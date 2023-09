Forte del successo ottenuto con dispositivi come BOOX Note Air 2 Plus, dei veri e propri uffici viaggianti, Onyx ci riprova con BOOX Tab Ultra C, un dispositivo con schermo e-ink a colori che unisce le funzioni di e-reader, tablet e computer. Una dotazione completa e una scheda tecnica di qualità lo rendono un dispositivo imperdibile per chi ama leggere molto ma non vuole avere sempre con sé diversi device.

Sto usando Onyx BOOX Tab Ultra C da più di un mese, mi ha fatto compagnia durante le vacanze, quando sono riuscito a trovare anche il tempo per leggere un paio di buoni libri, ed è finalmente giunto il momento di parlarvene in maniera dettagliata.

Qualità superba

Onyx ha fatto ancora una volta le cose in grande, utilizzando materiali premium e dotando il suo tablet di tutto quello che può servire, in particolare nel bundle che include la tastiera. La dotazione base include il tablet e la BOOX Pen2 Pro, la più evoluta tra le penne della gamma, con la funzione di cancellazione e una precisione assoluta.

L’ingegnerizzazione è ai massimi livelli, anche per un dispositivo con schermo e-ink, visto che lo spessore è contenuto in appena 6,7 millimetri, con una lunghezza di 225 mm e una larghezza di 184,5 mm, per un peso del solo tablet di 480 grammi. In mano si sentono indubbiamente ma la sensazione è che sia più leggero di tablet tradizionali che hanno lo stesso peso, forse lo spessore aiuta a ingannare la mente.

Vale la pena di riepilogare la scheda tecnica prima di passare ad altre considerazioni, visto che è davvero uno dei suoi punti di forza: chipset Qualcomm Snapdragon 662 affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.1 con la possibilità di espandere ulteriormente lo storage attraverso microSD. Lo schermo è un pannello e-ink Kaleido 3 Carta 1200 da 10,3 pollici in grado di riprodurre fino a 4.096 colori con vetro protettivo.

La risoluzione raggiunge i 1480 x 1860 pixel in bianco e nero, con una risoluzione di 300 ppi, e i 1240 x 930 pixel a colori, con una risoluzione di 150 ppi che rappresenta un notevole incremento rispetto ai 100 ppi dello schermo Kaleidos 2. Lo schermo è sensibile al tocco e supporta 4.096 livelli di pressione utilizzando la BOOX Pen2 Pro, che può essere usata in qualsiasi contesto, soprattutto per scrivere.

La connettività include il supporto al Bluetooth 5.0 e al WiFi 802.11 ac dual band, manca solamente la connettività cellulare mentre sul retro è presente una fotocamera da 16 megapixel utilizzata principalmente per la scansione di documenti, anche se è comunque possibile utilizzarla per scattare foto “normali”.

Il sistema operativo è Android 11, non il massimo ma è comunque completo di Play Store, a differenza di altre soluzioni della concorrenza, quindi permette di installare qualsiasi applicazione e avere a tutti gli effetti un tablet multiuso. Il pulsante di accensione sblocco integra inoltre un lettore di impronte digitali, velocissimo e preciso nello svolgere il proprio compito, così da avere una maggiore sicurezza in casa o in viaggio.

La batteria da 6.300 mAh, complice anche la presenza dello schermo e-ink, offre un’autonomia decisamente superiore a quella di un classico tablet. Con un utilizzo particolarmente intenso, leggendo fumetti a colori e navigando in Rete per leggere i quotidiani con una media di circa 4 ore al giorno, sono riuscito a superare i tre giorni, mentre quando ho limitato l’uso a un paio d’ ore al giorno sono quasi riuscito a coprire una settimana. Un risultato davvero ragguardevole.

Vale la pena spendere qualche parola per un paio di problemi legati all’ergonomia e agli accessori. Il primo è legato al posizionamento della fotocamera posteriore, che rende instabile il dispositivo una volta che è appoggiata sul tavolo senza una cover e volete prendere appunti con la penna. Fortunatamente è un problema che si può risolvere utilizzando la cover posteriore che viene inclusa nel bundle offerto sullo store ufficiale.

Il secondo problema è legato proprio alla cover che include la tastiera, che rende il tablet decisamente tozzo e ingombrante. Utilizzandolo come tablet vi ritroverete ad avere la tastiera sul retro, decisamente scomoda e fastidiosa perché finirete per premere continuamente i tasti, appoggiandolo sul tavolo il problema è lo stesso, si finisce per fare pressione sulla tastiera e a lungo andare potrebbe rovinarsi. Questo ovviamente non incide sul funzionamento del tablet, la tastiera si collega con una serie di POGO pin nella parte inferiore del tablet per cui non è collegata quando è posizionata sul retro.

E quando il tablet viene utilizzato come e-reader la tastiera è di fatto inutile, aumentando lo spessore e il peso inutilmente. Anche in questo caso la soluzione è comunque semplice, basta usare la cover solo quando il tablet va utilizzato per scrivere, anche se questo potrebbe creare qualche fastidio a chi viaggia spesso, visto che sarà necessario portare con sé entrambe le cover.

Dispositivo tuttofare

Difficile trovare un termine unico per definire Onyx BOOX Tab Ultra C, un dispositivo eclettico che si comporta bene in ogni situazione. È indubbiamente un tablet, diverso dal solito perché utilizza uno schermo e-ink e una interfaccia proprietaria fuori dal comune, volta principalmente alla fruizione dei contenuti che possono essere creati col dispositivo e alla lettura.

È un e-reader, visto che riconosce nativamente una grande quantità di formati, tra cui PDF, EPUB, AZW3, MOBI, CBR e CBZ, giusto per citare i più utilizzati sui comuni e-reader, ma grazie alla presenza di Android permette di installare anche le applicazioni dei principali brand, come Kindle e Kobo. In questo modo se avete acquistato libri sui relativi store online non avrete alcun problema legato ai DRM o alla conversione dei formati, visto che vi basterà aprire le applicazioni installate e, dopo aver effettuato l’accesso con il vostro account, ritrovare le vostre librerie digitali pronte per essere lette.

Onyx BOOX Tab Ultra C è anche un blocco digitale per gli appunti, grazie alla BOOX Pen2 Pro inclusa nella confezione di vendita. Le funzioni sono sostanzialmente quelle già viste su BOOX Note Air 2 Plus, con la possibilità di utilizzare i colori per rendere ancora più chiare e precise le proprie note, per cui vi invito a leggere la recensione completa per scoprire nel dettaglio questa parte. Grazie al cloud proprietario di BOOX è possibile trasferire le note su PC o smartphone senza problemi, mentre con BOOXDrop è possibile trasferire documenti da e verso il tablet in modalità wireless, una soluzione davvero molto comoda. Personalmente l’ho utilizzata per trasferire un centinaio di giga tra documenti, libri e fumetti e non ho incontrato alcuna difficoltà, anzi: ho potuto creare direttamente delle cartelle così da suddividere i miei contenuti preferiti per tipologia.

Anche se siamo di fronte a un tablet, dobbiamo ricordarci che utilizza uno schermo e-ink, con un refresh inadatto ai contenuti dinamici. È possibile utilizzarlo per guardare un video su YouTube ma è un’esperienza poco appagante, nonostante le tantissime ottimizzazioni del sistema che permettono di raggiungere risultati impossibili su altri dispositivi dotati della stessa tecnologia. Scordatevi dunque di guardare film o giocare, sono operazioni che richiedono uno schermo tradizionale.

Come sempre i dispositivi della linea BOOX offrono una elevata quantità di impostazioni e questo TAB Ultra C non è sicuramente da meno. Le opzioni a disposizione sono davvero molteplici, è possibile definire il comportamento di ogni singola applicazione, ideali per chi vuole ottenere il meglio dal proprio dispositivo ma che potrebbero spaventare un utente inesperto. Va detto che si tratta di impostazioni che non vanno necessariamente modificate, per cui è possibile usare il tablet anche con i parametri di default e godersi comunque un’esperienza unica nel suo genere.

Personalmente lo sto tuttora utilizzando per leggere mail, chat su Telegram, messaggi su WhatsApp ma anche per leggere le istruzioni di montaggio dei miei LEGO, tutte operazioni decisamente soddisfacenti. E ovviamente lo sto utilizzando, insieme alla tastiera, per scrivere questa recensione. Ho anche provato a collegare la mia tastiera meccanica esterna, utilizzando la stessa porta USB Type-C utilizzata per la ricarica, e devo dire che non ho avuto problemi di alcun tipo.

E-reader coi fiocchi

Se l’utilizzo come tablet è tutto sommato soddisfacente, vista l’ottima autonomia e la possibilità di leggere pagine web e mail senza stancarsi minimamente la vista, la parte di e-reader era indubbiamente quella che mi stuzzicava maggiormente per due motivi: le dimensioni dello schermo e la presenza di un e-ink a colori.

Ho testato di recente un e-reader con schermo a colori ma la diagonale da 7,8 pollici, per quanto possa sembrare sufficiente, con consente di leggere al meglio i fumetti. I 10,3 pollici di BOOX Tab Ultra C si sono invece rivelati perfetti per qualsiasi tipo di contenuto, dai fumetti a colori a quelli in bianco e nero, inclusi quelli di grande formato che vengono riprodotti senza alcun problema. Che si tratti di PDF, CBR o CBZ, i fumetti vengono mostrati in maniera impeccabile, con numerose impostazioni per personalizzare la modalità di lettura.

È presente uno store ma i titoli tra cui scegliere sono veramente pochi e quasi tutti in lingua straniera, per cui vi conviene appoggiarvi ad altri store o caricare gli ebook già in vostro possesso, usando il cavo USB o tramite BOOXDrop, con un’esperienza semplice e priva di qualsiasi controindicazione.

E se vi piace prendere appunti sui libri o sottolineare alcuni passaggi, grazie alla penna potete farlo, selezionando diverse modalità, ovviamente anche a colori. Se libri e fumetti non mi hanno creato problemi, quello che mi ha sorpreso è stata la lettura di alcune riviste digitali, decisamente diversa da quello che accade su un tablet tradizionale.

Se è vero che alcune immagini risultano meno definite, a causa del ridotto numero di colori, la lettura dei testi è quanto di più comodo e soddisfacente si possa immaginare, con la possibilità, per i documenti PDF, di effettuare un reflow, di ridimensionare la pagina o utilizzare una visualizzazione con scorrimento a colonne, molto comoda per leggere lunghi articoli con impaginazioni differenti.

Il lettore di e-book è decisamente completo e ricco di funzioni, permette di regolare il carattere, le dimensioni, il libello di retroilluminazione e molto altro, rendendo l’esperienza di lettura davvero soddisfacente, in ogni situazione. Mi piace leggere a letto e nonostante le dimensioni non certo compatte sono riuscito a divorare un paio di libri durante le ferie estive, e grazie alla possibilità di ruotare lo schermo di 90 gradi ho scoperto un nuovo modo di leggere un libro, tenendo il Tab Ultra C sulla scrivania, aperto grazie alla cover/tastiera.

In conclusione

Onyx ha fatto un’altra volta centro con BOOX Tab Ultra C, un dispositivo ricco di funzioni perfetto per chi ama leggere e prendere appunti, ma anche per navigare in rete e per un uso ufficio. Il compagno ideale per uno studente universitario, così da avere tutto a portata di mano in un solo prodotto, ma anche un valido supporto per chi come me ama leggere libri e fumetti e può archiviare una grande quantità di dati a cui accedere molto rapidamente.

Il prezzo può sicuramente rappresentare un ostacolo per molti ma se state cercando un dispositivo completo con schermo e-ink a colori non troverete di meglio sul mercato. Potete acquistare Onyx BOOX Tab Ultra C su Amazon a 649,99 euro o sullo store ufficiale allo stesso prezzo con la cover magnetica in omaggio.