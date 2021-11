Supercell ha da qualche settimana rilasciato un nuovo gioco per Android e iOS sempre incentrato sul suo universo di personaggi: Clash Mini. Il titolo in questione al momento è ancora in una fase beta ma cosa più importante non è stato rilasciato a livello mondiale: al momento Clash Mini è disponibile solo per chi risiede in Finlandia, Canada, Svezia, Danimarca, Norvegia e Islanda. Chi non vive in uno di questi 6 paesi quindi non puoi giocarci, tuttavia tramite un semplice trucco è comunque possibile installare in Italia il gioco. Ecco quindi come installare Clash Mini su Android o su iOS.

Come installare Clash Mini su Android

Per procedere all’installazione su Android di Clash Mini avrete bisogno di una VPN. In questo modo ingannerete lo store permettendo così di trovare e scaricare il gioco in questione. Vi suggeriamo di installare F-Secure FREEDOME VPN, ma se già possedete un’altra applicazione usate quella. Per installare quindi il nuovo gioco della Supercell dovete eseguire 2 semplici passaggi: installare una VPN e creare un nuovo account Google.

Attivazione di F-Secure VPN

L’attivazione della VPN tramite questa applicazione è davvero semplice, vediamo i passaggi:

Aprire l’applicazione e scorrete le prime videate

Cliccate su Inizia ad usare Freedome e successivamente su accetta

Tra le 2 scelte cliccare sulla prima: Utilizza le reti WiFi e mobili

Fatto, a questo punto non vi resta che attivare la VPN sulla Finlandia o su uno dei 6 paesi sopra citati. Per attivarla dovete cliccare sul paese, di default su Italia e scegliere altre posizioni, successivamente scegliere Finlandia, Espoo. Tornate indietro e cliccate sul bottone bianco in centro; la prima volta che attiverete la VPN vi verrà chiesto di accettare la richiesta di connessione. Accettate.

Creazione di un nuovo account Google

La sola VPN sfortunatamente non vi consente di trovare Clash Mini sul Play Store. Uno dei requisiti, in attesa che il gioco venga rilasciato a livello mondiale, è quello di avere un account Google “residente” in uno di quei paesi.

Per creare l’account andate sul Play Store e cliccate sulla linguetta che appare alla destra del profilo esistente. Si aprirà una tendina, scegliete Aggiungi un altro account. A questo punto i passaggi sono quelli di sempre, ultimate la creazione del nuovo account così da procedere all’installazione di Clash Mini su Android.

Attenzione: La VPN ed il nuovo account Google servono solamente per l’installazione di Clash Mini. Una volta installato non sarà necessario essere collegati od usare il nuovo account Google, potrete quindi scollegare l’account e cancellare l’applicazione VPN.

Se avete rispettato correttamente i requisiti di installazione non vi resta altro che aprire il Play Store e cercare Clash Mini. Mi raccomando, assicuratevi di essere connessi alla VPN o il gioco non lo troverete.

Una volta trovato procedete come sempre: cliccate su installa e attendete che finisca l’installazione.

That’s all.

Come installare Clash Mini su iOS

Installare Clash Mini su iOS è molto più semplice. A differenza di Android, su iOS non è richiesta la VPN.

Per mettere Clash Mini su iOS vi basterà solo cambiare la regione al vostro account Apple. Vediamo i passaggi:

Aprire l’App Store, cliccare sulla propria foto profilo e successivamente sul Nome e Cognome.

Ora che siete nelle impostazioni dell’account, cliccate su Paese/Regione

Cliccare su Cambia il paese o la regione e scegliere Finlandia.

Accettare tutto e completare il profilo con le informazioni richieste.

Fatti questi passaggi vi troverete Clash Mini nell’App Store.

Attenzione: Il cambio regione non è permesso se sull’account sono attivi abbonamenti o gruppi familiari.