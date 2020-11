Amazon è ormai conosciuto come il leader dell’ecommerce grazie alle centinaia di milioni di prodotti offerti direttamente o dai venditori terzi del Marketplace. L’esperienza di acquisto grazie al programma Amazon Prime e ai suoi servizi di Logistica che assicurano di poter ricevere milioni di prodotti entro 24 ore è tra le migliori. Tuttavia, per chi gli amanti di PayPal, l’impossibilità di utilizzo rimane un grosso neo di Amazon che ovviamente è maggiormente interessata a gestire i pagamenti proprio senza offrire un metodo che potenzialmente costerebbe molto di più alla società fondata da Jeff Bezos e sarebbe in competizione con Amazon Pay.

In questo articolo vi sveliamo un metodo per utilizzare il vostro conto PayPal Business e i fondi presenti su esso per tutti i pagamenti che effettuate su Amazon, guadagnando anche un cashback.

Come utilizzare il conto PayPal su Amazon

1) Come impostare un conto Business

Questo è un dettaglio importante in quanto potrete ottenere una carta di debito Mastercard solo con un conto Business. Tuttavia non spaventatevi, questo tipo di conto PayPal non è riservato esclusivamente alle attività commerciali con Partita IVA ma può essere aperto da chiunque.

Se avete già un conto Personale e volete passare a un conto Business basterà cliccare l’icona del profilo in alto a destra, quindi “Passa a un conto Business” sotto Informazioni sul conto.

2) Come richiedere una carta di debito PayPal

A questo punto, recandovi sulla pagina dedicata alla carta di Debito Aziendale Mastercard (su PayPal.com), potrete richiedere la carta che vi darà un responso di rilascio entro pochi minuti.

Questa carta di debito è gratuita, non prevede costi neanche in caso di transazioni internazionali, che invece si applicano al conto PayPal. In più vi farà avere un cashback dell’1% su tutte le spese effettuate, sia online sia nei negozi fisici, fino al 29 Dicembre 2020, e successivamente dello 0,5% su tutte le spese effettuate.

3) Attivare la carta PayPal e collegare il conto

La carta vi sarà recapitata in circa 7-10 giorni all’indirizzo che fornirete in fase di richiesta; una volta che sarà in vostro possesso potrete attivarla accedendo al vostro contro PayPal che vi chiederà di inserire, per verifica, la data di scadenza stampata sul retro della carta. A questo punto la carta è attiva ma per poterla utilizzare anche in mancanza di fondi sul vostro conto PayPal vi suggeriamo di collegare il vostro conto corrente bancario. In questo modo la carta sarà sempre attiva e utilizzabile con un plafond di 6000€ al giorno.

4) Aggiungere la carta di debito su Amazon

Quando la carta è attiva non vi rimane che andare nel vostro account Amazon, sezionare I tuoi pagamenti e inserire la nuova carta. Al prossimo acquisto potrete sceglierla come metodo di pagamento preferito e iniziare così a pagare tutti i vostri acquisti con i fondi provenienti dal conto PayPal. In questo modo potrete usufruire dell’iniziativa PayPal per avere una sorta di cashback Amazon ma ovviamente riceverete l’1% anche in caso di acquisti su altri store.

Come detto, nel caso in cui sul vostro conto PayPal non vi fossero fondi disponibili, questi verranno prelevati tramite un addebito diretto sul vostro conto bancario collegato per multipli di 5€.

Il cashback PayPal sarà accreditato ogni settimana sul conto PayPal in base alla somma di tutte le transazioni effettuate, cashback che potrete spendere sempre con questa carta oppure prelevare insieme ad altri fondi e trasferire al vostro conto corrente.

I vantaggi di utilizzare questa carta sono molteplici. Innanzitutto potrete avere una nuova carta di pagamento, potrete spendere i fondi che si trovano sul vostro account PayPal ovunque, ottenere un cashback perpetuo dello 0,5% (1% fino al 29 Dicembre 2020) e controllare tutte le vostre spese in un singolo luogo, ossia PayPal. Fateci sapere nei commenti se lo utilizzerete.