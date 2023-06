ONYX International ha annunciato oggi un nuovo tablet dotato di schermo e-ink a colori. Si chiama BOOX Tab Mini C ed è il più compatto tra i suoi modelli a colori, con un display Kaleido 3 da 7,8 pollici e una batteria decisamente capiente. Sull’onda del successo ottenuto da BOOX Tab Ultra e BOOX Tab Ultra C, la compagnia ha deciso di lanciare un modello più compatto, dotato però delle stesse tecnologie già viste sulla serie Tab.

Un tablet da avere sempre con sé

ONYX ha scelto Kaleido 3, il miglior schermo e-ink a colori, per il proprio nuovo dispositivo, in grado di offrire una risoluzione di 300 ppi per le immagini/test in bianco e nero e una definizione di 150 ppi, con un miglioramento del 50% rispetto alla generazione precedente, per quanto riguarda i colori, con una gamma possibile che raggiunge i 4.096 colori.

Le prestazioni del tablet sono sempre adeguate grazie all’utilizzo di un chipset Qualcomm, con CPU octa core e GPU dedicata, per garantire un comportamento fluido in ogni situazione. È possibile scegliere tra quattro modalità di refresh a seconda dell’attività da svolgere, come la lettura, la scrittura o l’utilizzo di altre applicazioni.

BOOX Tab Mini C adotta un design elegante ma attento all’ergonomia, con un profilo curvo e liscio che consente di avere una presa sicura che non affatichi le mani anche durante l’uso prolungato. Le dimensioni compatte poi rendono facile averlo sempre con sé, in treno come in aereo, su una nave o come passeggeri in auto, per leggere un buon libro con semplicità.

Il chipset Qualcomm è inoltre affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, sufficienti a ospitare migliaia di contenuti e a eseguire in modo fluido le applicazioni installate. Il tablet utilizza infatti Android 11, con una interfaccia personalizzata, e dispone del Play Store per installare qualsiasi applicazione, per la produttività, lo svago o la lettura.

Potrete quindi installare Kindle, Kobo o Google Play Books, o la vostra app preferita per leggere fumetti o manuali, con un’autonomia molto elevata, grazie a una batteria da ben 5.000 mAh. Le luci frontali con regolazione della temperatura, il supporto a numerosi formati di libri e l’accelerometro che permette di ruotare automaticamente lo schermo, rendono questo tablet un dispositivo perfetto in ogni situazione.

Il nuovo BOOX offre anche un blocco note per catturare le proprie idee e grazie alla penna inclusa è possibile disegnare (con una palette di 16 colori) o prendere appunti. L’app Calendar Memo invece sarà utile per gli smemorati, che potranno creare elenchi di attività, promemoria e programmazioni varie, consultabili in qualsiasi momento.

BOOX Tab Mini C è in vendita da oggi sullo store ufficiale euroshop.boox.com e su Amazon al presso di 499 euro con la stilo Pen Plus inclusa nel prezzo. Solo sullo store ufficiale BOOX è possibile ottenere un bundle esclusivo che include la custodia magnetica, senza costi aggiuntivi.