Negli ultimi mesi ONYX ha portato una grande ventata di novità in un mercato come quello degli e-reader da tempo in forte stagnazione. Prima ha sfornato BOOX Tab Ultra C (qui trovate la nostra recensione completa), un e-reader a colori che in molti stavano aspettando, seguito poi dalla versione compatta BOOX Tab Mini C e da qualche settimana ha iniziato la commercializzazione di BOOX Palma, che sto provando da qualche settimana.

Se i due dispositivi a colori non stravolgono l’esperienza di lettura, portandola semmai a livelli mai raggiunti prima, l’ultimo arrivato cambia radicalmente il modo di leggere un e-book, grazie a un fattore di forma tutt’altro che innovativo in senso assoluto ma finora mai utilizzato per i dispositivi dedicati principalmente alla lettura.

ONYX ha abbandonato, almeno per il BOOX Palma, il tradizionale design utilizzato per gli e-reader, le cui dimensioni ricordano grossomodo quelle di un libro tascabile. Per il nuovo dispositivo invece è stato scelto il design utilizzato normalmente per gli smartphone, tanto che a un primo sguardo sembra di avere di fronte un telefono piuttosto che un lettore di e-book.

Ovviamente uno sguardo alla parte frontale svela subito la presenza di uno schermo e-ink ma la disposizione dei tasti, la presenza delle griglie inferiori e di una capsula auricolare fanno immediatamente pensare a uno smartphone. A dire il vero ONYX BOOX Palma è più vicino a uno smartphone che a un tradizionale e-reader, al netto della mancanza della connettività cellulare, ma questo non gli impedisce di entrare di diritto nella lista dei migliori e-book reader.

Al suo interno infatti trova posto Android 11, con la stessa interfaccia già vista sui “fratelli” più grandi, ottimizzata per gli schermi e-ink e dotata di Play Store. Questo permette di trasformare BOOX Palma in un dispositivo multifunzione, utile non solo per leggere libri e documenti ma anche per utilizzare applicazioni di messaggistica o per consultare pagine web.

Una scheda tecnica niente male

Dal punto di vista tecnico ONYX BOOX Palma è davvero impeccabile, soprattutto se confrontato con i classici e-reader che utilizzano soluzioni qualitativamente inferiori. Troviamo uno schermo touch E-Ink Carta 1200 da 6,13 pollici con risoluzione di 824 x 1648 pixel e una densità di 300 ppi, a livello quindi dei migliori e-reader del mercato.

Lo schermo è dotato di illuminazione frontale con luce calda e sensore di luminosità, che regola automaticamente l’intensità e il colore della luce a seconda dell’orario della giornata. In questo modo lo schermo sarà sempre perfettamente leggibile, sotto la luce diretta del sole così come negli ambienti più bui.

Le dimensioni sono di 159 x 80 x 8 millimetri con un peso di 170 grammi, molto simili a quelle di uno smartphone quindi, con una scocca in plastica e una cover posteriore con una trama che ricorda quella della carta grezza, molto piacevole al tatto e che migliora l’ergonomia. All’interno trova posto un SoC Qualcomm con CPU octa core e GPU BSR (BOOX Super Refresh Technology), affiancato da ben 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria UFS 2.1. Quest’ultima può essere ulteriormente espansa utilizzando lo slot presente sul lato sinistro.

La connettività include il WiFi dual band e il Bluetooth 5.0 per collegare speaker o cuffie e ascoltare la musica mentre si legge, o per ascoltare podcast. Sulla parte posteriore è presente anche una fotocamera da 16 megapixel con flash LED, che può essere utilizzata per scansionare documenti e trasferirli nella memoria interna.

Acquistando inoltre il dispositivo sullo store ufficiale riceverete senza alcun costo aggiuntivo anche la cover in silicone, dello stesso colore dell’e-reader, per tenerlo al sicuro da graffi e cadute. Il dispositivo è inoltre idrorepellente, quindi non ci saranno problemi utilizzandolo con le mani bagnate o se lo appoggiate su un tavolo bagnato. Ovviamente non si parla di resistenza a pioggia o immersioni, quindi resta la necessità di tenerlo lontano dall’acqua per evitare qualsiasi problema.

La batteria ha una capacità di 3.950 mAh, si ricarica tramite USB-C e offre un’ottima autonomia. Personalmente ho utilizzato BOOX Palma per leggere in media due ore al giorno e ho fatto il pieno dopo 15 giorni quando l’autonomia residua era al 20%. Ovviamente un utilizzo più intenso porterà inevitabilmente a una minore autonomia, ma lo schermo e-ink contribuisce comunque a ridurre in maniera sensibile i consumi.

Compatibilità estrema

Dal punto di vista della compatibilità relativa agli e-book, ONYX BOOX Palma non teme confronti: è infatti possibile leggere i più diffusi formati come ePub, AZW3, MOBI, PDF, ma anche formati come DOCX, PPTX e quelli utilizzati per i fumetti digitali, come CBR e CBZ. Sono inoltre supportati i formati audio MP3 e WAV, per ascoltare la propria musica utilizzando lo speaker integrato o un dispositivo connesso via Bluetooth.

Il lettore proprietario è decisamente ricco di funzioni e completo, permette di personalizzare la modalità di cambio pagina, il carattere, le dimensioni e le informazioni da visualizzare, così da avere un’esperienza di lettura sempre soddisfacente. È possibile utilizzare il pinch-to-zoom per ridimensionare il carattere al volo, perfetto se vi trovate a leggere dei caratteri troppo piccoli o se viceversa volete ridurre le dimensioni del testo per evitare troppi cambi pagina.

la grande versatilità di BOOX Palma è però data dalla presenza di Android 11 con annesso Play Store. La presenza dei servizi Google trasforma questo e-reader in un vero e proprio compagno di viaggio, perfetto per leggere le proprie email ma anche per chattare utilizzando gli stessi servizi di messaggistica istantanea che siamo abituati a trovare sugli smartphone.

Personalmente l’ho apprezzato parecchio per leggere le mail ma anche per consultare numerosi canali Telegram e chat di WhatsApp che seguo, così come per gestire la mia domotica attraverso la relativa companion app. In questo modo posso spegnere le luci di casa mentre sto leggendo, di giorno come di sera, o accendere un ventilatore, controllare le tende e molto altro.

Ancora più utile è la possibilità di installare le applicazioni che permettono di accedere agli ecosistemi della concorrenza, come Kobo e Kindle. Si tratta di una funzione imperdibile per chi ha acquistato dei libri su Amazon o su Kobo e vuole continuare a leggerli anche su BOOX Palma, senza doverli acquistare nuovamente.

ONYX ha inoltre creato numerose ottimizzazioni allo schermo, con la possibilità per l’utente di modificare la frequenza di refresh che su questa tipologia di schermi è molto bassa. L’utente può modificare i parametri in base all’applicazione, tanto che è possibile anche guardare un video su YouTube, anche se si tratta di un’esperienza al limite, che non può certo dirsi soddisfacente. Nulla di negativo ovviamente, visto che non è questo lo scopo del dispositivo ONYX, nato principalmente per la lettura.

Ergonomia senza precedenti

Utilizzo e-reader da oltre 15 anni, da quando ho provato un Sony PRS-505 e mi sono innamorato della tecnologia e-ink. Da allora ho cambiato numerosi modelli ed ecosistemi, ma non ho mai trovato un dispositivo in grado di stupirmi come BOOX Palma, almeno dal punto di vista dell’ergonomia.

Adoro BOOX TAB Ultra C, sul quale leggo con grande soddisfazione fumetti e libri, mi piacciono le forme compatte di un Kindle Paperwhite che è più facile da tenere in tasca, ma questo BOOX Palma non ha rivali. Se è ero che la lettura dei fumetti è sconsigliata, a meno di non utilizzare la modalità vignetta che però non mi ha mai convinto nemmeno sugli schermi più grandi, leggere un libro è più divertente, ovunque ci si trovi.

A me piace parecchio leggere a letto e le dimensioni corrette sono sempre state quelle dei modelli compatti, con schermo da 6 pollici, sufficientemente leggeri da tenere con una mano anche da sdraiati. Dispositivi con schermo da 10 pollici sono più difficili da usare, bisogna essere seduti anche a letto, meglio piuttosto utilizzarli sul divano o sulla scrivania, sfruttando la presenza della cover per tenerli in posizione.

Un lettore grande come uno smartphone si può gestire senza problemi con una mano, in qualsiasi situazione ci si trovi, basta personalizzare le gesture per il cambio pagina così da renderlo perfetto in ogni situazione e il gioco è fatto. Nel mio caso ad esempio ho impostato la parte alta dello schermo per il ritorno alla pagina precedente e i due terzi inferiori per il passaggio alla pagina successiva. Un tocco al centro dello schermo invece mi permette di accedere alle impostazioni del lettore, mentre restano sempre attive le gesture classiche di Android, per aprire la tendina delle notifiche e del Centro di Controllo, per tornare alla home e per muoversi all’interno delle schermate.

Leggere a letto con BOOX Palma è un’esperienza assolutamente appagante, basta una mano per tenere il lettore e per cambiare pagina, senza gesti particolari e senza fatica alcuna, dato il peso decisamente ridotto. Quello che però mi ha convinto maggiormente è la possibilità di infilare il lettore in tasca, proprio come siamo abituati a fare con lo smartphone, per averlo sempre a portata di mano.

È ideale per leggere qualche pagina mentre state facendo colazione al bar, mentre siete in sala d’attesa in ospedale o dal medico, ma anche in pausa pranzo o nei momenti di relax durante la giornata. La possibilità di utilizzare qualsiasi applicazione Android è un’aggiunta decisamente comoda per chi vuole comunque rimanere sempre in contatto con amici o colleghi di lavoro, a patto ovviamente di avere la copertura WiFi, vista l’assenza della connettività cellulare.

A primo acchito lo schermo può sembrare piccolo, soprattutto per chi come me viene da un lettore con schermo da 10 pollici, ma vi assicuro che ci si abitua molto in fretta e si finisce con l’apprezzare senza remore il formato ridotto. Bisogna utilizzare un carattere sufficientemente grande, quindi un libro di 400 pagine diventerà di 1.200 pagine, ma se avete un’ottima vista potete sempre utilizzare un font ridotto e avere una visualizzazione identica a quella di un e-reader di dimensioni maggiori.

Molto comodo anche il tasto funzione presente sul lato sinistro del dispositivo, il cui funzionamento può essere ampiamente personalizzato. Io l’ho configurato per cambiare pagina con un clic e tornare alla pagina precedente con un doppio clic, è inoltre possibile impostare anche un’azione a fronte della pressione prolungata del tasto.

La luminosità dello schermo può essere regolata scorrendo un dito sul lato destro del display, mentre scorrendolo sul lato sinistro si regola il volume di sistema, decisamente molto utile in determinate situazioni. Devo comunque dire che il sistema di regolazione automatica della luminosità è particolarmente efficiente e in un attimo trova le impostazioni migliori per leggere, adattandosi molto rapidamente alle variazioni della luce.

Sullo schermo HD Carta 1200 c’è ben poco da dire, rappresenta il meglio della tecnologia attuale e su una diagonale così contenuta offre una sensazione davvero identica alla lettura su carta. Per migliorare sarebbe necessario aggiungere l’odore della carta, ma al momento non credo sia possibile.

Interfaccia semplice ma completa

L’interfaccia utente, come ho accennato in apertura, è sostanzialmente la stessa rispetto a quella degli altri dispositivi BOOX con Android, semplice ma efficace. Una home page che può essere personalizzata a piacimento, con widget e collegamenti alle applicazioni più utilizzate, per avere sempre tutto a portata di mano.

La dotazione di serie è essenziale ma include tutto quello che serve per utilizzare il dispositivo. Troviamo ad esempio un’app per la scansione dei documenti, una calcolatrice, un registratore vocale, ma anche un promemoria, un riproduttore audio, un servizio per il trasferimento di documenti e note e un dizionario, oltre naturalmente al Play Store per scaricare altre applicazioni.

La funzione più utile però è indubbiamente BooxDrop, che permette di trasferire, utilizzando un qualsiasi browser web, dati e documenti da e verso BOOX Palma. Una volta connesso il dispositivo alla rete WiFi è sufficiente avviare l’applicazione e inserire nella barra degli indirizzi del browser sul vostro PC là indirizzo visualizzato. In questo modo potete trasferire libri, fumetti, documenti, creare cartelle ma anche trasferire scansioni o appunti presi sul Palma e portarli sul vostro PC per elaborazioni successive.

Nella parte bassa della home page è presente la classica barra con le applicazioni più utilizzate, tra cui un browser Internet e un file manager, per tenere sotto controllo il contenuto della memoria interna e dell’eventuale scheda di espansione. Al netto dei tempi di refresh più lenti rispetto a un display tradizionale, l’interfaccia è comunque molto godibile e semplice, senza inutili fronzoli o funzioni che finirebbero solamente per appesantire il sistema e rendere meno fluida l’esperienza d’ uso.

In conclusione

Ancora una volta Onyx ha fatto centro: BOOX Palma è un e-reader che convince, bello, ergonomico, ricco di funzioni e dalle potenzialità che solo un dispositivo dotato di Android può dare, leggero e facile da tenere in tasca in qualsiasi situazione, pronto per farvi leggere qualche pagina in ogni situazione.

Sarà interessante scoprire se la concorrenza seguirà l’esempio di Onyx, portando sul mercato altri dispositivi con questo fattore di forma, o se proseguirà nel segno della tradizione. L’unico appunto che mi sento di fare a BOOX Palma è il prezzo di vendita: in Europa infatti può essere acquistato sullo store ufficiale a 299,99 euro, un prezzo che potrebbe rappresentare uno scoglio per l’utente medio, che cerca un lettore da utilizzare saltuariamente.

Se invece siete dei lettori incalliti e volete un dispositivo da utilizzare letteralmente ovunque, che stia in tasca o nelle borsette più piccole, avete trovato senza ombra di dubbio quello che fa per voi: ONYX BOOX Palma, da acquistare a occhi chiusi.