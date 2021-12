Dal 6 dicembre è entrato in vigore il super green pass, che va ad affiancarsi al green pass base. Il super green pass è la certificazione che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19, al contrario il green pass normale viene assegnato solo con l’esito negativo di un tampone, sia molecolare che antigenico rapido.

Prima di capire che cosa cambia di fatto con il possesso del green pass rafforzato a differenza del green pass base, spieghiamo prima di tutto come ottenere il super green pass.

Come ottenere il super green pass se sono già vaccinato o guarito dal Covid

Il green pass in possesso delle persone già vaccinate o guarite dal Covid-19 viene riconosciuto in automatico come super green pass. Non c’è dunque bisogno di scaricare una nuova certificazione, a meno che non ci si sottoponga alla somministrazione della seconda o terza dose, dopo la quale si riceve via SMS un nuovo codice AUTHCODE da usare per scaricare di nuovo la certificazione.

Se dunque hai già ricevuto almeno la prima dose del vaccino o sei guarito dal Covid, non devi fare nulla: a partire dal 6 dicembre, il green pass che hai utilizzato fino ad oggi vale in automatico come super green pass. Questo sia se utilizzi il green pass in formato cartaceo sia se mostri agli addetti alle verifiche il QR Code della certificazione verde tramite l’app Immuni o l’app IO.

Ho ricevuto il green pass dopo l’esito negativo del tampone: come ottengo il super green pass?

Le persone che hanno scaricato il green pass dopo l’esito negativo del tampone possono ottenere il super green pass soltanto sottoponendosi a vaccinazione o dimostrando di essere guarite dal Covid. Infatti, come già spiegato all’inizio, per avere il green pass rafforzato non è più sufficiente l’esito negativo del tampone molecolare o quello rapido.

Non è un mistero che l’obiettivo del governo sia migliorare i numeri della campagna vaccinale, così da ottenere una maggiore protezione dal virus a livello nazionale e tenere sotto controllo la curva dei contagi. Più è alto il numero delle persone vaccinate, minore sarà la circolazione del Covid tra la popolazione, requisito indispensabile per mantenere aperte le attività ed evitare nuove chiusure.

Come ottenere il super green pass dopo la terza dose

Appartieni all’84% di persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale e che a breve si sottoporranno alla terza dose? Di seguito riportiamo in breve quali sono gli strumenti disponibili per scaricare il super green pass una volta ricevuto l’SMS con il nuovo codice AUTHCODE.

Con la tessera sanitaria

Entro le 48 ore dalla somministrazione della terza dose di vaccino riceverai un SMS o un’email con un nuovo codice AUTHCODE. Memorizza il codice AUTHCODE, tieni a portato di mano la tessera sanitaria, quindi collegati al sito dgc.gov.it.

Una volta che sei sulla home page clicca sul link Tessera Sanitaria, digita poi le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data di scadenza della stessa; sotto Tipo codice seleziona AUTHCODE, mentre nel campo Codice identificativo inserisci il codice ricevuto via SMS o email.

A questo punto non ti rimane che selezionare la lingua della certificazione, digitare il codice di sicurezza riportato sullo schermo nel campo Inserisci i caratteri che vedi, e fare clic su Recupera autocertificazione.

Nella nuova pagina che si apre clicca sul bottone Scarica certificazione per eseguire il download del documento PDF contenente il super green pass e il QR Code da mostrare su richiesta. Questa, come le altre che seguono, è la medesima procedura richiesta fino ad oggi per ottenere il green pass europeo.

Con l’identità digitale (SPID o CIE)

Il super green pass può essere scaricato tramite il sito dgc.gov.it anche usando l’identità digitale, dunque tramite SPID o CIE. Collegati a questa pagina, seleziona lo strumento d’identità digitale che desideri usare, quindi clicca su Entra con SPID/CIE e segui le istruzioni riportate sullo schermo.

Se scegli di scaricare il green pass rafforzato con lo SPID dovrai selezionare il provider con cui hai portato a termine la registrazione dell’identità digitale, per poi inserire le credenziali di accesso (nome utente e password). Se intendi usare lo SPID ma non ne hai ancora uno, leggi attentamente la nostra guida su come fare lo SPID online e richiedere l’identità digitale.

Se invece scegli la Carta d’Identità Elettronica, assicurati di essere in possesso di uno smartphone che rispetti i seguenti requisiti:

Android 6 o versioni successive

iOS 13 o versioni successive

tecnologia NFC disponibile

app Cie ID già installata e configurata

Con l’app Immuni

Per scaricare il super green pass dopo la terza dose è possibile usare anche l’app Immuni. Se ancora non lo hai fatto, scaricala dal Play Store di Google o dall’App Store di Apple. Al termine del download, apri Immuni, completa la configurazione iniziale, dopodiché seleziona il riquadro EU Digital Covid Certificate e pigia su Recupera EU Digital Covid Certificate.

Tutto quello che ti occorre per ottenere il green pass rafforzato con Immuni è digitare le ultime 8 cifre della tessera sanitaria, la data di scadenza della stessa e il codice AUTHCODE ricevuto tramite SMS o email entro 48 ore dalla somministrazione della terza dose di vaccino.

Questi i requisiti minimi per il download dell’app Immuni:

Android 6 o versioni successive

o versioni successive iOS 13.5 o versioni successive

Con l’app IO

Se sei in possesso dell’identità digitale, una a scelta tra SPID e CIE, il modo più semplice per ottenere il super green pass è scaricare l’app IO ed eseguire l’accesso tramite le proprie credenziali. Una volta effettuato il login la certificazione verde è disponibile in automatico.

Inoltre, a differenza di Immuni, i requisiti minimi garantiscono l’utilizzo dell’app su un maggior numero di smartphone:

Android 5 o versioni successive

o versioni successive iOS 10 o versioni successive

Dal Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale

Un’altra opzione disponibile per scaricare il super green pass è il Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, il cassetto digitale dove è riposta l’intera documentazione sanitaria di ciascun cittadino italiano, incluso il green pass rafforzato.

Per accedere al FSE occorre essere in possesso dello SPID o della CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Completato con successo il login dalla pagina fascicolosanitario.gov.it, per ottenere la certificazione di avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid è sufficiente accedere all’elenco dei propri documenti sanitari.

Nota: le certificazioni sono visualizzate in ordine cronologico.

Faq super green pass: le domande più frequenti

D: Qual è la differenza tra super green pass e green pass base?

R: Il green pass rafforzato si ottiene con la vaccinazione o la guarigione dal virus, il green base anche con il tampone molecolare o antigenico (rapido). A partire dal 6 dicembre 2021 il possesso del super green pass dà diritto a una maggiore libertà di movimento rispetto al green pass base.

D: Qual è la durata del super green pass?

R: Dal 15 dicembre la scadenza del certificato verde passerà da 12 a 9 mesi. La durata sarà calcolata dalla data dell’ultima somministrazione oppure dal giorno riportato sul certificato di avvenuta guarigione. Ciò significa che chi ha terminato il ciclo vaccinale entro il 15 marzo di quest’anno, a partire dal 15 dicembre dovrà fare la terza dose se vorrà ottenere il super green pass.

D: A cosa serve il super green pass?

R: A differenza del green pass base, il green pass rafforzato consente di accedere alla mensa del luogo di lavoro, entrare in tutti i locali pubblici al chiuso senza limitazioni di posto al tavolo (in zona bianca), mangiare al ristorante e al bar in zona arancione, frequentare cinema, teatri, musei, mostre, concerti, discoteche, sale da ballo, palestre, piscine, cerimonie pubbliche e circoli sportivi in zona bianca, gialla e arancione.

D: Cosa succede in caso di contagio?

R: Se la persona in possesso del super green pass viene trovata positiva al Covid-19, il super green è automaticamente sospeso. Si tratta di una sospensione comunque temporanea: a guarigione avvenuta, il green pass rafforzato tornerà ad essere valido fino alla data di scadenza.

D: Per andare al lavoro ho bisogno del super green pass?

R: No, sarà sufficiente il green pass base, rilasciato alle persone che si sottopongono al tampone molecolare o rapido.

D: Per usare i mezzi di trasporto pubblici devo mostrare il super green pass?

R: No, basterà il green pass base. Rispetto al passato però c’è un’importante novità: il tampone molecolare o antigenico, il cui esito negativo dà diritto al green pass normale, sarà obbligatorio per viaggiare anche in autobus e metropolitana.

D: Gli studenti dai 12 anni in su devono mostrare il super green pass per accedere a scuola?

R: No, non è richiesta alcuna certificazione verde per l’accesso a scuola, né il green pass base né il green pass rafforzato. Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio però gli alunni di età pari o superiore a 12 anni dovranno essere in possesso del green pass base per salire sui mezzi di trasporto pubblici.

D: Ho bisogno del super green pass per soggiornare in hotel?

R: No, sarà sufficiente il green pass normale rilasciato dopo l’esito negativo di un tampone molecolare (validità 72 ore) o antigenico (validità 48 ore). Anche in questo caso si tratta di una grossa novità rispetto al passato, dal momento che prima del 6 dicembre per entrare in qualsiasi hotel non era necessario nemmeno il tampone.

Ti potrebbe interessare anche: Green pass, cosa fare se non arriva l’SMS con il codice