Snapdrop è spesso il sistema più rapido per condividere foto tra iPhone e PC. Se però non abbiamo la possibilità di collegare i dispositivi alla stessa rete Wi-Fi c’è una soluzione “creativa” che sfrutta iCloud: ne parliamo approfonditamente nel prossimo paragrafo.

Le migliori app per trasferire foto da iPhone a PC

Stai cercando l’app più pratica e comoda per copiare foto da iPhone al computer? Bene, perché ci sono delle valide soluzioni al tuo problema, che proverò ad illustrarti in dettaglio nei prossimi paragrafi. Per dovere di cronaca, sappi che esistono decine di app che permettono di trasferire file o foto da iPhone a PC e viceversa: provarle e recensirle tutte meriterebbe una guida a parte. Ecco perché qui troverai soltanto le app più utilizzate, quelle più sicure e che ti permettono di trasferire foto in modo rapido, senza doversi preoccupare. Se però ne trovi qualcuno che davvero merita perché non ci racconti la tua esperienza nel box commenti qui sotto? Siamo sempre pronti a usare un’app valida che fa quel che deve!

Scaricare foto da iPhone a PC con iCloud per Windows

Salvare le foto su iCloud come backup da avere sempre a disposizione è uno dei modi migliori per non perdere mai un ricordo su iPhone: pochi sanno però che è possibile trasferire le foto di iPhone da iCloud direttamente sul proprio computer. Ovviamente questa operazione funziona soltanto con le foto che sono state già caricate su iCloud, per cui il consiglio è quello di attivare il caricamento automatico delle foto dalle impostazioni di iOS.

Per scaricare foto tramite iCloud per Windows devi per prima cosa installare il software per Windows a questo indirizzo. Una volta installato il software apri iCloud per Windows ed effettua l’accesso con le credenziali del tuo ID Apple: ricorda che l’account deve essere lo stesso che usi sul tuo iPhone. Ora che hai scaricato il programma e hai inserito i dati di accesso apri Esplora File: nella colonna a sinistra c’è una nuova icona, Foto iCloud.

Cliccando sull’icona avrai accesso ai dati salvati nel cloud: seleziona le immagini o le cartelle che vuoi trasferire su PC – tenendo premuto il tasto Ctrl per selezioni multiple – e poi fai clic col pulsante destro del mouse sulla selezione, scegliendo poi Copia. Nella cartella di destinazione premi il tasto destro del mouse e seleziona Incolla per scaricare le foto selezionate in precedenza.

Usare servizi storage cloud di terze parti come Google Drive e Dropbox

Un altro modo per trasferire foto da iPhone a PC è utilizzare un servizio di storage in cloud: Google, Amazon, Dropbox e OneDrive sono soltanto alcune delle possibilità, puoi scegliere il gestore che preferite. Ognuno di questi servizi permette di scaricare un’app sul tuo iPhone così da caricare nella memoria cloud foto e video. Una volta caricate le foto su uno di questi servizi, queste sono accessibili da qualsiasi altro dispositivo, compreso il tuo PC Windows: scaricare foto diventa così estremamente semplice e non solo. Alcuni servizi come Google Foto permettono ad esempio di effettuare una ricerca per località o per soggetti ritratti, utilizzando meccanismi di machine learning e i metadati EXIF delle tue fotografie: se vuoi accedere alle foto che hai scattato in una località precisa o in un periodo di tempo ben determinato, puoi farlo in pochi clic.

Tutto questo però ha un costo, che varia da servizio a servizio: di norma ognuno dei cloud storage citati offre una quantità piuttosto esigua di spazio gratuito. Ad esempio, Dropbox offre 5 GB di spazio di archiviazione, così come OneDrive; Google Foto è legato a doppio filo a Google Drive, per cui gli utenti possono usufruire di 15 GB di spazio di archiviazione per foto, video e file; Amazon offre Amazon Photos come parte integrante del suo pacchetto di vantaggi Amazon Prime e permette di caricare un numero illimitato di foto sul telefono senza diminuizione della risoluzione o della qualità.

Se stai pensando che Amazon Photos sia uno dei servizi più convenienti per caricare foto online hai perfettamente ragione: l’offerta di Amazon è difficile da battere, ma bisogna tener conto che bisogna pagare una sottoscrizione Amazon Prime per poterne usufruire. Se non si utilizzano altri vantaggi come Prime Video o la consegna gratuita sui prodotti Prime acquistati, è bene valutare il costo per un piano dati con gli altri servizi di cloud storage: solitamente si parte da 2 euro al mese per avere 100 GB di archiviazione in più.

Qualunque sia il servizio che più convince, trasferire foto da iPhone a PC diventa estremamente semplice ed efficiente: puoi accedere dal browser del tuo PC o di qualunque altro PC al mondo connesso ad Internet e scaricare in pochi secondi tutte le foto che ti servono. Se volete approfondire l’argomento date un’occhiata alla nostra guida ai migliori servizi di cloud storage.

Sincronizzare foto da iPhone con iTunes

La prima cosa da fare è collegare il dispositivo al computer ed autorizzare la connessione sullo schermo di iPhone quando compare il messaggio: premi su Consenti. Apri l’app iTunes su PC e premi il pulsante Dispositivo, con l’icona dello smartphone Apple: lo trovi nella parte alta dell’interfaccia. Dovresti visualizzare le informazioni riguardanti il tuo smartphone, come la percentuale di carica residua e la quantità di memoria interna.

Ora premi su Foto e poi successivamente su Sincronizza foto, avendo cura di scegliere l’album che desideri trasferire: poi anche selezionare tutte le cartelle o tutti gli album, la scelta è tua. Quando sei pronto a sincronizzare le foto da iPhone a PC con iTunes clicca su Applica e il processo partirà. A seconda della dimensioni delle cartelle e dalla quantità di foto e video in esse contenute, potrebbero volerci alcuni minuti: prenditi una pausa per sgranchire le gambe e poi torna quando il processo sarà completato.

Importare foto da iPhone su PC con Windows 10 tramite Foto

Nel caso il tuo computer sia aggiornato a Windows 10 puoi utilizzare anche la funzione Importa dell’app Foto: collega iPhone al PC nel modo che ti ho appena spiegato poche righe fa e apri l’app Foto. Se non trovi l’app puoi premere il pulsante Win e digitare “Foto”, apparirà nei risultati di ricerca. Quando colleghi iPhone per la prima volta nell’applicazione Foto di Windows un messaggio ti chiede se desideri importare dati dal telefono: clicca su Importa in alto a destra e poi scegli l’opzione Da un dispositivo connesso. L’applicazione effettuerà una scansione sui dispositivi collegati, pertanto assicurati che iPhone sia l’unico collegato.

Una volta terminata la scansione la finestra Importa elementi ti permette di selezionare le foto che vuoi importare: per impostazione predefinita la cartella in cui le foto vengono importate su PC è C:\Users

omeutente\Pictures, ma è possibile cambiarla cliccando su Cambia destinazione. Molto utile la possibilità di raggruppare gli elementi da importare con divisione mensile, ci sono tasti di spunta appositi per velocizzare l’operazione. Una volta che hai scelto gli elementi da importare clicca sul pulsante in basso per avviare l’operazione. Anche qui vale lo stesso consiglio dato per il metodo precedente: se utilizzate Foto e scegliete troppe foto da importare in una sola volta l’operazione potrebbe fallire. A questo punto dovrete ripetere i passaggi appena descritti e trasferire così un po’ alla volta le foto su PC.

