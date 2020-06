Se decidiamo di partecipare a un concerto, una mostra o un evento sportivo, per l’acquisto dei biglietti online capiterà spesso di imbatterci in TicketOne.

Questa guida ti spiegherà tutto quello che devi sapere per comprare su ticketone.it il biglietto dello spettacolo a cui intendi partecipare e risolvere i problemi legati a un’eventuale cancellazione dell’evento.

Clicca su una delle seguenti sezioni per andare subito all’argomento che più ti interessa:

Cos’è TicketOne

TicketOne è una società specializzata nella vendita di biglietti online per eventi di musica, cultura e sport. Gli utenti hanno a disposizione quattro canali di acquisto: il sito ufficiale ticketone.it, l’app TicketOne.it (gratis per Android e iOS), il Call Center e i punti vendita TicketOne.

Grazie all’alto numero di partnership commerciali, è in grado di coprire i principali spettacoli che si svolgono in Italia: concerti negli stadi e nei palazzetti, mostre di artisti conosciuti in tutto il mondo, gare di Formula 1 e MotoGP, partite di Serie A, B e C.

Nata nel 1998, a partire dal 2007 Ticket One viene inglobata nella CTS Eventim, società tedesca leader nel settore degli eventi artistici dal vivo e quotata alla Borsa di Francoforte.

Come funziona

Per capire al meglio come funziona TicketOne, in questo capitolo trovi una mini guida dedicata a: acquisto biglietti, modifica del nominativo, ritiro dei biglietti, utilizzo della carta del docente, fanticket e significato di stampa@casa.

Come acquistare biglietti su TicketOne

I biglietti TicketOne si possono comprare sul sito ticketone.it, l’app TicketOne.it, i punti vendita fisici oppure tramite Call Center.

Per l’acquisto online è richiesta la creazione di un nuovo account, procedura che può essere completata durante la fase di checkout dopo aver confermato il biglietto aggiunto al carrello. Terminata la registrazione o eseguito il login, bisogna inserire i dati richiesti per la consegna: nome, cognome, città, indirizzo, numero civico e CAP del destinatario.

Si passa poi all’inserimento dei dati di pagamento. Tra le opzioni disponibili figurano le carte di credito Visa, MasterCard, American Express, Diners, Discover e JCB, PayPal e bonifico bancario diretto usando Sofort Banking. I correntisti UniCredit hanno a disposizione anche il servizio PagOnline. Come ultima alternativa c’è Masterpass, sistema offerto da MasterCard in collaborazione con gli istituti bancari.

Se si sceglie di acquistare i biglietti tramite il Call Center, il numero da contattare è l’892.101 (servizio a pagamento). L’assistenza TicketOne risponde dalle 8:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì, e dalle 9:00 alle 17:30 il sabato, mentre la domenica non è in linea.

Come si usa il carrello

Quando si aggiunge un biglietto al carrello viene attivato in automatico un timer, la cui durata varia da pochi minuti a mezz’ora. Se non si vuole ripetere l’intera procedura da capo, occorre completare l’acquisto prima che il conto alla rovescia scada.

Spuntando l’opzione Biglietto sicuro, si effettua la sottoscrizione a una copertura assicurativa con cui si riceve il rimborso completo in caso di malattia improvvisa, infortunio, morte (anche di un familiare), trasloco o danni alla proprietà. L’importo massimo coperto dalla polizza è pari a 2.000 euro.

Nel caso ci si accorga di aver selezionato per errore un evento, è sufficiente spostarsi con il mouse sopra l’icona del carrello e cliccare sulla crocetta accanto al titolo dello spettacolo per rimuoverlo.

Come cambiare nominativo

Il cambio di nominativo dei biglietti TicketOne può essere effettuato online o in un punto vendita soltanto dall’intestatario del biglietto o dell’ordine. È sufficiente conoscere:

nome

cognome

sigillo fiscale

codice a barre

Ciascun dato è riportato sul biglietto. Il sigillo fiscale corrisponde al codice alfanumerico preceduto dalla sigla S.F., invece il codice a barre è la sequenza numerica di 24 cifre presente sul lato destro o sinistro. Per procedere con la modifica online cliccare qui (dovrai prima inserire le credenziali di accesso).

Nota: è prevista una commissione di 3,50 euro se esegui il cambio sul sito Ticket One, 5,00 euro se ti rechi in una sede fisica.

Come ritirare i biglietti

Se al momento dell’acquisto si è selezionata l’opzione Ritiro presso il luogo dell’evento, i biglietti dovranno essere ritirati direttamente alla biglietteria il giorno stesso dello spettacolo. In caso di scarsa affluenza di pubblico, il ritiro è disponibile a partire da 60 minuti prima l’inizio dell’appuntamento. Per i grandi eventi, invece, la biglietteria apre con diverse ore di anticipo.

Cosa devo presentare alla biglietteria per ritirare i biglietti? Gli unici documenti richiesti sono la carta d’identità (o patente) e l’indirizzo email usato per ricevere la conferma dell’acquisto. Alcune volte può essere richiesta anche la carta di credito con cui è stato comprato il biglietto.

Le altre modalità di ritiro dei biglietti TicketOne sono:

a domicilio (via corriere espresso, commissione di 9,99 euro)

stampa@casa (commissione di 2,50 euro)

Stampa@casa: cosa significa

Stampa@casa è una delle tre modalità di ritiro dei biglietti disponibile per gli utenti che hanno completato l’acquisto su ticketone.it. Permette di stampare il biglietto a casa usando la propria stampante (clicca qui per conoscere la nostra selezione delle migliori stampanti).

Il servizio resta disponibile fino al giorno stesso dell’evento, nel caso si decida di eseguire la stampa in un secondo momento. Questo il percorso da compiere: Login > My TicketOne > Visualizza la storia ordini.

Utilizzo della carta del docente

La Carta del Docente su TicketOne è utilizzabile soltanto per eventi quali concerti, teatro, mostre e musei presenti a questo link. Il regolamento prevede inoltre che il voucher possa essere usato per l’acquisto di un solo biglietto.

Prima ancora di collegarsi al portale ticketone.it, è necessario generare il buono da spendere effettuando l’accesso all’indirizzo cartadeldocente.istruzione.it. Dopo aver copiato il codice bisogna incollarlo nell’apposita sezione Voucher presente nel carrello di Ticket One.

Cosa sono i Fanticket?

I fanticket sono biglietti da collezione su cui vengono stampate speciali grafie. Sono disponibili soltanto per alcuni eventi e scegliendo come modalità di ritiro il corriere espresso.

Contrariamente a quanto si possa pensare, non danno accesso a vantaggi esclusivi come ad esempio sconti, pacchetti speciali, ecc. Inoltre non sono da confondere con i FanSALE, il servizio di TicketOne che consente a un utente di vendere i biglietti acquistati in precedenza su ticketone.it a un’altra persona.

Punti vendita TicketOne

In Italia ci sono oltre 650 punti vendita TicketOne. Per trovare le sedi più vicine alla propria abitazione basta collegarsi a questo indirizzo e digitare nel campo di ricerca il CAP o il comune dove si risiede.

TicketOne Roma, TicketOne Milano e TicketOne Torino sono le agenzie più ricercate dagli utenti tramite il modulo online messo a disposizione sul portale ticketone.it. Se inserendo il nome della località la ricerca non restituisce alcun risultato, consigliamo di cercare il capoluogo della Provincia di appartenenza.

Rimborsi

Il rimborso dei biglietti TicketOne può essere richiesto in caso di eventi annullati o posticipati. Per avere tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di rimborso previste dall’organizzatore dello spettacolo occorre collegarsi al sito ticketone.it e cliccare sulla sezione Annulli e Posticipi.

Come ottenere un rimborso

Per chiedere un rimborso bisogna compilare questo modulo inserendo i dati del biglietto e il codice IBAN del conto corrente su cui si vuole ricevere l’accredito. Una volta compilato, il modulo va spedito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo riportato in calce e insieme al biglietto originale.

Importante: Ticket One deve ricevere il modulo entro la data di scadenza indicata nella news in cui si ufficializza l’annullamento o il posticipo dell’evento in aggiunta ai tempi e modalità per ricevere il rimborso.

Eventi cancellati a causa del coronavirus

Per un evento sospeso o cancellato a causa del coronavirus, TicketOne prevede il rimborso tramite un voucher spendibile soltanto sul sito ticketone.it per l’acquisto di uno spettacolo programmato dallo stesso organizzatore.

Il voucher è richiedibile per tutti gli appuntamenti annullati per l’emergenza Covid-19 fino al 30 settembre 2020.

Nota: TicketOne informa che per gestire tutte le richieste di rimborso pervenute potranno volerci alcuni mesi.

Cosa fare se si perdono i biglietti

In caso di smarrimento, furto o danneggiamento, i biglietti non sono rimborsati. A questo proposito, nel regolamento di ticketone.it viene precisato che è vietato stampare una seconda volta titoli già emessi, né è possibile sostituirli con quelli di un altro spettacolo.

Per evitare che ciò accada, suggeriamo di preferire l’acquisto tramite il sito o l’app e scegliere l’opzione Ritiro sul luogo.

Eventi

Gli eventi TicketOne sono suddivisi in 7 categorie:

concerti

sport

mostre e musei

teatro

altre manifestazioni

eventi internazionali

cinema

Per i concerti viene applicata un’ulteriore suddivisione per generi musicali, mentre per lo sport le sottosezioni più gettonate sono calcio, automobilismo e motociclismo. Nella categoria Altre manifestazioni sono invece inclusi biglietti per andare al circo, visitare le fiere ed entrare nei parchi tematici.

La ricerca degli eventi può essere svolta anche impostando un determinato comune tramite il tab Località, posizionato nella home page di ticketone.it in alto a sinistra.

Appena sotto c’è il riquadro Annulli e Posticipi, attraverso cui ci si può informare sui termini di rimborso previsti per eventi cancellati o posticipati. Utile anche il riquadro della Newsletter Ticket One, che permette di rimanere aggiornati sugli appuntamenti più importanti previsti nelle settimane o mesi successivi.

TicketOne: domande frequenti

Concludiamo la nostra guida con la FAQ di TicketOne, dove sono raccolte le domande frequenti delle persone interessate all’acquisto di un biglietto sul sito ticketone.it.

Quali sono i costi del servizio? Su ogni biglietto viene fissata una commissione, a cui si possono poi aggiungere altre spese extra per il corriere espresso (9.99 euro) o la stampa@casa (2,50 euro). Come posso abilitare/disabilitare la ricezione della newsletter? Eseguire il login, quindi andare su Vai alla Newsletter ed eseguire le modifiche desiderate. Vorrei accorpare più ordini, è possibile? L’accorpamento non è consentito, si può invece prenotare più eventi con uno stesso ordine. Posso ancora modificare o stornare il mio ordine? No, non è possibile. Come posso utilizzare la Scelta in Pianta? Tale opzione prevede la selezione dei posti disponibili direttamente sulla pianta che compare nella schermata del computer o nel display dello smartphone. Per usarla è sufficiente pigiare su Acquista tramite Scelta in Pianta. I miei biglietti non sono ancora arrivati, come posso controllare la spedizione? Tramite il codice inviato via email dal corriere al momento della presa in consegna dell’ordine. L’evento che ho prenotato è saltato / è stato rimandato: come possono ottenere il rimborso? Tramite la compilazione di questo modulo e rispettando i termini indicati nelle comunicazioni riportate nella sezione Annulli e Posticipi. Cosa sono il codice di sicurezza e il 3-D Secure e come funzionano? Il codice di sicurezza è il numero di 3 o 4 cifre riportato nel retro della carta di pagamento. Il 3-D Secure è invece il sistema che assicura una transazione online sicura. Cos’è la polizza Biglietto sicuro? È una polizza assicurativa che copre il prezzo del biglietto in caso di malattia improvvisa, morte (anche dei familiari), trasloco o danni alla casa dove si risiede. Posso usare il bonus Cultura riservato ai diciottenni sul sito ticketone.it? Sì, ma solo nella sezione riservata all’App18 raggiungibile a questo link e dopo aver scaricato il Voucher su www.18app.it.

VAI A: Come funziona e chi può richiedere il Bonus Cultura 2020