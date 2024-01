Non è un omaggio diretto ai ghetto blaster o boombox che andavano di moda sul finire dello scorso millennio, come la versione Max che abbiamo recensito a ottobre, ma una cassa bluetooth che un po’ li ricorda, seppur da più lontano. Dopo un paio di settimane di prova, è tempo di parlarvi di Tronsmart Bang SE, un prodotto abbastanza economico con pochi fronzoli che, già ve lo anticipiamo, ha superato abbondantemente le nostre aspettative su vari fronti.

Design e materiali di Tronsmart Bang SE

La maniglia e la tracolla inclusa in confezione con cui si presenta Tronsmart Bang SE chiariscono subito che si tratta di una cassa bluetooth da portare in giro, in spiaggia, in campeggio, per strada o altrove. Le dimensioni (29,8 x 16,45 x 11,88 cm) e il peso (2,08 kg) sono abbastanza considerevoli, ma la certificazione IPX6 di resistenza all’acqua e la notevole autonomia, di circa 24 ore, la rendono molto adatta all’uso all’aperto.

È di plastica ma realizzata bene, con materiali che, al tatto, risultano piacevoli da toccare e danno l’impressione di essere piuttosto resistenti (no, non ci è caduta né l’abbiamo sottoposta a particolari test di resistenza per appurarlo). Perlopiù sono plastiche dure, ma ci sono anche alcune parti in gomma morbida come i due piedini alla base, la copertura posteriore delle porte USB, AUX e l’ingresso per schede microSD/TF, o l’area superiore con i pulsanti fisici per gestirla.

Tronsmart Bang SE ha un pulsante d’accensione che fa anche da indicatore di carica e di connessione, il SoundPulse EQ Button che potenzia principalmente le basse frequenze, un pulsante per gestire la connessione bluetooth (anche in coppia con un’altra cassa gemella per l’audio stereo), i pulsanti “+” e “-” per gestire volume e cambiare traccia, il classico play/pausa e, per finire il tasto per cambiare modalità di illuminazione (o per spegnerla).

È infatti presente un gradevole sistema di illuminazione a 7 colori visibile sia frontalmente che lateralmente e si presenta in tre diverse opzioni: molto efficace e d’impatto, ma purtroppo non va a tempo di musica. Peccato.

Complessivamente, per quanto riguarda l’estetica è una cassa bluetooth ben fatta, solida e curata quanto serve, senza dubbio d’impatto, soprattutto considerando che è un prodotto che costa 69,99 euro di listino.

Come suona Tronsmart Bang SE

Carina è carina, ma suona bene? Positivo il giudizio anche in questo caso, tenendo conto della fascia di prezzo in cui si colloca. Tronsmart BanG SE monta due altoparlanti full range dalla potenza complessiva di 40 W con range di frequenza fra 60 Hz e 20 kHz e sensibilità massima di 104 dB, dati dichiarati dal produttore.

È potente, il suono equilibrato, anche premendo il pulsante SoundPulse EQ che aumenta di un po’ il volume e ne cambia l’equalizzazione. Nonostante monti degli altoparlanti full range, senza avere dei tweeter e dei woofer dedicati alle alte e basse frequenze come la versione Bang Max citata in esergo, l’audio è bilanciato: sono ben definiti gli alti ma nel contempo presenti i bassi, soprattutto a volumi medi dove il prodotto dà il meglio di sé.

Dentro una stanza di 35/40 metri quadrati fa la sua figura: il volume basta e avanza per ascoltare della musica in compagnia e, perché no, ballare o divertirsi, al massimo della potenza può risultare fin troppo. Più che soddisfacente anche all’esterno, con le dovute proporzioni, considerando anche il fatto che è possibile sopperire alla mancanza di potenza sfruttando l’accoppiamento wireless fra due Tronsmart Bang SE, con cui ottenere fra l’altro un effetto stereo. Anche alzando il volume di molto non distorce molto, soltanto al massimo si nota una perdita di qualità, presente anche a volume minimo, come immaginabile per prodotti simili.

Connettività e autonomia di Tronsmart Bang SE

Tronsmart Bang SE non è uno speaker smart, ma una classica cassa bluetooth che si può usare sia quando connessa a uno smartphone, a un tablet o alla TV tramite bluetooth (versione 5.3 con copertura di massimo 15 metri senza intralci), sia via cavo grazie all’ingresso AUX, oppure inserendo delle schede microSD/TF o tramite USB.

Non c’è un’app companion a disposizione per personalizzarne i parametri, né altre funzioni particolari per gestirla, a parte la compatibilità con gli assistenti virtuali Apple Siri e Google Assistant, invocabili con una doppia pressione del pulsante play/pausa. Utile anche il microfono che semplifica l’uso in vivavoce, con le telefonate che possono essere gestite anch’esse tramite i pulsanti fisici. Tronsmart Bang SE può fare anche da power bank per ricaricare telefoni o altri dispositivi, una funzione che può rivelarsi molto utile in spiaggia, all’aperto o in altre situazioni in cui non c’è una presa o un caricabatterie a portata di mano.

La batteria da 8.000 mAh è una garanzia anche per le serate più lunghe, considerando le 24 ore di autonomia massime promesse dal produttore, cifra molto variabile in base al tipo di connessione usata, all’attivazione o meno del sistema di illuminazione, oltre che al volume impostato. Comunque, in base alle prove fatte è molto difficile raggiungere valori simili. Per quanto riguarda invece la ricarica, servono circa 5 ore per passare dallo 0 al 100%.

Considerazioni

In conclusione, Tronsmart Bang SE è una cassa bluetooth che suona bene, ha tanta autonomia, è valida e fatta bene, considerando il prezzo al quale viene proposta: difficile trovare di meglio a prezzi simili. Chi è alla ricerca di uno speaker bluetooth economico, esteticamente gradevole e al tempo stesso con abbastanza potenza da sentirsi per bene sia in ambienti interni che esterni, farebbe dunque bene a tenerlo in considerazione.

Potete acquistare Tronsmart Bang SE direttamente su Amazon o sul sito ufficiale del produttore, in entrambi i casi si trova spesso a prezzi inferiori dei 69,99 euro di listino.

